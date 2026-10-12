Образованието и такса смет са във фокуса на срещата в Албена

Образованието, качеството на общинските инвестиции и преходът към новия модел за определяне на таксата за битови отпадъци са сред основните теми във втория ден от Годишната среща на местните власти в курортния комплекс Албена.

12 октомври е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление. Програмата включва три паралелни дискусионни форума от 9:30 до 12:30 часа, а следобед ще се проведе пленарна сесия, посветена на европейския път на България и ролята на общините.

Общините и училищното образование

В първата дискусия ще участват представители на местната власт, образователните институции и бизнеса. Сред акцентите са качеството на училищното образование, оценката на гражданите, взаимодействието между институциите и връзката между училището и професионалната реализация.

Във форума са включени министърът на образованието и науката Георги Вълчев, кметът на Враца Калин Каменов, директорът на дирекция „Професионално образование“ в Министерството на образованието и науката Ваня Тивидошева и кметът на Шумен Христо Христов.

Инвестиции и нов модел за такса отпадъци

Втората дискусия ще проследи пътя от инвестиционната идея до завършения обект. Участниците ще обсъдят координацията между държавата, общините и бизнеса, ясните правила, предвидимото финансиране и качеството на изпълнение.

В нея са предвидени участия на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министър Павлета Пеловска и председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, както и на представители на парламента, общините и строителния бранш.

Третият форум е посветен на устойчивите общински системи и прехода към новата такса за битови отпадъци. Кметове ще представят практически опит от прилагането на новия модел, а заместник-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев ще участва в разговорите за финансирането на системите, инфраструктурата и ограничаването на депонирането.

В заключителната част ще бъдат обсъдени възможни законодателни решения за прехода към новата такса за битови отпадъци през периода 2027–2029 година.

Пленарна сесия и 30 години НСОРБ

От 14:30 до 18:00 часа ще се проведе пленарната сесия „Хоризонти 2030: общините за европейския път на България“. В рамките ѝ ще бъде отбелязана 30-ата годишнина от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. Ще бъдат връчени юбилейни награди на кметове, общински съветници и медии.

Сред темите на сесията са финансовата децентрализация чрез преотстъпване на национални данъчни приходи, устойчивото финансиране на общинските инвестиции, бюджетът за 2027 година, привличането на стратегически инвеститори и участието на местната власт в определянето на инвестиционните приоритети в новата многогодишна европейска финансова рамка.

Източници: bta.bg