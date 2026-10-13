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Катастрофа между два тира затвори пътя Велико Търново – Русе
  Тема: Трафик

Катастрофа между два тира затвори пътя Велико Търново – Русе

13 Октомври, 2026 02:45, обновена 13 Октомври, 2026 02:47 401 0

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Единият шофьор е пострадал и е откаран за преглед. Трафикът се пренасочва през село Първомайци

Катастрофа между два тира затвори пътя Велико Търново – Русе - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катастрофа между два тира затвори временно главния път Велико Търново – Русе край село Поликраище. Сблъсъкът е станал около 20:00 часа на 12 октомври.

Ударили са се два товарни автомобила с турска регистрация. При произшествието е пострадал единият шофьор, който е откаран за преглед в Спешна помощ. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.

„Причините за катастрофата се изясняват“, съобщават от полицията.

Заради инцидента движението в участъка е временно спряно. Екипи пренасочват автомобилите през село Първомайци.

Друг тир е самокатастрофирал край Масларево

Около половин час по-рано, приблизително в 19:30 часа, друг тир е самокатастрофирал край село Масларево. При този инцидент няма пострадали, а камионът не пречи на движението.

Към момента причините за сблъсъка край Поликраище все още се изясняват.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bgonair.bg


Велико Търново / България
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