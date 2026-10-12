Полицията издирва 34-годишна жена от Шумен, изчезнала преди повече от месец

Полицията издирва по молба на близките ѝ Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.
По данни на майка ѝ Мариета Вълчева е в неизвестност от 1 септември.
Висока е около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи, с множество татуировки по ръцете и краката.
Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие.
От полицията молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112 или на тел. 054 800-588.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стрезов
19:01 12.10.2026
3 спокойно
Коментиран от #9
19:02 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дай Боже
19:33 12.10.2026
9 По скро 55
До коментар #3 от "спокойно":УДЖАААССС.....
19:36 12.10.2026
10 Ехееее
19:37 12.10.2026
11 Аз съм в нейзвестност от
Коментиран от #14
19:38 12.10.2026
12 Хорейшио
19:45 12.10.2026
13 Трап
19:45 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.