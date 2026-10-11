Иван Демерджиев за заплахите: Не се страхувам

Иван Демерджиев заяви, че вижда връзка между бомбените заплахи и разкритията, свързани с Делян Пеевски. В интервю за bTV вътрешният министър каза, че сигналите се появяват в моменти, когато общественото внимание е насочено към важни теми.

Повод за коментара му са получените имейли със заплахи срещу него. За тях е съобщил директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров.

„Нито се страхувам, нито подобни действия могат по някакъв начин да повлияят на поведението ми или на решенията, които взимам“, заяви Демерджиев.

По думите му по-големият проблем е, че подобни сигнали всяват смут, нарушават нормалния живот на гражданите и създават впечатление за дестабилизация. Охраната му не е била усилена, тъй като не е имало основание за това.

Какво каза за полетите на Пеевски

Демерджиев припомни, че на 2 юли е говорил в Народното събрание за полетите на Делян Пеевски. Според него на 7 и 8 юли е започнала поредица от бомбени заплахи след появата на допълнителна информация по темата.

Той подчерта, че не може да твърди, че Пеевски лично го заплашва, но смята, че между заплахите и обществено обсъжданите разкрития има връзка.

„Не мога да стигна до това, че Делян Пеевски ме заплашва, но мога да кажа, че определено има връзка“, каза вътрешният министър.

Демерджиев заяви, че при изслушването му през предходната седмица е имало конкретна заплаха, която е можела да попречи на автомобила му да пристигне навреме за парламентарния контрол. По думите му ситуацията е била предотвратена.

Той отрече между него и Пеевски да има личен конфликт и каза, че е представял конкретни документи, включително доклад, получен от малтийските служби. Демерджиев съобщи още, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Част от материалите вече са внесени в прокуратурата, а проверките продължават.

Версията за атаките в Черно море

В интервюто Демерджиев коментира и атаките срещу кораби в Черно море. Той уточни, че инцидентите са станали в международни води, макар и в българската изключителна икономическа зона. България има задължение да извършва спасителни действия, но няма правомощия да въздейства върху кораби или летателни апарати в тази зона.

По думите му на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност е обсъждана версията, че зад атаките стои Русия.

„Една от службите посочи като водеща версия, която проверяваме, че зад инцидента стои Русия“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че версията не трябва да бъде приемана за доказан факт, преди да приключи разследването. Демерджиев направи сравнение с падналия дрон край Кардам, при който проверката е продължила около месец и е установила, че отломките са от украински дрон, който не е бил предназначен да атакува българска територия.

Вътрешният министър каза още, че не се е срещал с Кирило Буданов и не е бил поканен на среща с него.

Източници: btvnovinite.bg