Новини
България »
Георги Пирински: България трябва да настоява за ясна европейска визия за мир

Георги Пирински: България трябва да настоява за ясна европейска визия за мир

12 Октомври, 2026 17:41 408 10

  • георги пирински-
  • бойни действия-
  • черно море

„Националният интерес е да намалим противопоставянето“, заяви бившият външен министър

Георги Пирински: България трябва да настоява за ясна европейска визия за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да играе активна роля в търсенето на решение за прекратяване на бойните действия в Черноморския регион и изграждането на зона за споделена сигурност. Това заяви в предаването „Пресечна точка” бившият министър на външните работи и председател на 40-ото Народно събрание Георги Пирински.

По думите му страната ни не бива да остава пасивен наблюдател на ескалацията, тъй като развитието на конфликта в Черноморския регион може да доведе до сериозни последици за сигурността на България. Пирински подчерта, че в настоящия момент е особено важно да се прецени дали конфликтът ще продължи да се изостря, или ще бъдат предприети действия за ограничаване на напрежението. „В момента, според мен, се намираме в една инфлексна точка, що се отнася до развитието на целия този конфликт“, подчерта той и посочи, че основният въпрос е дали предстои нова ескалация, или ще се търси път към успокояване на ситуацията и започване на по-конкретни усилия за намиране на изход.

Според бившия външен министър мораториумът върху ударите в Черно море трябва да бъде разглеждан не като изолирана мярка, а като част от по-широк процес за постигане на устойчив мир. Той припомни идеята България да участва активно в търсенето на консенсус за прекратяване на бойните действия в региона и за изграждането на зона за споделена сигурност. „Това е споделена сигурност. Сигурност, при която аз, за да се чувствам сигурен, искам и моят съсед, противник или какъвто и да е, също да не чувства от моя страна, че го заплашвам. И обратното“, обясни Пирински.

Подобен подход изисква всяка от страните да отчита основните опасения на другата. От руска гледна точка сред водещите притеснения е Украйна да не представлява потенциална заплаха за Русия, докато за Киев основен приоритет е гарантирането на националната сигурност и предотвратяването на бъдещи руски нападения. Пирински отбеляза, че войната и понесените от украинското население разрушения правят възстановяването на доверието изключително трудно.

Той постави и въпроса дали руският президент Владимир Путин би приел мораториум върху ударите и какви условия биха могли да насърчат подобно решение. Според него устойчивото споразумение изисква не само спиране на бойните действия, но и създаване на условия за постепенно намаляване на взаимното недоверие.

Пирински изрази критично отношение към подхода на Европейския съюз, който според него не трябва да се ограничава до приемането на нови санкционни пакети и предоставянето на финансова и военна помощ на Украйна. По думите му европейските държави трябва да формулират ясна стратегия за постигане на мир. „България трябва да настоява Европейският съюз не просто да приема поредния пакет санкции, не просто да казва колко сме консолидирани, а да излезе със своя ясна визия за мир“, заяви той.

В разговора беше поставен и въпросът дали подкрепата за Украйна и стремежът да не се допусне нейна капитулация са съвместими с търсенето на споделена сигурност. Пирински посочи, че според него в европейската политика съществува нагласа за нанасяне на стратегическо поражение на Русия, което поддържа логиката на продължаваща конфронтация.

Според него националният интерес на България не трябва да се свежда до безусловно подкрепяне на едната страна и заклеймяване на другата. Вместо това страната трябва да търси възможности за намаляване на напрежението и за създаване на условия за преговори. „Националният интерес е да потърсим начин тези жестоко противоборстващи страни да започнат да намаляват степента на изострено противопоставяне“, заяви той.

Пирински предупреди, че по-нататъшната ескалация на военните действия, включително ударите по гражданска инфраструктура и разширяването на обхвата на атаките, създава допълнителни рискове за сигурността в региона. По думите му България трябва да използва възможностите си в рамките на Европейския съюз, за да насърчава инициативи за деескалация и прекратяване на бойните действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелее

    8 1 Отговор
    Това изкопаемо пък от къде го изнамерихте...🤣

    Коментиран от #5

    17:43 12.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Урсула и Кая не искат мир!

    Коментиран от #7

    17:49 12.10.2026

  • 3 Що не следиш нещата

    3 0 Отговор
    Що се напъваш
    Ми гледай преди да се обаждаш

    17:50 12.10.2026

  • 4 Овчар

    6 1 Отговор
    В разграбването на държавата участваше и този индивид а сега го молят за акъл и интервюта..! Жалка картинка..!

    17:50 12.10.2026

  • 5 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лелее":

    да ти кажа тия червени петроханци са навсякъде бе.... Няма спасение от тях....

    17:57 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОЯ С РУСКИЯ ПАСАПОРТ

    1 1 Отговор
    ЦВАААААЛ ЖИВОТ ЛОКУМИ Е РАЗТЯГАЛ ДОКАТО ДЪРЖАВАТА ПОТЪНА АМА ВЕЧЕ Е С ПЕНСИЯ И НЕЕ В НЮБЕЛЕНЕ

    18:07 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове