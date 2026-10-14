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Милен Керемедчиев: Време е за член 4 от НАТО, Русия няма да спре ударите в Черно море

Милен Керемедчиев: Време е за член 4 от НАТО, Русия няма да спре ударите в Черно море

14 Октомври, 2026 08:35 1 484 106

  • милен керемедчиев-
  • член 4-
  • нато-
  • русия-
  • атаки-
  • черно море

Настоящата обстановка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама

Милен Керемедчиев: Време е за член 4 от НАТО, Русия няма да спре ударите в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигурна ли е България на фона на зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море? Какви са възможностите на страната ни да се защити и достатъчни ли са предвидените мерки? Тези въпроси коментираха пред Нова тв бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и капитанът и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев.

Според Милен Керемедчиев атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като публичните позиции на руското ръководство, включително на Владимир Путин, Сергей Лавров и Дмитрий Песков, не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украйна в този район.

По думите му руската страна е дала сигнали, че няма намерение да спре нападенията дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев. Настоящата обстановка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама.

Керемедчиев смята, че България бяга след събитията, действа панически, купува техника на парче и не е интегрирана в общата система за сигурност на Черно море, поради което е време да активира член 4 от договора с НАТО.

От своя страна Христо Папукчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи.

Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно координирана система. Фактът, че се стига до подобни инциденти, според него е признак на провал до този момент.

Папукчиев определи като погрешен подхода сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана, тъй като тя е динамично развиващо се пространство, влияещо се от възможностите на воюващите страни и трети играчи в конфликта.

Експертът обърна внимание и на липсата на достатъчно информация за средствата, използвани при атаките, тъй като видът на дроновете и начинът им на управление са от съществено значение за определянето на подходящите мерки за защита.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жълтопаветник

    71 4 Отговор
    Искам член на НАТО!

    Коментиран от #30, #37

    08:36 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милен да нарамва мешката и пушката

    116 4 Отговор
    има ходи доброволец да се бие срещу Русия, никой не го спира.

    Коментиран от #38

    08:39 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    64 7 Отговор
    Русия няма да спре ударите в Черно море,а ако България продължава да се заяжда с нея,може и 2-3 руски,атомни ракети да ни дойдат тук на посещение.

    Коментиран от #23

    08:41 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Керемедчиев тъпако тъп

    53 2 Отговор
    Не член четвърти бе тъпанар , подавай молба във нато да задейства член пети !!!!!!

    08:43 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 замо за член

    59 1 Отговор
    мислите бе

    08:45 14.10.2026

  • 13 ДОКОГА

    91 1 Отговор
    Тоя вече ни омръзна, като сварена жаба е, че и по всички телевизии за "мъдрец" го канят, едно и също да плямпа!!!
    Три месеца стаж и "специалист", щото бил външен министър???

    08:46 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шорт

    70 3 Отговор
    И експерт и бивш министър и едно голямо нищо!да ходи на пенсия и да не говори глупости!

    08:46 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Време е за член

    3 33 Отговор
    за всички рускини!

    Коментиран от #103

    08:48 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аман от натегачи и лизачи

    75 2 Отговор
    Аман от евро патоци като тоя УМНИК !

    08:49 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Може да се окаже, че

    27 3 Отговор
    късно е рундьо за китка!

    08:49 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Можеш Ли Да Вярваш ?

    48 1 Отговор
    На Тия Фалшаци ?

    Докараха Ни !

    До Просешка Тояга !

    Коментиран от #25

    08:50 14.10.2026

  • 25 Сега Искят !

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Можеш Ли Да Вярваш ?":

    И Йотова !

    За подкрепа !

    Коментиран от #29

    08:51 14.10.2026

  • 26 Ахъ

    57 1 Отговор
    Друго си е да си идиот и да се изказваш.Какви членове какви 5лева руснаците ще закрият коридора за оръжие а ако започнем да ги прекарваме по близо и в териториални води ще започнат да потъват и малоумници те ще гледат като наср....ни

    08:51 14.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ескобар !

    20 3 Отговор

    До коментар #25 от "Сега Искят !":

    Ще Ни Помага !

