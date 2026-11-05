Възможни са смущения на електрозахранването в общини Брезник, Земен, Перник и Трън

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че ще извърши профилактика на съоръжение в подстанция „Брезник“. Дейностите по профилактиката налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в някои населени места на територията на област Перник.

Поради промяната в схемата на електрозахранване и дейностите по профилактика на съоръжението на ЕСО, в периода от 09 ноември до 04 декември 2026 г., са възможни смущения на електрозахранването в населени места на територията на общини Брезник, Земен, Перник и Трън в област Перник, както следва:

Община Брезник: гр. Брезник и селата Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Билинци, Брезнишки извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Кошарево, Красава, Кривонос, Конска, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ребро, Режанци, Ръжавец, Садовик, Слаковци, Сопица, Станьовци и Ярославци;

Община Земен: селата Беренде и Габровдол;

Община Перник: селата Селищен дол и Ярджиловци;

Община Трън: гр. Трън и селата Банкя, Богойна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Лялинци, Милкьовци, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен извор, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица и Ярловци.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.