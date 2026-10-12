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Полицията издирва 34-годишна жена от Шумен, изчезнала преди повече от месец

Полицията издирва 34-годишна жена от Шумен, изчезнала преди повече от месец

12 Октомври, 2026 18:54 1 432 14

  • издирвана-
  • шумен

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

Полицията издирва 34-годишна жена от Шумен, изчезнала преди повече от месец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва по молба на близките ѝ Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

По данни на майка ѝ Мариета Вълчева е в неизвестност от 1 септември.

Висока е около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи, с множество татуировки по ръцете и краката.

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие.

От полицията молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112 или на тел. 054 800-588.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стрезов

    22 7 Отговор
    Достатъчно ми бе само ,като прочетох за ,,множеството и татуировки по краката и ръцете..."

    19:01 12.10.2026

  • 3 спокойно

    21 4 Отговор
    бих и дал 44

    Коментиран от #9

    19:02 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дай Боже

    8 0 Отговор
    Да се намери момиченцето живо и здраво!

    19:33 12.10.2026

  • 9 По скро 55

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "спокойно":

    УДЖАААССС.....

    19:36 12.10.2026

  • 10 Ехееее

    7 0 Отговор
    Как повече от месец, кой ще помни и да я е видял. Издирването в България е пълно дъно, дори в Индия ги издирват по-ефективно и адекватно.

    19:37 12.10.2026

  • 11 Аз съм в нейзвестност от

    1 2 Отговор
    1983година

    Коментиран от #14

    19:38 12.10.2026

  • 12 Хорейшио

    7 0 Отговор
    От 42 дни се издирва. Да кажат град, южно черноморие е несериозно. В кой град е била първо, с какво е пристигнала, автобус, автомобил ? Записи от пътни камери или автобусната гара, къде е била настанена, пак камери. Пазарувала е , посещавала е заведения.

    19:45 12.10.2026

  • 13 Трап

    0 0 Отговор
    Бих.

    19:45 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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