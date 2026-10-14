Милен Керемедчиев: Време е за член 4 от НАТО, Русия няма да спре ударите в Черно море

Сигурна ли е България на фона на зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море? Какви са възможностите на страната ни да се защити и достатъчни ли са предвидените мерки? Тези въпроси коментираха пред Нова тв бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и капитанът и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев.
Според Милен Керемедчиев атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като публичните позиции на руското ръководство, включително на Владимир Путин, Сергей Лавров и Дмитрий Песков, не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украйна в този район.
По думите му руската страна е дала сигнали, че няма намерение да спре нападенията дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев. Настоящата обстановка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама.
Керемедчиев смята, че България бяга след събитията, действа панически, купува техника на парче и не е интегрирана в общата система за сигурност на Черно море, поради което е време да активира член 4 от договора с НАТО.
От своя страна Христо Папукчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи.
Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно координирана система. Фактът, че се стига до подобни инциденти, според него е признак на провал до този момент.
Папукчиев определи като погрешен подхода сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана, тъй като тя е динамично развиващо се пространство, влияещо се от възможностите на воюващите страни и трети играчи в конфликта.
Експертът обърна внимание и на липсата на достатъчно информация за средствата, използвани при атаките, тъй като видът на дроновете и начинът им на управление са от съществено значение за определянето на подходящите мерки за защита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жълтопаветник
Коментиран от #30, #37
08:36 14.10.2026
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3 Милен да нарамва мешката и пушката
Коментиран от #38
08:39 14.10.2026
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 в кратце
Коментиран от #23
08:41 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Керемедчиев тъпако тъп
08:43 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 замо за член
08:45 14.10.2026
13 ДОКОГА
Три месеца стаж и "специалист", щото бил външен министър???
08:46 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шорт
08:46 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Време е за член
Коментиран от #103
08:48 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аман от натегачи и лизачи
08:49 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Може да се окаже, че
08:49 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Можеш Ли Да Вярваш ?
Докараха Ни !
До Просешка Тояга !
Коментиран от #25
08:50 14.10.2026
25 Сега Искят !
До коментар #24 от "Можеш Ли Да Вярваш ?":И Йотова !
За подкрепа !
Коментиран от #29
08:51 14.10.2026
26 Ахъ
08:51 14.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ескобар !
До коментар #25 от "Сега Искят !":Ще Ни Помага !
08:51 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Петър
Коментиран от #35, #39, #51
08:52 14.10.2026
33 Операция Тихи води
НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.
Коментиран от #67
08:53 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Обаче
До коментар #32 от "Петър":В Белене трябва да идете вие, корумпираните които работят срещу държавата и народа. Тези от васз които обръщаха българи в македонци. Всички съветски подлизурковци и комунисти преоблечени в либералисти в Белене с цялата рода на държавна хранилка!
Коментиран от #104
08:56 14.10.2026
36 Само Керемидата и Папука ще ни спасят
08:57 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Трудна работа
До коментар #3 от "Милен да нарамва мешката и пушката":Този цял ден гледа новини по телевизиите, а по икиндия го канят в една от тях да разкаже какво е чул.
09:01 14.10.2026
39 Петре Михаиле
До коментар #32 от "Петър":Националната катастрофа я докарват слабоумните с хотелите, апартаментите, десетки имоти, бирници разни и всички които са крали, укривали и изпирали пари. Тези винаги докарват националните катастрофи от алчност и после го приписват на другите.
09:01 14.10.2026
40 Анализатор
09:03 14.10.2026
41 1234
Когато Украйна удря търговски танкер, говорим за успешна операция. Когато днес са атакувани други кораби, Русия веднага се посочва като виновник, преди да бъдат представени убедителни доказателства.
А член 4 от НАТО не е селска вечеринка, която се свиква по телевизионни внушения. Българската национална сигурност изисква факти, а не предварително написани политически заключения. И нека не забравяме: започнеш ли да превръщаш гражданското корабоплаване в бойно поле, не можеш после да се преструваш, че подобна практика не съществува.
09:03 14.10.2026
42 маке
09:03 14.10.2026
43 язе
09:03 14.10.2026
44 Фен
09:04 14.10.2026
45 Бг гражданин
09:04 14.10.2026
46 Ъъъ
Член 4, Член 5.... Няма такова животно! Животни! Има го на хартия, но те не са писани за територии като България, Литва, Латвия, Естония и т.н....Събудете се и осъзнайте, че никой няма да си мръдне пръста за нас.... Тези неща да писани преди 80 години, когато в Алианса са членували 12 държави.... Какво глупости говорите, идея си нямам? Ще задействаме Член 4 и ще хванем Господ за шлифера....Тц, тц, тц, тц.
