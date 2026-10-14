Сняг заваля съвсем близо до София. В района на хижа "Алеко", на около 1800 метра надморска височина, във Витоша вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.

Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците – застудяванията през есента често са причина за сняг в по-високия планински пояс.