Милен Керемедчиев: Време е за член 4 от НАТО, Русия няма да спре ударите в Черно море

Сигурна ли е България на фона на зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море? Какви са възможностите на страната ни да се защити и достатъчни ли са предвидените мерки? Тези въпроси коментираха пред Нова тв бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и капитанът и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев.

Според Милен Керемедчиев атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като публичните позиции на руското ръководство, включително на Владимир Путин, Сергей Лавров и Дмитрий Песков, не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украйна в този район.

По думите му руската страна е дала сигнали, че няма намерение да спре нападенията дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев. Настоящата обстановка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама.

Керемедчиев смята, че България бяга след събитията, действа панически, купува техника на парче и не е интегрирана в общата система за сигурност на Черно море, поради което е време да активира член 4 от договора с НАТО.

От своя страна Христо Папукчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи.

Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно координирана система. Фактът, че се стига до подобни инциденти, според него е признак на провал до този момент.

Папукчиев определи като погрешен подхода сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана, тъй като тя е динамично развиващо се пространство, влияещо се от възможностите на воюващите страни и трети играчи в конфликта.

Експертът обърна внимание и на липсата на достатъчно информация за средствата, използвани при атаките, тъй като видът на дроновете и начинът им на управление са от съществено значение за определянето на подходящите мерки за защита.