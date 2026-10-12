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Йотова: Няма доказателства кой стои зад атаките в Черно море

Йотова: Няма доказателства кой стои зад атаките в Черно море

12 Октомври, 2026 08:43 869 51

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • дронове-
  • търговски кораби-
  • национална сигурност

България е поискала от EMSA подводен дрон за обследване на потъналия кораб

Йотова: Няма доказателства кой стои зад атаките в Черно море - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България все още няма категорични доказателства кой стои зад атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви пред бТВ президентът Илияна Йотова, като посочи, че страната очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори.

При извършените до момента огледи не са открити останки от дронове, които да позволят да бъде установен техният произход. Затова засега не може категорично да се посочи кой е отговорен за нападенията.

Йотова съобщи, че България е поискала съдействие от Европейската агенция по морска безопасност за осигуряване на подводен дрон. С него трябва да бъде обследван потъналият кораб в търсене на допълнителни данни по случая.

Президентът подчерта, че международните партньори на България също подхождат предпазливо и настояват да бъдат събрани достатъчно доказателства, преди да бъдат предприети конкретни действия.

Йотова коментира и обсъжданията в Консултативния съвет за национална сигурност. По думите ѝ съветът е осъдил остро атаките срещу търговските кораби и ги е определил като нарушение на международното право.

След установяване на достатъчно доказателства за отговорността може да последват дипломатически действия. Сред тях са изпращане на дипломатическа нота и разговори със засегнатата страна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    14 18 Отговор
    Ясно е, че няма доказателства. Още по-ясно е броени часове след като Зеленски заяви, че е готов за преговори (какво ли чака от 2022-ра), но инициативата трябвало да дойде от Русия, кой има полза от такъв инцидент и то на цената на един празен турски кораб и дузина моряци от другия край на света.

    08:45 12.10.2026

  • 2 Сократ

    23 2 Отговор
    Аз знам, че нищо не знам.
    Драги зрители, днешната новина ще ви съобщим в утрешната ни емисия.

    08:46 12.10.2026

  • 3 ПО ТОЧНО

    12 19 Отговор
    ГЛЕДАЙКИ ИНТЕРВЮТО СЕ УБЕДИХ ЧЕ ДВАТА МИ СИРА СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НЯМАХА НИКАКЪВ ШАНС С ЛАМСКОКАНДЕВИТЕ ПРОВО КАЦИИ...........!!!!!!!!!

    08:46 12.10.2026

  • 4 Защо ми се струва

    15 4 Отговор
    Че с този въпрос трябва да се занимава Правителството и Премиера.

    Коментиран от #24

    08:47 12.10.2026

  • 5 Исторически факти

    10 3 Отговор
    мисирките....

    08:47 12.10.2026

  • 6 Мериленд

    22 6 Отговор
    Може да се появят, но след изборите ,когато успеят да ни сварят като жаби бавно и полека

    08:47 12.10.2026

  • 7 Зеленски

    18 5 Отговор
    Защо се извъртате от уговорката ?

    08:47 12.10.2026

  • 8 Хаха

    25 14 Отговор
    Този рошав Тер лик май повече вярва на господаря пусьо, отколкото на нормалната логика

    08:51 12.10.2026

  • 9 Мдаа...

    14 3 Отговор
    Пък аз все още не съм видял официално обявено в кои пристанища са натоварени и към кои пристанища са пътували корабите.

    Коментиран от #20

    08:51 12.10.2026

  • 10 Кирил

    25 8 Отговор
    Тая от кой цирк е

    Коментиран от #13

    08:51 12.10.2026

  • 11 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    14 11 Отговор
    ОТ ЩЕСТ МИЛИОНА В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕ НЕЩО СРЕЩУ РОССИ
    ТА БАШ НАЗНАЧЕНАТА ОТ ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРА МУТРАФОНОВА ЩЕ КАЖЕ!!!...БАЩА И ЕДИНСТВЕН СИ ПОЕ ВИНАТА С МЕЗЕ

    08:53 12.10.2026

  • 12 Завърнал се

    26 6 Отговор
    Вие не сте България, Йотова, доказателства няма, ама на България е ясно чии са дроновете.

    Коментиран от #21

    08:56 12.10.2026

  • 13 Сър Пичук

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    От Большой Московский государственный цирк! Защо питаш?

