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Ангел Найденов: Не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа ѝ
  Тема: Украйна

Ангел Найденов: Не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа ѝ

11 Октомври, 2026 19:51 691 46

  • ангел найденов-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове

Бившият министър на отбраната подчерта, че това е лично предположение, а не официален извод. Според него Украйна няма интерес да атакува плавателни съдове, свързани с износа на нейното зърно

Ангел Найденов: Не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа ѝ - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да стои зад атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред bTV, като уточни, че говори за лично предположение, а не за установен факт.

„Това е само мое предположение“, каза Найденов. Той свърза тезата си с маршрутите на плавателните съдове и с района, в който обичайно преминават кораби към и от украински пристанища, включително за превоз на зърно.

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Според него не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа на нейната селскостопанска продукция. Найденов посочи, че този износ е сред основните източници на приходи за украинския бюджет. По думите му подобни удари могат да доведат и до отказ на корабни компании да плават до украински пристанища заради повишените рискове и застрахователни разходи.

Официален извод може да има след доказателства

Българските власти не са посочили публично кой стои зад атаките. Продължава и търсенето на останки от дроновете, свързани с инцидентите.

Найденов обясни, че държавата трябва да разполага с доказателства, преди да обвини друга страна. „Необходимо да има някакви доказателства, да има разследване“, заяви той.

Според бившия министър подобно заключение може да има дипломатически и политически последици, както и да доведе до търсене на юридическа отговорност. Сред възможните направления на разследването той посочи анализ на веществени доказателства, разузнавателни сателитни данни и информация от наблюдението на съседни държави.

Найденов каза още, че България участва в проект на НАТО, по който получава разузнавателни данни в реално време. Той даде за пример разследването на свалянето на малайзийския пътнически самолет през 2014 г., при което беше установено, че ракетата е изстреляна от 53-та зенитно-ракетна бригада на руските въоръжени сили.

Какво каза за заседанието при президента

Найденов коментира и твърденията, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова службите са посочили Русия като автор на атаките.

Той заяви, че не е чул участник в заседанието да се позовава на категорични данни, доказващи това. По думите му по-скоро е било изразено убеждение кой стои зад атаките, без официално да бъде назована държавата, която носи отговорност.

По отношение на евентуалното задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Найденов посочи, че консултациите и обменът на информация със съюзниците са част от оценката на риска и обсъждането на последващи действия. Той уточни, че тези действия не са непременно военни.

Найденов подчерта, че изказването му е направено в лично качество, а не като член на ръководството на държавното оръжейно дружество „Кинтекс“.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    26 5 Отговор
    Главата му голяма като на боко тиквата..!

    Коментиран от #8, #21

    19:52 11.10.2026

  • 2 Дзак

    17 3 Отговор
    Пак ли?

    19:53 11.10.2026

  • 3 Тази статия спам ли е?

    27 3 Отговор
    Защо я повтаряте?

    19:54 11.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Две корита на по 50 години.Търговските кораби се бракуват на 30 години.

    19:54 11.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    60 МИЛИОНА БЪЛГАРИ В РФ
    ИЗПРАТИХА " КОРАБНИ ТЕЛЕГРАМИ"
    ДО 6-ТЕ МИЛИОНА БЪЛГАРИ В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ.
    ... СТРАННО Е ЧОВЕК ОТ БОРДА НА ВМЗ ДА СЕ ЧУДИ ЩО НИ БИЯТ ? ПРИ ТОВА ОТ БСП " СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ" :)

    Коментиран от #15

    19:55 11.10.2026

  • 6 Ангеле, засрами се!

    28 3 Отговор
    Защо работиш срещу България!?

    19:55 11.10.2026

  • 7 Смях

    15 3 Отговор
    Това вече го четохме!
    Брътвежите на господина доказал се във времето като поредния на който се привеждат руски шпиони на всеки ъгъл и под леглото му става само за селската кръчма.Само мнението на Тагаренко не сте публикували.Все пак е експерт " номер едно.