09:06 14.10.2026
47 Вече векове наред Русия не е спирала
Коментиран от #57
09:07 14.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Комунистическия престъпник
09:10 14.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тоя в час ли е?
09:14 14.10.2026
53 Керемида
09:15 14.10.2026
54 Факт
Коментиран от #74
09:16 14.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гожи
09:17 14.10.2026
57 Гожи
До коментар #47 от "Вече векове наред Русия не е спирала":Сато САЩ, а от миналия век и Израел. Между впрочем и България се опитва, ама силиците и са малки и затова само лае
09:19 14.10.2026
58 Ъъъ
09:20 14.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ото
09:21 14.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Като гледам
Коментиран от #93
09:24 14.10.2026
63 Цветлин Йовчев
09:24 14.10.2026
64 АБВ
09:25 14.10.2026
65 Анонимен
09:27 14.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 от сутрин до вечер
09:29 14.10.2026
69 Историк
Коментиран от #77
09:30 14.10.2026
70 Може би
09:30 14.10.2026
71 Викайте Бойкикев
Коментиран от #75
09:32 14.10.2026
72 Никси
09:33 14.10.2026
73 Αлфа Bълкът
4-5г палестинчета се обучават в детската градина да извършват нападение с автомати срещу Израел.
И затова Израел имат право на превантивен удар срещу тях.
09:34 14.10.2026
74 АБВ
До коментар #54 от "Факт":"В историята няма такъв факт някой да получи помощ или защита от НАТО......."
Абсолютно вярно ! Това е така, защото никой никога не е нападал държава-членка на НАТО. В цялата си история НАТО е съюз на държави, който е нападал други суверенни държави, в т.ч. агресор са били отделни държави и най-вече САЩ. Съюз, създаден от агресивни държави, не може да има отбранителен характер.
09:34 14.10.2026
75 е то ще стане
До коментар #71 от "Викайте Бойкикев":Бой с Керемида в гумена лодка с 5ти член :-)
09:34 14.10.2026
76 А най добре е ..
09:35 14.10.2026
77 АБВ
До коментар #69 от "Историк":Патетично, но фактически невярно ! Чак до погнуса !
Коментиран от #94
09:36 14.10.2026
78 време е
09:37 14.10.2026
79 Факт
09:40 14.10.2026
80 Някой
Отделно - НАТО няма работа в Черно море. Където са полазили натовци, нишо добро не се е случило.
09:41 14.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 АБВ
Както пее Устата:
- Водещи прости, едни и същи гости !
И в сайтовете е същото. Но умните хора пазят някаква хигиена при ползване на информация.
09:41 14.10.2026
83 ......-
Да ама аз НЕ ИСКАМ !
09:41 14.10.2026
84 Ачо
09:42 14.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 123
09:49 14.10.2026
87 Хаха
09:50 14.10.2026
88 Вики
09:51 14.10.2026
89 Ама как
09:51 14.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Кубрат Петров
09:54 14.10.2026
92 Хаха
09:54 14.10.2026
93 Хаха
До коментар #62 от "Като гледам":Ходил е на училище - английско, в Кувейт! Докато наборите на Миленчо са опъвали крак на плаца, караули и наряди БНА в социалистическа България....
09:54 14.10.2026
94 Историк
До коментар #77 от "АБВ":Защото е абсолютно вярно,чугунените кремълски глави не го признават. Типично,за вас истината е лъжа и войната мир.
09:57 14.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Смешник
09:59 14.10.2026
98 АБВ
Защо дойде тук Кирил Буданов часове след ударите с дронове по първите два кораба ?
Защо бе приет лично от Румен Радев, след като не е от неговия ранг ?
Каква е била темата/темите на разговора му с него ?
С кой друг представител на правителството и държавата се е срещал ? По какви въпроси ?
Мисирки, чакам отговорите !
10:01 14.10.2026
99 Човека
10:01 14.10.2026
100 стар тотаджия
10:01 14.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 123
10:06 14.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Корумпирани ли
До коментар #35 от "Обаче":Кой ни управляваше последните 30 години ?! Все изявени евролизачи като теб и до къде ни докараха ? Нито армия, нито икономика , нито здравеопазване , така че корупцията е при такива като теб , които разрушихте всичко построено по време на соца !!!
10:28 14.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Дзак
10:35 14.10.2026