Ангел Найденов: Не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа ѝ

Русия може да стои зад атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред bTV, като уточни, че говори за лично предположение, а не за установен факт.

„Това е само мое предположение“, каза Найденов. Той свърза тезата си с маршрутите на плавателните съдове и с района, в който обичайно преминават кораби към и от украински пристанища, включително за превоз на зърно.

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Според него не е логично Украйна да атакува кораби, които подпомагат износа на нейната селскостопанска продукция. Найденов посочи, че този износ е сред основните източници на приходи за украинския бюджет. По думите му подобни удари могат да доведат и до отказ на корабни компании да плават до украински пристанища заради повишените рискове и застрахователни разходи.

Официален извод може да има след доказателства

Българските власти не са посочили публично кой стои зад атаките. Продължава и търсенето на останки от дроновете, свързани с инцидентите.

Найденов обясни, че държавата трябва да разполага с доказателства, преди да обвини друга страна. „Необходимо да има някакви доказателства, да има разследване“, заяви той.

Според бившия министър подобно заключение може да има дипломатически и политически последици, както и да доведе до търсене на юридическа отговорност. Сред възможните направления на разследването той посочи анализ на веществени доказателства, разузнавателни сателитни данни и информация от наблюдението на съседни държави.

Найденов каза още, че България участва в проект на НАТО, по който получава разузнавателни данни в реално време. Той даде за пример разследването на свалянето на малайзийския пътнически самолет през 2014 г., при което беше установено, че ракетата е изстреляна от 53-та зенитно-ракетна бригада на руските въоръжени сили.

Какво каза за заседанието при президента

Найденов коментира и твърденията, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова службите са посочили Русия като автор на атаките.

Той заяви, че не е чул участник в заседанието да се позовава на категорични данни, доказващи това. По думите му по-скоро е било изразено убеждение кой стои зад атаките, без официално да бъде назована държавата, която носи отговорност.

По отношение на евентуалното задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Найденов посочи, че консултациите и обменът на информация със съюзниците са част от оценката на риска и обсъждането на последващи действия. Той уточни, че тези действия не са непременно военни.

Найденов подчерта, че изказването му е направено в лично качество, а не като член на ръководството на държавното оръжейно дружество „Кинтекс“.

Източници: btvnovinite.bg