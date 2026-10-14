Сняг заваля съвсем близо до София. В района на хижа "Алеко", на около 1800 метра надморска височина, във Витоша вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.
Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците – застудяванията през есента често са причина за сняг в по-високия планински пояс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #8
07:28 14.10.2026
2 Ега
07:29 14.10.2026
3 ТЕ ТОВА СЕ КАЗВА
07:34 14.10.2026
4 Трол
07:44 14.10.2026
5 АГАТ а Кристи
Коментиран от #6, #7, #10
07:51 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зайо Байо
До коментар #1 от "мда":Над гората сняг вали,
фон дер Лаян кара ски!
Коментиран от #9
08:25 14.10.2026
9 Българин
До коментар #8 от "Зайо Байо":Да не кара!
08:27 14.10.2026
10 Тц, тц, тц!
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":Не го ли преборихте този комунизъм? Трийсет и кусур години минаха, излагате се!😂😂😂
А пропо, в Китай процъфтява!🤣🤣🤣
Коментиран от #11
08:28 14.10.2026
11 Жоржета
До коментар #10 от "Тц, тц, тц!":Мани началник
И он е менте като 98% от продуктите ѝ
08:49 14.10.2026