    19:57 11.10.2026

  • 8 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Тоя червен петруханец ми е адски противен..... Не знам някой дали ще му чете братвежите..... Някой знае ли дали го назначиха в борда на Кинтекс мъжлето на Мая Манолова...

    19:57 11.10.2026

  • 9 Манолова веригата

    12 1 Отговор
    Докога телевизиите ще си пълнят предаванията все с бивши министри !!!???

    19:58 11.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЛЕДИМ ОТЧЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРЪЖЕЙНИ ТЪРГОВЦИ
    ......
    АКО НЯКОЙ ОТЧЕТЕ ЗАГУБИ ЗА 200 - 300 МИЛИОНА ЕВРО ЗА 4-ТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 . РАБОТАТА С БУМ БУМ КОРАБИТЕ Е ЯСНА:)

    19:59 11.10.2026

  • 11 никаква

    6 0 Отговор
    логика
    много точно казано
    а има ли логиката при военни действия

    19:59 11.10.2026

  • 12 Горски

    12 0 Отговор
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления. Не е никак умно да се хвърлят директни обвинения без конкретни доказателства. В международните отношения "обосновани предположения" не вървят.
    Да не стане излезе накрая, че все пак не са руски и да се наложи да ходите да се извинявате. Как България да бъде държавност, когато партиите търсят само "целувачи на ръце" и кадруват заплатаджийски НПО? Жалка история, е родния парламентаризъм. Морския регион дали е важен за северния и южния фланг на НАТО на нас въобще не ни е важно. Ние не сме фланговаци и наемници.

    Коментиран от #41

    20:00 11.10.2026

  • 13 Мхм

    15 1 Отговор
    Бля, бля. Този плямпа едно и също. За днес - втора статия. Колко пъти, един ли сто ли?

    20:00 11.10.2026

  • 14 Въпрос

    14 2 Отговор
    Къде бяха всички тези "експерти" по нац.сигурност и мнението им когато заловиха на 2 пъти украински шпиони в България?Защо тогава не правеха такива пламенни изказвания как била застрашена нашата сигурност и да зовяха за мерки и санкции???То бива лицемерие и двойни стандарти но това минава всякаква граница.

    20:01 11.10.2026

  • 15 Я кажи

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи!

    20:01 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 това всички го знаят

    2 11 Отговор
    кажете кой е агресора продажни пундлероиди!!!

    Коментиран от #26

    20:02 11.10.2026

  • 18 Третата страна

    1 2 Отговор
    Украйна използва оръжие от много страни. Когато откритите артефакти сочат страната производител , това не означава автоматично , че тя го е използвала. Но не винаги.
    Когато третата страна е наш съюзник, е дипломатично да си мълчим , за да не я злепоставим . Подобно на случая с дрона от Лампедуза .
    Там нямаше поражения . Украинците услужливо поеха отговорността като воюваща страна.
    Коя третата страна ?

    20:02 11.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    МАЙЧЕТО ПАК Е ПРЕГОРИЛА ЯХНИЯТА
    И БАЙ АНГЕЛ
    ТЪРСИ КЪДЕ ДА ХАПНЕ НЯКЪДЕ БЕЗПЛАТНА ЧОРБА :)

    Коментиран от #32

    20:02 11.10.2026

  • 20 Съвест, чест, достойнство?

    10 1 Отговор
    Съвсем логично е, когато предателите са поели задачата да намерят на всяка цена повод да вкарат НАТО и държавата ни във война.
    Жалки нищожества!

    20:04 11.10.2026

  • 21 геле

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    голяма затва съм умен!

    Коментиран от #35

    20:04 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 либерална пропаганда

    9 1 Отговор
    Смешно е да се твърди, че корабът ALFA WATAN, тръгнал от Египет преди 15 дни, натоварен със СОЛ е пътувал за пристанището в Сулина, Румъния. Първо, Румъния е крупен износител на сол. Второ, от Египет до Румъния се стига за 5 дни с подобен кораб. Трето, град Сулина няма шосейна връзка с вътрешността на страната - връзката е само речна, морска и въздушна, НО затова пък е СЪВСЕМ БЛИЗО ДО УКРАИНСКАТА ГРАНИЦА!

