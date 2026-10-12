Йотова: Няма доказателства кой стои зад атаките в Черно море

България все още няма категорични доказателства кой стои зад атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви пред бТВ президентът Илияна Йотова, като посочи, че страната очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори.
При извършените до момента огледи не са открити останки от дронове, които да позволят да бъде установен техният произход. Затова засега не може категорично да се посочи кой е отговорен за нападенията.
Йотова съобщи, че България е поискала съдействие от Европейската агенция по морска безопасност за осигуряване на подводен дрон. С него трябва да бъде обследван потъналият кораб в търсене на допълнителни данни по случая.
Президентът подчерта, че международните партньори на България също подхождат предпазливо и настояват да бъдат събрани достатъчно доказателства, преди да бъдат предприети конкретни действия.
Йотова коментира и обсъжданията в Консултативния съвет за национална сигурност. По думите ѝ съветът е осъдил остро атаките срещу търговските кораби и ги е определил като нарушение на международното право.
След установяване на достатъчно доказателства за отговорността може да последват дипломатически действия. Сред тях са изпращане на дипломатическа нота и разговори със засегнатата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
08:45 12.10.2026
2 Сократ
Драги зрители, днешната новина ще ви съобщим в утрешната ни емисия.
08:46 12.10.2026
3 ПО ТОЧНО
08:46 12.10.2026
4 Защо ми се струва
Коментиран от #24
08:47 12.10.2026
5 Исторически факти
08:47 12.10.2026
6 Мериленд
08:47 12.10.2026
7 Зеленски
08:47 12.10.2026
8 Хаха
08:51 12.10.2026
9 Мдаа...
Коментиран от #20
08:51 12.10.2026
10 Кирил
Коментиран от #13
08:51 12.10.2026
11 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ТА БАШ НАЗНАЧЕНАТА ОТ ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРА МУТРАФОНОВА ЩЕ КАЖЕ!!!...БАЩА И ЕДИНСТВЕН СИ ПОЕ ВИНАТА С МЕЗЕ
08:53 12.10.2026
12 Завърнал се
Коментиран от #21
08:56 12.10.2026
13 Сър Пичук
До коментар #10 от "Кирил":От Большой Московский государственный цирк! Защо питаш?
08:57 12.10.2026
14 Идйотова
08:57 12.10.2026
15 Мнение
08:58 12.10.2026
16 Иван
Ако не бяхте в президентска кампания нямаше да се нуждаете от доказателства да кажете, че са руски!
Коментиран от #43
08:59 12.10.2026
17 Петър Стоянов
Спомням си как те предложи дълбоко уважаваният от мен журналист Томов за вице президент срещу сделка с БСП да им излъчва лъжливите послания към електората безплатно ! Вие си бяхте много близки с него по онова време и човека разбираемо ,меко казано те “УРЕДИ с връзки за вице президент” !!! Ти никога не Ви имала качествата за да бъдеш реално на тази висока длъжност ! А и се чудя след като на Радев му докладваха за твойте намерения да помилваш наркобарони ,защо не те помоли да подадеш оставка ???? Само на този въпрос го моля да отговори откровенно и честно ! Съжелявам ,че не мога да бъда допуснат да се видя с него (Г-н Копринков го пази от нежелани срещи)и за това си позволявам тук в най -четеният сайт за истински новини да Ви пиша ! Знам ,че Вашите PR -и ще Ви предадат посланието !
08:59 12.10.2026
18 колегите от Босфор ТВ
08:59 12.10.2026
19 тези неща се казват!
На 30 октомври 1961 г. Съветският съюз тества ядреното оръжие, което по-късно става известно като Царската бомба, през Нова Земя. Експлозивната му мощ достигна около 50 мегатона, което го прави най-мощното ядрено оръжие, детонирано някога – почти 4 000 пъти по-мощно от бомбата в Хирошима, според видеото. Първоначалната концепция беше още по-екстремна – около 100 мегатона, докато екипажът беше изложен на огромен риск по време на теста, а огромен парашут трябваше да даде на самолета допълнително време за бягство. Взривът стана най-големият изкуствен взрив в историята и все още се счита за един от най-екстремните прояви на ядрена разрушителност.очаквам това да е ваша новина на 30ти!
08:59 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да, ясно е, че
До коментар #12 от "Завърнал се":са украински
08:59 12.10.2026
22 Точно така
09:01 12.10.2026
23 КокаЙотова
09:02 12.10.2026
24 А стига де
До коментар #4 от "Защо ми се струва":Че кой е подписал помилването?
09:03 12.10.2026
25 Йотова
Гласувайте за мен!
09:04 12.10.2026
26 Точно така, обачиии
09:04 12.10.2026
27 Иво Христов Вангата
09:04 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 очевидец
09:07 12.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нищо различно
09:09 12.10.2026
34 Няма пък
09:09 12.10.2026
35 Хахаха
09:11 12.10.2026
36 Няма пък ноти да пишем
Коментиран от #50
09:13 12.10.2026
37 Само Мууу
09:13 12.10.2026
38 Историк
Коментиран от #45
09:13 12.10.2026
39 Кой беше пирата да питам
09:15 12.10.2026
40 България все още няма категорични
09:17 12.10.2026
41 Спортът по ТВ в понеделник
09:19 12.10.2026
42 За празноглавите
Йотова и Чамова са две НУЛИ, които една до друга правят 00/WC
09:19 12.10.2026
43 И дори ако
До коментар #16 от "Иван":дроновете бяха руски ? И кво ? Нали Черно море беше обявено за "военна зона" а? И не бяха руснаците тези които го направиха впрочем
09:20 12.10.2026
44 Анонимен
09:21 12.10.2026
45 Пълни глупости
До коментар #38 от "Историк":Путин не допуска питки до себе си!
А тия двамата, които визираш са балон с хелий!
Ай бегай.
09:21 12.10.2026
46 уйко Урдьо
09:25 12.10.2026
47 Стефанов
09:26 12.10.2026
48 Никакви двойни стандарти !
09:27 12.10.2026
49 БКП
09:27 12.10.2026
50 Тихо бре
До коментар #36 от "Няма пък ноти да пишем":Смех т ъ п.
09:27 12.10.2026
51 Невпечатлен
09:31 12.10.2026