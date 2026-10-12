Социолог: Под 2,5 млн. души ще гласуват на вота

Под 2,5 млн. души се очаква да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Прогнозата е на социолога Елена Дариева, управител на агенция „Насока“, която коментира предизборната кампания в предаването „Утрото на Фокус“ по Радио ФОКУС.

По думите ѝ кампанията не успява да привлече достатъчно обществено внимание. Само 29% от имащите право на глас смятат, че изборите са много важни едновременно за страната и лично за тях.

„Тя е доста стерилна, вяла“, заяви Дариева.

Според социолога напрежението в кампанията се концентрира предимно около символни теми и спорове в социалните мрежи. Тя смята, че постоянното нагнетяване на антиелитарни настроения отблъсква гражданите от политиката.

Ниската активност влияе върху мандата

Дариева предупреди, че ниската избирателна активност ще се отрази и върху начина, по който ще бъде възприеман президентският мандат.

„Това оказва влияние първо върху легитимността на избрания“, обясни социологът.

За победа още на първи тур трябва да гласуват повече от половината избиратели с право на глас, а кандидатът да получи повече от половината действителни гласове. По думите на Дариева досегашните емпирични данни от проучванията не дават индикации тези условия да бъдат изпълнени.

При балотаж тя очаква активността да спадне до около 30%.

Оспорвана надпревара за втория тур

По публикуваните социологически проучвания кандидат-президентската двойка Йотова – Вълчев води. Андрей Гюров и Георги Кандев са сред основните претенденти за втория тур.

Дариева обърна внимание и на близките резултати между няколко други кандидат-президентски двойки. Според нея електоралните им дялове са в рамките на около 3–4%, което може да доведе до размествания до последния момент.

„Важно е да бъдем на фокус, когато гласуваме, защото когато избираме с разум, тогава можем да се поздравим с осъзнат, информиран избор“, каза в заключение Елена Дариева.

Източници: focus-news.net