    08:57 12.10.2026

  • 14 Идйотова

    28 7 Отговор
    Пълно е обаче с доказателства че ми плащат в рубли и съм национален предател като моят учител Рублен Крадев

    08:57 12.10.2026

  • 15 Мнение

    12 2 Отговор
    Кирил Вълчев да вземе да върне милионите евро, които прахоса за обикаляне на всички 193 държави по света на държавна разноска, тоест НАРОДНА ПАРА. Това включва самолетни билети бизнес класа, ВИП хотелски резервации с триразово хранене (закуска, обяд и вечеря), отделно купон в ресторанта вечерно време, среща с БГ общността - отново ядене и плюскане на кюфтета, подаръци, армагани и шопинг в съответните столици.

    08:58 12.10.2026

  • 16 Иван

    19 3 Отговор
    Да ви помогна г-жо Йотова, дроновете са руски!
    Ако не бяхте в президентска кампания нямаше да се нуждаете от доказателства да кажете, че са руски!

    Коментиран от #43

    08:59 12.10.2026

  • 17 Петър Стоянов

    3 15 Отговор
    Това е лъжа и.д.Президент Йотова ! Като всички твой лъжливи интерпретации до сега от както си вице Президент! Често и откровено казано Американската преса написа вече ,че дроновете са Украйнски и то лично наредени да бъдат изстреляни от Зеленски! За това и сега тече кампания за отстраняването му,а Буданов дойде лично да се извини при Радев !!!!
    Спомням си как те предложи дълбоко уважаваният от мен журналист Томов за вице президент срещу сделка с БСП да им излъчва лъжливите послания към електората безплатно ! Вие си бяхте много близки с него по онова време и човека разбираемо ,меко казано те “УРЕДИ с връзки за вице президент” !!! Ти никога не Ви имала качествата за да бъдеш реално на тази висока длъжност ! А и се чудя след като на Радев му докладваха за твойте намерения да помилваш наркобарони ,защо не те помоли да подадеш оставка ???? Само на този въпрос го моля да отговори откровенно и честно ! Съжелявам ,че не мога да бъда допуснат да се видя с него (Г-н Копринков го пази от нежелани срещи)и за това си позволявам тук в най -четеният сайт за истински новини да Ви пиша ! Знам ,че Вашите PR -и ще Ви предадат посланието !

    08:59 12.10.2026

  • 18 колегите от Босфор ТВ

    6 10 Отговор
    са много смешни като почнат с това " Кажете ясно кой е агресора". Агресора е сащ. Те направиха преврат в Киев срещу ЗАКОННИО ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    08:59 12.10.2026

  • 19 тези неща се казват!

    5 3 Отговор
    Съветският съюз детонира атомна бомба с мощност 50 мегатона – експлозията беше почти 4 000 пъти по-мощна от тази на Хирошима
    На 30 октомври 1961 г. Съветският съюз тества ядреното оръжие, което по-късно става известно като Царската бомба, през Нова Земя. Експлозивната му мощ достигна около 50 мегатона, което го прави най-мощното ядрено оръжие, детонирано някога – почти 4 000 пъти по-мощно от бомбата в Хирошима, според видеото. Първоначалната концепция беше още по-екстремна – около 100 мегатона, докато екипажът беше изложен на огромен риск по време на теста, а огромен парашут трябваше да даде на самолета допълнително време за бягство. Взривът стана най-големият изкуствен взрив в историята и все още се счита за един от най-екстремните прояви на ядрена разрушителност.очаквам това да е ваша новина на 30ти!

    08:59 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да, ясно е, че

    6 9 Отговор

    До коментар #12 от "Завърнал се":

    са украински

    08:59 12.10.2026

  • 22 Точно така

    2 3 Отговор
    "международните партньори" на България да си размърдат задниците партньорски

    09:01 12.10.2026

  • 23 КокаЙотова

    7 4 Отговор
    Нямаше доказателства че българския Ескобар ще умре, но ти го помилва?!?

    09:02 12.10.2026

  • 24 А стига де

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Защо ми се струва":

    Че кой е подписал помилването?

    09:03 12.10.2026

  • 25 Йотова

    5 4 Отговор
    Няма доказателства, че наркотрафикантите са пренасяли наркотици, за да тровят вашите деца.

    Гласувайте за мен!

    09:04 12.10.2026

  • 26 Точно така, обачиии

    5 1 Отговор
    "съветът" е осъдил остро атаките срещу търговските кораби и ги е определил като нарушение на международното право но пък при аналогичен случай в изключителната икономическа зона на Иран, Държавният Департамент на САЩ заяви че НЕ е нарушение на международното право ... нали?

    09:04 12.10.2026

  • 27 Иво Христов Вангата

    9 3 Отговор
    Ако беше Украйна щяхме да сме чули отдавна от Пильота. То нема доказателства и за гърмежите по военните ни заводи, ама всички знаем кой и защо..

    09:04 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 очевидец

    5 1 Отговор
    Да бе нещата са ясни.Корабите пълни с жито от Украйна и са ги гръмнали украинци.

