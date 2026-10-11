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Иван Демерджиев за заплахите: Не се страхувам

Иван Демерджиев за заплахите: Не се страхувам

11 Октомври, 2026 19:14 783 9

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  • бомбени заплахи-
  • гдбоп-
  • черно море

Вътрешният министър заяви, че поредиците от сигнали се появяват при засилен обществен интерес към важни теми. Той каза, че руската версия за атаките срещу кораби в Черно море все още се проверява

Иван Демерджиев за заплахите: Не се страхувам - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван Демерджиев заяви, че вижда връзка между бомбените заплахи и разкритията, свързани с Делян Пеевски. В интервю за bTV вътрешният министър каза, че сигналите се появяват в моменти, когато общественото внимание е насочено към важни теми.

Повод за коментара му са получените имейли със заплахи срещу него. За тях е съобщил директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров.

„Нито се страхувам, нито подобни действия могат по някакъв начин да повлияят на поведението ми или на решенията, които взимам“, заяви Демерджиев.

По думите му по-големият проблем е, че подобни сигнали всяват смут, нарушават нормалния живот на гражданите и създават впечатление за дестабилизация. Охраната му не е била усилена, тъй като не е имало основание за това.

Какво каза за полетите на Пеевски

Демерджиев припомни, че на 2 юли е говорил в Народното събрание за полетите на Делян Пеевски. Според него на 7 и 8 юли е започнала поредица от бомбени заплахи след появата на допълнителна информация по темата.

Той подчерта, че не може да твърди, че Пеевски лично го заплашва, но смята, че между заплахите и обществено обсъжданите разкрития има връзка.

„Не мога да стигна до това, че Делян Пеевски ме заплашва, но мога да кажа, че определено има връзка“, каза вътрешният министър.

Демерджиев заяви, че при изслушването му през предходната седмица е имало конкретна заплаха, която е можела да попречи на автомобила му да пристигне навреме за парламентарния контрол. По думите му ситуацията е била предотвратена.

Той отрече между него и Пеевски да има личен конфликт и каза, че е представял конкретни документи, включително доклад, получен от малтийските служби. Демерджиев съобщи още, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Част от материалите вече са внесени в прокуратурата, а проверките продължават.

Версията за атаките в Черно море

В интервюто Демерджиев коментира и атаките срещу кораби в Черно море. Той уточни, че инцидентите са станали в международни води, макар и в българската изключителна икономическа зона. България има задължение да извършва спасителни действия, но няма правомощия да въздейства върху кораби или летателни апарати в тази зона.

По думите му на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност е обсъждана версията, че зад атаките стои Русия.

„Една от службите посочи като водеща версия, която проверяваме, че зад инцидента стои Русия“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че версията не трябва да бъде приемана за доказан факт, преди да приключи разследването. Демерджиев направи сравнение с падналия дрон край Кардам, при който проверката е продължила около месец и е установила, че отломките са от украински дрон, който не е бил предназначен да атакува българска територия.

Вътрешният министър каза още, че не се е срещал с Кирило Буданов и не е бил поканен на среща с него.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    11 1 Отговор
    Ти я по-добре раздуй как придоби толкова имоти, че и ние искаме да сме като теб. Скоро ще ти ги конфискуваме в полза на държавата.

    Коментиран от #7

    19:16 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    9 1 Отговор
    411 имота и много милиони как ги придоби и то при модел Борисов нали хахаха Червен олигарх си истински с радев си Оставка и съд за вас

    19:18 11.10.2026

  • 4 от тоя от банкя

    3 2 Отговор
    и от другия от хотел берлин трябва да те е страх....... много народ погребаха

    Коментиран от #5

    19:20 11.10.2026

  • 5 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "от тоя от банкя":

    А тия как се добраха до цялата власт хахаха от 2020 рушат лъжат саботират грабят и са безнаказани Радев и Йотова вече имат президенството за бащиния

    19:23 11.10.2026

  • 6 тоя 2 месеца дъвчи

    6 3 Отговор
    за полетите на Пеевски
    и накрая нищо
    също не разследва и тиквата за изчезнали милиарди
    и чекмеджарите няма да бъдат наказани за заграбеното от нас

    радевите се излагат дето само вземат тлъсти заплатки

    19:23 11.10.2026

  • 7 Виж сега,

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Когато и да бъдат арестувани Пеевски и Борисов, все ще е късно.

    19:37 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дядя дръмпирушка да ви намееести!

    1 0 Отговор
    Безстрашието -показва нисък интелект!Умните се страхуват от всичко и вземат мерки!

    20:29 11.10.2026

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