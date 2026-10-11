Ангел Найденов: Не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа ѝ

Русия може да стои зад атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред bTV, като уточни, че говори за лично предположение, а не за установен факт.
„Това е само мое предположение“, каза Найденов. Той свърза тезата си с маршрутите на плавателните съдове и с района, в който обичайно преминават кораби към и от украински пристанища, включително за превоз на зърно.
Според него не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа на нейната селскостопанска продукция. Найденов посочи, че този износ е сред основните източници на приходи за украинския бюджет. По думите му подобни удари могат да доведат и до отказ на корабни компании да плават до украински пристанища заради повишените рискове и застрахователни разходи.
Официален извод може да има след доказателства
Българските власти не са посочили публично кой стои зад атаките. Продължава и търсенето на останки от дроновете, свързани с инцидентите.
Найденов обясни, че държавата трябва да разполага с доказателства, преди да обвини друга страна. „Необходимо да има някакви доказателства, да има разследване“, заяви той.
Според бившия министър подобно заключение може да има дипломатически и политически последици, както и да доведе до търсене на юридическа отговорност. Сред възможните направления на разследването той посочи анализ на веществени доказателства, разузнавателни сателитни данни и информация от наблюдението на съседни държави.
Найденов каза още, че България участва в проект на НАТО, по който получава разузнавателни данни в реално време. Той даде за пример разследването на свалянето на малайзийския пътнически самолет през 2014 г., при което беше установено, че ракетата е изстреляна от 53-та зенитно-ракетна бригада на руските въоръжени сили.
Какво каза за заседанието при президента
Найденов коментира и твърденията, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова службите са посочили Русия като автор на атаките.
Той заяви, че не е чул участник в заседанието да се позовава на категорични данни, доказващи това. По думите му по-скоро е било изразено убеждение кой стои зад атаките, без официално да бъде назована държавата, която носи отговорност.
По отношение на евентуалното задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Найденов посочи, че консултациите и обменът на информация със съюзниците са част от оценката на риска и обсъждането на последващи действия. Той уточни, че тези действия не са непременно военни.
Найденов подчерта, че изказването му е направено в лично качество, а не като член на ръководството на държавното оръжейно дружество „Кинтекс“.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #8, #21
19:52 11.10.2026
2 Дзак
19:53 11.10.2026
3 Тази статия спам ли е?
19:54 11.10.2026
4 Последния Софиянец
19:54 11.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗПРАТИХА " КОРАБНИ ТЕЛЕГРАМИ"
ДО 6-ТЕ МИЛИОНА БЪЛГАРИ В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ.
... СТРАННО Е ЧОВЕК ОТ БОРДА НА ВМЗ ДА СЕ ЧУДИ ЩО НИ БИЯТ ? ПРИ ТОВА ОТ БСП " СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ" :)
Коментиран от #15
19:55 11.10.2026
6 Ангеле, засрами се!
19:55 11.10.2026
7 Смях
Брътвежите на господина доказал се във времето като поредния на който се привеждат руски шпиони на всеки ъгъл и под леглото му става само за селската кръчма.Само мнението на Тагаренко не сте публикували.Все пак е експерт " номер едно.
19:57 11.10.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Кина":Тоя червен петруханец ми е адски противен..... Не знам някой дали ще му чете братвежите..... Някой знае ли дали го назначиха в борда на Кинтекс мъжлето на Мая Манолова...
19:57 11.10.2026
9 Манолова веригата
19:58 11.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
АКО НЯКОЙ ОТЧЕТЕ ЗАГУБИ ЗА 200 - 300 МИЛИОНА ЕВРО ЗА 4-ТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 . РАБОТАТА С БУМ БУМ КОРАБИТЕ Е ЯСНА:)
19:59 11.10.2026
11 никаква
много точно казано
а има ли логиката при военни действия
19:59 11.10.2026
12 Горски
Да не стане излезе накрая, че все пак не са руски и да се наложи да ходите да се извинявате. Как България да бъде държавност, когато партиите търсят само "целувачи на ръце" и кадруват заплатаджийски НПО? Жалка история, е родния парламентаризъм. Морския регион дали е важен за северния и южния фланг на НАТО на нас въобще не ни е важно. Ние не сме фланговаци и наемници.
Коментиран от #41
20:00 11.10.2026
13 Мхм
20:00 11.10.2026
14 Въпрос
20:01 11.10.2026
15 Я кажи
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи!
20:01 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 това всички го знаят
Коментиран от #26
20:02 11.10.2026
18 Третата страна
Когато третата страна е наш съюзник, е дипломатично да си мълчим , за да не я злепоставим . Подобно на случая с дрона от Лампедуза .
Там нямаше поражения . Украинците услужливо поеха отговорността като воюваща страна.
Коя третата страна ?
20:02 11.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И БАЙ АНГЕЛ
ТЪРСИ КЪДЕ ДА ХАПНЕ НЯКЪДЕ БЕЗПЛАТНА ЧОРБА :)
Коментиран от #32
20:02 11.10.2026
20 Съвест, чест, достойнство?
Жалки нищожества!
20:04 11.10.2026
21 геле
До коментар #1 от "Кина":голяма затва съм умен!
Коментиран от #35
20:04 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 либерална пропаганда
20:06 11.10.2026
24 Първанов
20:06 11.10.2026
25 Наивник на средна възраст
20:07 11.10.2026
26 либерална пропаганда
До коментар #17 от "това всички го знаят":Когато САЩ нападна Ирак с измислени обвинения, обяви "СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ, а не война. Путин само ги повтаря.
20:08 11.10.2026
27 Логика
20:10 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
Много взривоопасна тая сол.
20:10 11.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нима?
20:21 11.10.2026
33 хитлер
20:22 11.10.2026
34 Хохо Бохо
20:24 11.10.2026
35 Име
До коментар #21 от "геле":Вече сте близки!
20:26 11.10.2026
36 Факт
20:27 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ШЕФА
20:29 11.10.2026
39 Анонимен
20:30 11.10.2026
40 Варненец
20:33 11.10.2026
41 Европеец
До коментар #12 от "Горски":Пак си прав..... На бг територията е необходимо да бъдат изметени всички парти от тия 37 безпътни години..... Иначе оправия няма да има.... Аз ще гласувам с номер 11 за Костадинов Волгин, като смятам че това е началото на дългия път да си съградим държавата и да има държавност.....
20:34 11.10.2026
42 стоян георгиев
20:35 11.10.2026
43 Даааа
20:35 11.10.2026
44 Даааа
20:42 11.10.2026
45 Смешник
20:48 11.10.2026
46 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Е НЕЩО НОРМАЛНО.
КОГАТО СИ ГЛАМАВ
ЛОГИКАТА
ТОТАЛНО ЛИПСВА .
20:50 11.10.2026