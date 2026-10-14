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Сняг заваля съвсем близо до София

Сняг заваля съвсем близо до София

14 Октомври, 2026 07:26 1 374 11

  • валеж-
  • сняг

Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците

Сняг заваля съвсем близо до София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сняг заваля съвсем близо до София. В района на хижа "Алеко", на около 1800 метра надморска височина, във Витоша вече има крехка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.

Снеговалежите през октомври не са аномалия, казват синоптиците – застудяванията през есента често са причина за сняг в по-високия планински пояс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    8 3 Отговор
    Иначе има глобално затопляне, А?

    Коментиран от #8

    07:28 14.10.2026

  • 2 Ега

    3 1 Отговор
    не завали !

    07:29 14.10.2026

  • 3 ТЕ ТОВА СЕ КАЗВА

    8 0 Отговор
    Истинска журналистика.

    07:34 14.10.2026

  • 4 Трол

    6 0 Отговор
    Само някакви си 1300 метра денивелация делят София от снега.

    07:44 14.10.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 11 Отговор
    Днес - сняг, утре дронове от братска комунистическа държава...

    Коментиран от #6, #7, #10

    07:51 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зайо Байо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Над гората сняг вали,
    фон дер Лаян кара ски!

    Коментиран от #9

    08:25 14.10.2026

  • 9 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зайо Байо":

    Да не кара!

    08:27 14.10.2026

  • 10 Тц, тц, тц!

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Не го ли преборихте този комунизъм? Трийсет и кусур години минаха, излагате се!😂😂😂

    А пропо, в Китай процъфтява!🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    08:28 14.10.2026

  • 11 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тц, тц, тц!":

    Мани началник
    И он е менте като 98% от продуктите ѝ

    08:49 14.10.2026

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