    20:06 11.10.2026

  • 24 Първанов

    6 1 Отговор
    Знаем те теб Ангеле !!! Не си цвете за мирисане ти! Помня колко золуми направи в МО когато те сложихме за министър ! Голяма грешка беше !! БСП започна след това и след Румен в МВР да се свива и разпада !!! Мая и Весела Лечева знаеш как онзи път си разделиха парите …….

    20:06 11.10.2026

  • 25 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор
    А каква логика намирате в атаката на с.верен п.ток от .крайна??? Много забавно е и дали според вас това,което се извърпшва в Га.а е гено.ид,както и дали напа.ането на Иран е тероризъм??? С интерес очаквам отговорите на горепосочените въпроси.......

    20:07 11.10.2026

  • 26 либерална пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "това всички го знаят":

    Когато САЩ нападна Ирак с измислени обвинения, обяви "СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ, а не война. Путин само ги повтаря.

    20:08 11.10.2026

  • 27 Логика

    6 3 Отговор
    То няма и логика ам.посланик да се хвали как е свалил правителството в нашата северна съседка нито пък им е и работа де да правят това.Но е факт.А това са вашите носители на демокрация🤣.Така,че такива провокации и диверсии не са изключени .Спомнете си Буча и лъжите там.

    20:10 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    10 2 Отговор
    Ангел Найденов по-добре да ни разкаже как корабът с египетска сол е потънал за три минути.
    Много взривоопасна тая сол.

    20:10 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нима?

    20:21 11.10.2026

  • 33 хитлер

    4 2 Отговор
    Не е логично и лизача да си на тази добре платена държавна службица. Кой и защо назначи този пенсионер не саващ за нищо. Лика прилика са с Нестимирчо неставащия за нищо.

    20:22 11.10.2026

  • 34 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Ма те внасяли ма. Само ти не разбра

    20:24 11.10.2026

  • 35 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "геле":

    Вече сте близки!

    20:26 11.10.2026

  • 36 Факт

    2 0 Отговор
    Не беше логично да удря и полски тракторист, но....

    20:27 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Още по не логично е некадърник и нац.предател като теб да е бил Министър,и най лошото е че след това не си влязъл в затвора.

    20:29 11.10.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор
    Найденов, кой каквото е дробил, да си го сърба. Никой не карал някого да се включва в преследване!

    20:30 11.10.2026

  • 40 Варненец

    2 0 Отговор
    Подпухнал от пиене се влачи по телевизиите!

    20:33 11.10.2026

  • 41 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Пак си прав..... На бг територията е необходимо да бъдат изметени всички парти от тия 37 безпътни години..... Иначе оправия няма да има.... Аз ще гласувам с номер 11 за Костадинов Волгин, като смятам че това е началото на дългия път да си съградим държавата и да има държавност.....

    20:34 11.10.2026

  • 42 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Каква логика търсиш у бандеровците и клоуна им президент, бе льольо?

    20:35 11.10.2026

  • 43 Даааа

    1 1 Отговор
    Гербаджията вместо да говори за логика, да каже каква схема за измама може да е. Те са силни в схемите, не в логиката.

    20:35 11.10.2026

  • 44 Даааа

    1 0 Отговор
    Кажи за дрона до кардам, който също обявихте за руски но се оказа украински. Тогава що не задейства членовете на нато, като си беше удар по територията.

    20:42 11.10.2026

  • 45 Смешник

    0 1 Отговор
    Атлантик плюс логика равно на нонсенс!

    20:48 11.10.2026

  • 46 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор
    ЗА НАС ЛОГИКА НЕ
    Е НЕЩО НОРМАЛНО.

    КОГАТО СИ ГЛАМАВ
    ЛОГИКАТА
    ТОТАЛНО ЛИПСВА .

    20:50 11.10.2026

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