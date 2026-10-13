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Илияна Йотова отличава трима офицери с президентския знак

Илияна Йотова отличава трима офицери с президентския знак

13 Октомври, 2026 06:36 675 14

  • илияна йотова-
  • почетен знак на президента-
  • български офицери-
  • военновъздушни сили-
  • национален военноисторически музей

Майор Марин Тасков и подполковниците Димитър Метаксов и Методи Николов ще получат отличия за професионалния си принос към сигурността и Военновъздушните сили

Илияна Йотова отличава трима офицери с президентския знак - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои трима български офицери с Почетния знак на президента. Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 от 12:00 часа.

Майор Марин Тасков ще получи отличието за проявен висок професионализъм и значим принос в овладяването на критични ситуации, свързани с пожари.

С Почетния знак ще бъде удостоен и подполковник Димитър Метаксов. При него отличието е за висок професионализъм и значим принос за гарантирането на суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност.

Подполковникът от запаса Методи Николов ще бъде отличен за значимия си принос към развитието на Военновъздушните сили на Република България и за издигането на техния престиж.

Отличие и за Националния военноисторически музей

Националният военноисторически музей също е носител на Почетния знак на президента. Отличието е връчено във връзка със 110-годишнината от основаването на институцията и за дългогодишния ѝ принос към опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и военно-патриотичната дейност.

При връчването на отличието Илияна Йотова заяви: „Националният военноисторически музей е институция на българския войнски дух и на силата, която ни превърна в нация.“

Юбилейната годишнина на музея беше отбелязана с изложбата „Калейдоскоп на паметта“, в която бяха представени артефакти, свързани с военната история на България.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кппс

    13 1 Отговор
    БКП тамплиерката...

    06:41 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 за заслуги

    7 4 Отговор
    към руската кочина.

    06:53 13.10.2026

  • 5 Отличен

    7 3 Отговор
    Функционално неграмотната българска популация избира руската снаха
    Йотова за върховен главнокомандващ българската армия. Ами тя ще я
    поднесе с поклон в краката на Гундяев бе.

    06:54 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дърта кифла

    11 1 Отговор
    Некадърница

    06:57 13.10.2026

  • 8 Пфуу

    11 1 Отговор
    Събира гласовете на фатмаците с най-евтин ПР

    07:01 13.10.2026

  • 9 Джжooo пaaаaaацyyуулaaa👋😁💯👈

    9 1 Отговор
    Здравейте бедняци,голтаци и несретни колеги пaаaццyyуллии и съдрани цървули ограбени от мунчо кРадев Боташов с 20 млрд.заеми на ваш гръб за 5 месеца. Пожелавам все така да ви минават празните животчета в блъскане само за храна и битови разходи. Милост никаква за вас!
    Наздраве🥂🍺

    Коментиран от #14

    07:04 13.10.2026

  • 10 идЙотова

    7 0 Отговор
    Пожелавам им много банкети, софри, млади войнички, дебели заплати +пенсия и много другу благинки. Ура другари, урааа

    07:17 13.10.2026

  • 11 наполеон с консерванти

    4 0 Отговор
    Тя трябва да повиши шефа си Радев в звание маршал на българската армия.

    07:21 13.10.2026

  • 12 Дай

    3 0 Отговор
    им да раздават значки и медали на другарите .

    07:33 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Джжooo пaaаaaацyyуулaaa👋😁💯👈":

    Забрави да им пожелаеш директно и сега да гласуват за тези които вече са управлявали и са били във властта.

    08:02 13.10.2026

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