    09:07 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нищо различно

    6 0 Отговор
    Явно са извънземните щом няма доказателства за власт имащите у нас. А и тук с годините се създаде трайна практика да няма доказателства за нищо.

    09:09 12.10.2026

  • 34 Няма пък

    2 3 Отговор
    Песков нарече склонността на Зеленски да демонстрира това, което той смята за „ефективна агресия“ срещу Русия, грешка. „Това е трагична грешка за Украйна. Не можем да причиним това на Русия. Тези, които се отнасят с Русия по този начин, плащат цената. Сега Украйна плаща цената“, заяви прессекретарят на руския президент. Ние пък българите не искаме да плащаме за грешките на зеления папагал ! Да си го отнася Украйна квото са си надробили

    09:09 12.10.2026

  • 35 Хахаха

    2 0 Отговор
    ,,Не,, били руснаците, хахаха

    09:11 12.10.2026

  • 36 Няма пък ноти да пишем

    4 2 Отговор
    Щото въобще не ни пука кво става на 80 мили в морето. Ние кораби нямаме. Домусчийски им видя сметката. Един ферибот само до Грузия имаме и кораба на Пимпирата. Който има кораби да се оправя

    Коментиран от #50

    09:13 12.10.2026

  • 37 Само Мууу

    5 0 Отговор
    Йо не била разбраля

    09:13 12.10.2026

  • 38 Историк

    8 2 Отговор
    Има едно неоспоримо доказателство, че Йотова, Радев и цялото управляващо войнство е про-кремълско и е на страната на агресора Путин. Печалното за България е,че отровите на Кремъл са засегнали необратимо част от българското общество, че всички путинолизци искат диктатура, а не демокрация и искат да ги лъжат и крадат. Оказва се,че ДС-КГБ мафията е непобедима засега.

    Коментиран от #45

    09:13 12.10.2026

  • 39 Кой беше пирата да питам

    1 0 Отговор
    Дето кораби пиратства? А?

    09:15 12.10.2026

  • 40 България все още няма категорични

    1 3 Отговор
    доказателства, щото НАТЮ не ни дава такива и ги крие

    09:17 12.10.2026

  • 41 Спортът по ТВ в понеделник

    2 0 Отговор
    наши са български са правихме им тест драйф

    09:19 12.10.2026

  • 42 За празноглавите

    4 0 Отговор
    Няма не само доказателства, но й инцидент@.
    Йотова и Чамова са две НУЛИ, които една до друга правят 00/WC

    09:19 12.10.2026

  • 43 И дори ако

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Иван":

    дроновете бяха руски ? И кво ? Нали Черно море беше обявено за "военна зона" а? И не бяха руснаците тези които го направиха впрочем

    09:20 12.10.2026

  • 44 Анонимен

    2 0 Отговор
    Госпожо явно не ви е неудобно да лежите цял живот в президенството БКП овладя държавата президенство институции

    09:21 12.10.2026

  • 45 Пълни глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Путин не допуска питки до себе си!
    А тия двамата, които визираш са балон с хелий!
    Ай бегай.

    09:21 12.10.2026

  • 46 уйко Урдьо

    1 0 Отговор
    Не ме е яд, че вие лъжите и манипулирате лековерните, яд ме е, че ме смятате за глупак.

    09:25 12.10.2026

  • 47 Стефанов

    1 0 Отговор
    Йотова е освободила поне петима наркотрафиканта. Говори се, че всеки път банковата ѝ сметка е нараствала с един милион евро. А колко още незнайни престъпника е помилвала не се казва. Отделно с Райна Манджукова над 10 години въртят търговия с българско гражданство - срещу 5000 евро се получава по ускорена процедура. В схемата са и хора от Министерство на правосъдието. Българските общности в Украйна, Молдова и Северна Македония са много добре запознати с леля Райна, която урежда всичко.

    09:26 12.10.2026

  • 48 Никакви двойни стандарти !

    1 0 Отговор
    Каквото за САЩ и Израел, същото и спрямо Русия трябва да е. Тоест да си налягаме парцалите и да мяучим ! Другото е просто наглост която води до нежелани от нас последици

    09:27 12.10.2026

  • 49 БКП

    0 0 Отговор
    Йотова, както и Крадев са просто, продажни руски боклуци.

    09:27 12.10.2026

  • 50 Тихо бре

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Няма пък ноти да пишем":

    Смех т ъ п.

    09:27 12.10.2026

  • 51 Невпечатлен

    0 0 Отговор
    Ако Йотова не е подходяща за президент, няма нито качества нито мислене.

    09:31 12.10.2026

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