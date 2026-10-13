Илияна Йотова отличава трима офицери с президентския знак

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои трима български офицери с Почетния знак на президента. Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 от 12:00 часа.

Майор Марин Тасков ще получи отличието за проявен висок професионализъм и значим принос в овладяването на критични ситуации, свързани с пожари.

С Почетния знак ще бъде удостоен и подполковник Димитър Метаксов. При него отличието е за висок професионализъм и значим принос за гарантирането на суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност.

Подполковникът от запаса Методи Николов ще бъде отличен за значимия си принос към развитието на Военновъздушните сили на Република България и за издигането на техния престиж.

Отличие и за Националния военноисторически музей

Националният военноисторически музей също е носител на Почетния знак на президента. Отличието е връчено във връзка със 110-годишнината от основаването на институцията и за дългогодишния ѝ принос към опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и военно-патриотичната дейност.

При връчването на отличието Илияна Йотова заяви: „Националният военноисторически музей е институция на българския войнски дух и на силата, която ни превърна в нация.“

Юбилейната годишнина на музея беше отбелязана с изложбата „Калейдоскоп на паметта“, в която бяха представени артефакти, свързани с военната история на България.

Източници: bta.bg