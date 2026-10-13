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От компанията собственик на потъналия край Крапец кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната в Украйна

От компанията собственик на потъналия край Крапец кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната в Украйна

13 Октомври, 2026 22:15 908 26

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  • борд-
  • войната в украйна

Мениджърът на компанията, управляваща потъналия HS Dignity, даде подробности за спасителната операция

От компанията собственик на потъналия край Крапец кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната в Украйна - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на NOVA успя да се свърже с представители на компаниите, които притежават и управляват двата атакувани кораба в Черно море, както и с корабособствениците на един от плавателните съдове, притекли се на помощ след нападенията. Пред медията мениджърът на компанията, управляваща потъналия HS Dignity, разказа за спасителната операция и потвърди, че корабът е плавал без товар.
По думите му петима от общо 16-те моряци на борда са спасени, а издирването на останалите продължава. Близките на екипажа вече се уведомяват за случилото се, като от компанията запазват надежда, че изчезналите ще бъдат открити живи.
„Засега не знаем много. Петима души от екипажа ни са спасени, но издирването на останалите продължава. На място има шест лодки и два хеликоптера, които продължават да издирват останалите от екипажа“, заяви капитан Махмуд Адам пред NOVA. Той уточни и кои са спасените моряци. „На борда бяха 16 души. Старши помощник-капитанът, главният механик, вторият механик на кораба, един матрос и един машинен моряк са сред спасените“, обясни Адам.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия спасителните екипи продължават операцията. „Въпреки че времето е много лошо, издирването им продължава. Би трябвало всички да са със спасителни жилетки и да е само въпрос на време да бъдат спасени“, изрази надежда той.
Все още няма яснота защо именно двата търговски кораба са станали мишена на нападенията. HS Dignity пътувал от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. Според представителя на компанията на борда нямало товар или оборудване, свързано с войната.

На въпрос на NOVA какво е превозвал корабът Махмуд Адам отговори: „Той беше празен. Нямаше нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила“. Попитан дали на борда е имало нещо, което би могло да предизвика атака от страна на Русия или Украйна, той категорично отрече.

Непосредствено след нападението към ударения HS Dignity се насочил корабът Azov Concord, който бил сред първите, оказали съдействие на оцелелите. Пред NOVA представители на компанията собственик на Azov Concord обясниха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи. Очаква се членовете на екипажа, станали свидетели на случилото се и участвали в спасителните действия, да бъдат разпитани.
Българските власти продължават издирването на моряците, които остават в неизвестност след взривовете. Единият от поразените плавателни съдове - CHELSEA-3, е дълъг 123 метра и е построен през 2006 г. Максималната му маса е 5827 тона. В момента корабът плава под малтийски флаг. Той е бил атакуван от дронове в непосредствена близост до границата на българските териториални води. Представители на компаниите, които притежават и управляват CHELSEA-3, отказаха да предоставят допълнителна информация пред NOVA.

Вторият кораб - HS Dignity, който потъна след нападението, е с дължина 136 метра и товароподемност над 8600 тона. Построен е през 2009 г. и плава под флага на Гвинея-Бисау.

По информация на Министерството на транспорта и съобщенията CHELSEA-3 е бил атакуван в 01:15 часа на 15 морски мили източно от Бяла, а HS Dignity е поразен пет минути по-късно - в 01:20 часа, на 17 морски мили източно от Шабла.


След нападението CHELSEA-3 е пуснал котва, а всички 15 души от екипажа му са спасени. Корабът е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ.

HS Dignity е потънал, като първоначалната информация за инцидента е подадена от спасен моряк и е съвпаднала с изчезването на сигнала на кораба от автоматичната идентификационна система AIS. Освен Azov Concord в оказването на помощ на оцелелите от потъналия плавателен съд се е включил и корабът SCANDI ASSERTER. Причините за атаките и произходът на дроновете все още се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    22 5 Отговор
    Да си кажа отново нечетох.... От стари хора знам че бит и е .н не признават....

    Коментиран от #15

    22:19 13.10.2026

  • 2 Пич

    5 14 Отговор
    Абе кво им пука на украинците или англичаните какво е имало...?!
    Те го изпадаха, защото са сметнали психологическия профил на Мунчо, който вярно много бързо вдигна бялото знаме, и започна да срича глупости!

    22:19 13.10.2026

  • 3 Сатана Z

    21 5 Отговор
    Никой не плава във води, до които се води война.Също така никой не плаща застраховка на кораба току-така.

    22:19 13.10.2026

  • 4 имах си хас

    22 6 Отговор
    Да каже: Отиде ми сичкото оръжие!!!
    Потънаха ми гемиите!

    22:20 13.10.2026

  • 5 голяма тайна

    16 4 Отговор
    на кого е тоя кораб ? пак ли е турски и пак ли е със сол ?

    22:23 13.10.2026

  • 6 за да рискуват толкова

    20 3 Отговор
    явно всеки курс е големи пари

    22:24 13.10.2026

  • 7 Гост

    27 2 Отговор
    Цитирам:
    На въпрос на NOVA какво е превозвал корабът Махмуд Адам отговори: „Той беше празен. Нямаше нищо важно вътре.

    Я пак? Празен? Кой плаща празен курс на тия разходи днес...

    Коментиран от #19

    22:30 13.10.2026

  • 8 ся по тъмното

    13 3 Отговор
    пак ще искат да минат и други..... сутринта дано пак има добри вести

    Коментиран от #12

    22:31 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "ся по тъмното":

    От твоите уста в божиите уши.... А дано да е на харлия сутринта...

    22:44 13.10.2026

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    18 1 Отговор
    Корабът пътувал празен, ей така круиз са си правели и не щеш ли бум!🤕

    22:44 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ти си от е....те, ясно.

    Коментиран от #26

    22:50 13.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ТО И НА РАДЕЦКИ
    Е НЯМАЛО НИЩО ВАЖНО ....
    .... САМО ГРАДИНАРИ :)

    22:51 13.10.2026

  • 17 Укро-британска провокация

    9 3 Отговор
    - яснота защо именно двата търговски кораба са станали мишена на нападенията.

    Корабът с украинсka собственост "Chealsea-3" и украино-азерски екипаж е почти непокътнат, но демонстративно напуснат, а корабът с регистриран собственик HS Maritime Dynasty SA на Маршалските острови е потопен, понеже провокаторите са имали интерес да го потопят, за да почучат девиденти от НАТО и ЕС.

    Какво точно е гражданството на Махмуд Адам? Най-вероятно е египтянин, но не и украинец.

    22:51 13.10.2026

  • 18 А, може генерал Армагедон

    6 1 Отговор
    просто да го е изпраскал, както той си знае. Ей така.

    Коментиран от #23

    22:52 13.10.2026

  • 19 Укро-британска провокация

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Корабът е бил празен и е плавал от приятелската на Русия държава Алжир за Галац, Румъния.

    22:54 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хххх

    6 1 Отговор
    Ами не знам кой малоумник ще си признае какво е превозвал кораба понеже от Нова ТВ са се свързали с тях и ги питали какъв е товара?

    23:04 13.10.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Чий го дирят в Черно море? Война е. Имаме поговорка " Покрай сухото, гори и мокрото . Бутат се , та между шамарите, после реват.

    23:07 13.10.2026

  • 23 НЕМОЖАЧи.ру

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "А, може генерал Армагедон":

    Генерал Дарадон е по точно описание на тоz 00рк

    23:09 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    На тебе кога братти ти прави "колоноскопия" май забрави....

    23:25 13.10.2026

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