Тялото на 37-годишен украинец е открито на плажа в Слънчев бряг

Тялото на 37-годишен украински гражданин е открито на плажната ивица пред хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът за удавен мъж е получен в Районното управление в Несебър вчера около 15:20 ч. Установено е, че става въпрос за украински гражданин с временна закрила, който живее в Свети Влас.
Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Припомня ме, че на 18 септември т.г. 63-годишен украински турист беше открит удавен в морето край Слънчев бряг, в района между спасителни постове № 18 и № 19.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
11:12 13.10.2026
2 Пич
11:13 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
11:13 13.10.2026
5 797
11:15 13.10.2026
6 осраински
11:15 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 60/60
До коментар #7 от "14/88":Е прадето целувал руски цървули, дедо ти целувал руски ботуши, твой ред е да целуваш малко по нагоре!
Коментиран от #13
11:24 13.10.2026
10 Сигурно Е Карал !
11:29 13.10.2026
11 корабче плава в окото ми
11:30 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити на Кака
Предпочел е да се удави, излежавайки се по плажовете на България, докато сънародниците му умират на фронта...
Малка военна история.
Нека почива в мир!
12:00 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Евроатлантик
12:02 13.10.2026
18 1252
Коментиран от #20
12:07 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истината:
До коментар #18 от "1252":Само един бегъл поглед върху снимката е достатъчен да се заключи,че Украйна е виновна.
Тоя е избагал от фронта, но не е успял да избага от хората на Зеленски
12:20 13.10.2026
21 Троян
12:23 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.