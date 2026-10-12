Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсиите

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, като в дневния му ред са включени промени в допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и Кодекса на труда. Заседанието е насрочено за 11:30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

Социалните партньори ще разгледат два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Първият засяга наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

Вторият проект е свързан с наредбата за структурата и организацията на работната заплата. От публикуваната информация не става ясно да се предлага конкретен нов размер на минималната или друга заплата. Обсъждането е насочено към нормативните правила, по които се организира и формира възнаграждението за труд.

Предложения за промени в Кодекса на труда

В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сред предложенията е Денят на националното помирение да бъде обявен за официален празник.

Втората основна промяна предвижда отпадане на максималния шестмесечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. В момента обсъжданото предложение е част от законопроект и не представлява влязла в сила промяна.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество е консултативен етап от обсъждането на проектите. Към началото му няма приети окончателни изменения в посочените наредби или в Кодекса на труда. След разглеждането им предстои да стане ясно кои предложения ще получат подкрепа от държавата, синдикатите и работодателските организации.

Източници: bntnews.bg, trud.bg