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Тялото на 37-годишен украинец е открито на плажа в Слънчев бряг

Тялото на 37-годишен украинец е открито на плажа в Слънчев бряг

13 Октомври, 2026 11:11 1 337 22

  • удавен-
  • турист-
  • слънчев бряг

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас

Тялото на 37-годишен украинец е открито на плажа в Слънчев бряг - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на 37-годишен украински гражданин е открито на плажната ивица пред хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за удавен мъж е получен в Районното управление в Несебър вчера около 15:20 ч. Установено е, че става въпрос за украински гражданин с временна закрила, който живее в Свети Влас.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомня ме, че на 18 септември т.г. 63-годишен украински турист беше открит удавен в морето край Слънчев бряг, в района между спасителни постове № 18 и № 19.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    27 3 Отговор
    37-годишен, избягал от войната

    11:12 13.10.2026

  • 2 Пич

    23 2 Отговор
    Преди да бъде открито тялото, са го открили мобилизационните...

    11:13 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    18 3 Отговор
    Може да са го ударили с дрон.

    11:13 13.10.2026

  • 5 797

    22 0 Отговор
    Алкохолът и мафията, независимо коя, не прощават на никому.

    11:15 13.10.2026

  • 6 осраински

    14 3 Отговор
    ако си беше седял в метрото СЯ нямаше да има проблем .Но дано се оправи

    11:15 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 60/60

    1 14 Отговор

    До коментар #7 от "14/88":

    Е прадето целувал руски цървули, дедо ти целувал руски ботуши, твой ред е да целуваш малко по нагоре!

    Коментиран от #13

    11:24 13.10.2026

  • 10 Сигурно Е Карал !

    8 0 Отговор
    Дрона !

    11:29 13.10.2026

  • 11 корабче плава в окото ми

    13 0 Отговор
    Със сигурност е бил трезвен...

    11:30 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Можел е да загине на фронта, защитавайки своята родина.
    Предпочел е да се удави, излежавайки се по плажовете на България, докато сънародниците му умират на фронта...
    Малка военна история.
    Нека почива в мир!

    12:00 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Евроатлантик

    1 2 Отговор
    Ясно доказателство за руска намеса. Крайно време да задействаме член5.

    12:02 13.10.2026

  • 18 1252

    0 2 Отговор
    Само един бегъл поглед върху снимката е достатъчен да се заключи,че Кремъл е замесен. Никакво съмнение.

    Коментиран от #20

    12:07 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината:

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "1252":

    Само един бегъл поглед върху снимката е достатъчен да се заключи,че Украйна е виновна.
    Тоя е избагал от фронта, но не е успял да избага от хората на Зеленски

    12:20 13.10.2026

  • 21 Троян

    1 0 Отговор
    На фронта е имал по големи шансове за оцеляване от тия от сутрин до вечер да се налива със водка в курорт. Вън тая пасмина.

    12:23 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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