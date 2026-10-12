Поради ремонтни дейности в подстанция на ЕСО са възможни смущения на електрозахранването в общините Правец и Етрополе

Държавният системен електроенергиен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че през октомври извършва ремонтните дейности в свое съоръжение, което осигурява електрозахранването на общините Правец и Етрополе, Софийска област

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на „електрохолд" или „electrohold" в търсачката на Viber.