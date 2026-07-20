Откриха издирваната 75-годишна жена от София

Полицията откри 75-годишната Петранка Кръстанова от София, която бе обявена за издирване.
Жената е забелязана от патрул на СДВР на Околовръстното шосе, пише Нова телевизия.
По първоначална информация тя е в добро здравословно състояние.
Припомняме, че Петранка Кръстанова беше в неизвестност от петък. Тя бе видяна за последно на 17 юли около 8:30 ч. в жилището си в столичния квартал "Орландовци", като сигналът за изчезването ѝ беше подаден още същия ден.
Близките ѝ тогава споделиха, че жената е с лека форма на депресия, но е общителна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
16:43 20.07.2026
2 Сатана Z
16:45 20.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гласувала
16:58 20.07.2026
5 Ватманяк
17:15 20.07.2026