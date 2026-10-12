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Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсиите
  Тема: Икономика

Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсиите

12 Октомври, 2026 06:12 1 135 6

  • тристранен съвет-
  • пенсионно осигуряване-
  • работна заплата-
  • кодекс на труда-
  • незаконно уволнение

Социалните партньори ще разгледат и предложения за официален празник и обезщетенията при незаконно уволнение

Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния му ред са включени промени в допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и Кодекса на труда. Заседанието е насрочено за 11:30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

Социалните партньори ще разгледат два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Първият засяга наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

Вторият проект е свързан с наредбата за структурата и организацията на работната заплата. От публикуваната информация не става ясно да се предлага конкретен нов размер на минималната или друга заплата. Обсъждането е насочено към нормативните правила, по които се организира и формира възнаграждението за труд.

Предложения за промени в Кодекса на труда

В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сред предложенията е Денят на националното помирение да бъде обявен за официален празник.

Втората основна промяна предвижда отпадане на максималния шестмесечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. В момента обсъжданото предложение е част от законопроект и не представлява влязла в сила промяна.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество е консултативен етап от обсъждането на проектите. Към началото му няма приети окончателни изменения в посочените наредби или в Кодекса на труда. След разглеждането им предстои да стане ясно кои предложения ще получат подкрепа от държавата, синдикатите и работодателските организации.

Източници: bntnews.bg, trud.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Промените в посока увеличаване или намаляване са? Или задавам излишни отговори?

    06:22 12.10.2026

  • 3 Берия

    5 1 Отговор
    Тркстранката включва три неща:стоянка с
    много приказки, лапанка с много лапане
    и накрая традиционното - разтуряме седянката! Който ял, ял!
    Поканета и Йотовица, ненадминат майстор на софрата!

    06:32 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мръсен Кенеф !

    5 0 Отговор
    В Който Държавата и Работодателите !

    Искат Да Смачкат Трудавия Български Гражданин !

    07:01 12.10.2026

  • 6 Хъш

    1 0 Отговор
    Немили недраги във собствената си държава. Я напишете колко е заплатата на депутат милиционер или военен? А?

    07:16 12.10.2026

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