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Йотова за завръщането на Ива Михайлова: Има много неизяснени обстоятелства, при първа възможност ще се срещна с нея

Йотова за завръщането на Ива Михайлова: Има много неизяснени обстоятелства, при първа възможност ще се срещна с нея

12 Октомври, 2026 12:05 709 17

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  • среща

Президентът уточни, че от нея не е било търсено съдействие за прибирането на Михайлова у нас.

Йотова за завръщането на Ива Михайлова: Има много неизяснени обстоятелства, при първа възможност ще се срещна с нея - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че е научила за завръщането на Ива Михайлова в България тази сутрин и към момента не разполага с информация за обстоятелствата, при които тя е напуснала Северна Македония. Държавният глава коментира случая пред журналисти след участието си в международна конференция за сигурността в Черно море в София, съобщават от Нова телевизия.
Йотова уточни, че от нея не е било търсено съдействие за прибирането на Михайлова у нас.
„Разбрах, че тя вече е в България, след като излязох от телевизионно студио. Предполагам, че сега ще бъде прегледана в „Пирогов“, защото по време на конференцията научих, че предстои такъв преглед. Ще изчакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, към този момент не мога да дам повече информация“, заяви президентът.

Попитана дали знае по какъв начин Михайлова е напуснала Северна Македония и каква реакция очаква от властите в Скопие, Йотова отговори, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изяснени. „Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава.

Президентът изрази готовност да се срещне лично с Ива Михайлова при първа възможност, ако здравословното ѝ състояние позволява това. На въпрос дали завръщането ѝ може да създаде риск за сигурността, Йотова беше категорична, че не вижда такава опасност.

„Няма как да бъде застрашена сигурността. Въпросът сега е да видим какво е нейното състояние и да се предприемат спешните мерки, за които настояваме вече толкова месеци - не само тук, в България, но и пред всички международни институции“, подчерта тя.
По отношение на сигурността в Черно море президентът съобщи, че предстоят консултации за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в региона. „Предстои да бъдат изяснени начинът, по който ще се проведат тези консултации, и мерките, които ще бъдат предприети занапред. На 15 и 16 октомври предстои среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Направихме своите предложения към партньорите ни в Европейския съюз, НАТО и ООН, защото най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море“, заяви Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 2 Отговор
    Криминално извеждане...... Йотовица не трябва да прибързва. .

    12:18 12.10.2026

  • 2 Тази пие ли

    9 1 Отговор
    или просто така си изглежда

    12:20 12.10.2026

  • 3 Не бързай

    10 1 Отговор
    Гледай си предизборната кампания, нищо че не си отпуска и заплатата ти си върви

    12:20 12.10.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 9 Отговор
    Македонците са добри хора.А Йотова е красива жена.

    12:22 12.10.2026

  • 5 пффф

    12 1 Отговор
    Е как няма се срещне с нея , то сигурно и ще и е в предизборното клипче :)

    12:22 12.10.2026

  • 6 Бай Тошо

    8 1 Отговор
    Всичко в името на изборите, нали, како Йотке? Текущите политически проблеми се решават от министерския съвет. Ако някой трябва да се среща с момичето са вътрешния министър (това вече е свършено), външната микробиоложка и евентуално бай летец.

    12:26 12.10.2026

  • 7 Ти и Радев

    8 1 Отговор
    брутално излъгахте стадото. И продължавате с безочието си. Срам ме е от вас...

    12:29 12.10.2026

  • 8 Баба Яга !

    8 1 Отговор
    Щяла Да Проучва !

    12:30 12.10.2026

  • 9 Хмм

    3 1 Отговор
    хайде, петиция за помилването ѝ

    12:34 12.10.2026

  • 10 Перо

    2 4 Отговор
    Пирогов е най-запуснатата болница в София! Как може там да я преглеждат? Президентката не може ли да намери по-уредена болница със съвременна апаратура за този здравен проблем! В Пирогов са партийци, не доктори!

    12:41 12.10.2026

  • 11 бебо

    7 2 Отговор
    Йотова няой път дали е била толкоз загрижена за някое болно българско дете или младеж?

    12:42 12.10.2026

  • 12 КокаЙотова

    1 1 Отговор
    Без комисия не става нищо!

    12:43 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТИР

    1 1 Отговор
    То ние на село знаехме за проблема с Михайлова,,,,

    12:46 12.10.2026

  • 15 Кое точно

    2 0 Отговор
    Налага лечение в България?Момата е в отлично здравословно състояние , свежа , готова за интервюта .Не се е наплескала с грим , което е добре обмислено също.

    12:57 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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