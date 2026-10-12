Йотова за завръщането на Ива Михайлова: Има много неизяснени обстоятелства, при първа възможност ще се срещна с нея

Президентът Илияна Йотова заяви, че е научила за завръщането на Ива Михайлова в България тази сутрин и към момента не разполага с информация за обстоятелствата, при които тя е напуснала Северна Македония. Държавният глава коментира случая пред журналисти след участието си в международна конференция за сигурността в Черно море в София, съобщават от Нова телевизия.

Йотова уточни, че от нея не е било търсено съдействие за прибирането на Михайлова у нас.

„Разбрах, че тя вече е в България, след като излязох от телевизионно студио. Предполагам, че сега ще бъде прегледана в „Пирогов“, защото по време на конференцията научих, че предстои такъв преглед. Ще изчакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, към този момент не мога да дам повече информация“, заяви президентът.

Попитана дали знае по какъв начин Михайлова е напуснала Северна Македония и каква реакция очаква от властите в Скопие, Йотова отговори, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изяснени. „Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, посочи държавният глава.

Президентът изрази готовност да се срещне лично с Ива Михайлова при първа възможност, ако здравословното ѝ състояние позволява това. На въпрос дали завръщането ѝ може да създаде риск за сигурността, Йотова беше категорична, че не вижда такава опасност.

„Няма как да бъде застрашена сигурността. Въпросът сега е да видим какво е нейното състояние и да се предприемат спешните мерки, за които настояваме вече толкова месеци - не само тук, в България, но и пред всички международни институции“, подчерта тя.

По отношение на сигурността в Черно море президентът съобщи, че предстоят консултации за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в региона. „Предстои да бъдат изяснени начинът, по който ще се проведат тези консултации, и мерките, които ще бъдат предприети занапред. На 15 и 16 октомври предстои среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Направихме своите предложения към партньорите ни в Европейския съюз, НАТО и ООН, защото най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море“, заяви Йотова.