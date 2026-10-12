Йотова: Няма доказателства кой стои зад атаките в Черно море

България все още няма категорични доказателства кой стои зад атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви пред бТВ президентът Илияна Йотова, като посочи, че страната очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори.

При извършените до момента огледи не са открити останки от дронове, които да позволят да бъде установен техният произход. Затова засега не може категорично да се посочи кой е отговорен за нападенията.

Йотова съобщи, че България е поискала съдействие от Европейската агенция по морска безопасност за осигуряване на подводен дрон. С него трябва да бъде обследван потъналият кораб в търсене на допълнителни данни по случая.

Президентът подчерта, че международните партньори на България също подхождат предпазливо и настояват да бъдат събрани достатъчно доказателства, преди да бъдат предприети конкретни действия.

Йотова коментира и обсъжданията в Консултативния съвет за национална сигурност. По думите ѝ съветът е осъдил остро атаките срещу търговските кораби и ги е определил като нарушение на международното право.

След установяване на достатъчно доказателства за отговорността може да последват дипломатически действия. Сред тях са изпращане на дипломатическа нота и разговори със засегнатата страна.