Илияна Йотова отличава трима офицери с президентския знак

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои трима български офицери с Почетния знак на президента. Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 от 12:00 часа.
Майор Марин Тасков ще получи отличието за проявен висок професионализъм и значим принос в овладяването на критични ситуации, свързани с пожари.
С Почетния знак ще бъде удостоен и подполковник Димитър Метаксов. При него отличието е за висок професионализъм и значим принос за гарантирането на суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност.
Подполковникът от запаса Методи Николов ще бъде отличен за значимия си принос към развитието на Военновъздушните сили на Република България и за издигането на техния престиж.
Отличие и за Националния военноисторически музей
Националният военноисторически музей също е носител на Почетния знак на президента. Отличието е връчено във връзка със 110-годишнината от основаването на институцията и за дългогодишния ѝ принос към опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и военно-патриотичната дейност.
При връчването на отличието Илияна Йотова заяви: „Националният военноисторически музей е институция на българския войнски дух и на силата, която ни превърна в нация.“
Юбилейната годишнина на музея беше отбелязана с изложбата „Калейдоскоп на паметта“, в която бяха представени артефакти, свързани с военната история на България.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кппс
06:41 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 за заслуги
06:53 13.10.2026
5 Отличен
Йотова за върховен главнокомандващ българската армия. Ами тя ще я
поднесе с поклон в краката на Гундяев бе.
06:54 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дърта кифла
06:57 13.10.2026
8 Пфуу
07:01 13.10.2026
9 Джжooo пaaаaaацyyуулaaa👋😁💯👈
Наздраве🥂🍺
Коментиран от #14
07:04 13.10.2026
10 идЙотова
07:17 13.10.2026
11 наполеон с консерванти
07:21 13.10.2026
12 Дай
07:33 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха ха ха
До коментар #9 от "Джжooo пaaаaaацyyуулaaa👋😁💯👈":Забрави да им пожелаеш директно и сега да гласуват за тези които вече са управлявали и са били във властта.
08:02 13.10.2026