    08:51 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Петър

    65 2 Отговор
    А аз мисля, че е време за възобновяване на Белене, преди подобни малоумници да ни докарат поредната национална катастрофа.

    Коментиран от #35, #39, #51

    08:52 14.10.2026

  • 33 Операция Тихи води

    4 48 Отговор
    Подкрепям активирането на член 4.

    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #67

    08:53 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Обаче

    8 29 Отговор

    До коментар #32 от "Петър":

    В Белене трябва да идете вие, корумпираните които работят срещу държавата и народа. Тези от васз които обръщаха българи в македонци. Всички съветски подлизурковци и комунисти преоблечени в либералисти в Белене с цялата рода на държавна хранилка!

    Коментиран от #104

    08:56 14.10.2026

  • 36 Само Керемидата и Папука ще ни спасят

    29 4 Отговор
    от студиото.

    08:57 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Трудна работа

    37 2 Отговор

    До коментар #3 от "Милен да нарамва мешката и пушката":

    Този цял ден гледа новини по телевизиите, а по икиндия го канят в една от тях да разкаже какво е чул.

    09:01 14.10.2026

  • 39 Петре Михаиле

    27 1 Отговор

    До коментар #32 от "Петър":

    Националната катастрофа я докарват слабоумните с хотелите, апартаментите, десетки имоти, бирници разни и всички които са крали, укривали и изпирали пари. Тези винаги докарват националните катастрофи от алчност и после го приписват на другите.

    09:01 14.10.2026

  • 40 Анализатор

    34 3 Отговор
    Русия няма как да спре украинските удари в Черно море докато Европа помага на Украйна.

    09:03 14.10.2026

  • 41 1234

    45 1 Отговор
    Г-н Керемедчиев, преди да призовавате за член 4 от НАТО, припомнете си 5 август 2023 г. Тогава Украйна атакува с морски дрон гражданския танкер SIG край Керченския проток. Украинските служби потвърдиха участието си. Къде бяхте тогава с тревогата за безопасността на търговското корабоплаване?

    Когато Украйна удря търговски танкер, говорим за успешна операция. Когато днес са атакувани други кораби, Русия веднага се посочва като виновник, преди да бъдат представени убедителни доказателства.

    А член 4 от НАТО не е селска вечеринка, която се свиква по телевизионни внушения. Българската национална сигурност изисква факти, а не предварително написани политически заключения. И нека не забравяме: започнеш ли да превръщаш гражданското корабоплаване в бойно поле, не можеш после да се преструваш, че подобна практика не съществува.

    09:03 14.10.2026

  • 42 маке

    36 3 Отговор
    ...,,Владимир Путин, Сергей Лавров и Дмитрий Песков, не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украйна в този район....,,.,Че спрете да доставяте оръжие на украинците и всичко свършва за седмица, а не се правете на ощипани моми....

    09:03 14.10.2026

  • 43 язе

    43 2 Отговор
    миленчо....за тебе си запази и по-голям номер член,но не замесвай народеца....Скачахте и викахте против Русия,кирчо тъпото дава мило и драго,сега заема се връща...Реално в Български териториални води нищо не се случва.Корабите натоварени с оръжия са легитимни цели.зеленчо от няколко месеца стреля по кораби и никой нищо не му казва,сега що рИвети...

    09:03 14.10.2026

  • 44 Фен

    30 2 Отговор
    Е НАТО как ще ги спре? То, ако можеше, Украйна нямаше да е в руини.

    09:04 14.10.2026

  • 45 Бг гражданин

    39 1 Отговор
    Миленчо,ти па къде се пъчиш да воюваш с Русия..САЩ сключват договорки с тях,за петрол,за мир ,а ти искаш да ги нападаш...смешник.. ма това да не ти е та село,да" прецапаш прецапаш барата"..

    09:04 14.10.2026

  • 46 Ъъъ

    38 0 Отговор
    Абе Милене, мислех те за по-умен не човек.... 🤔
    Член 4, Член 5.... Няма такова животно! Животни! Има го на хартия, но те не са писани за територии като България, Литва, Латвия, Естония и т.н....Събудете се и осъзнайте, че никой няма да си мръдне пръста за нас.... Тези неща да писани преди 80 години, когато в Алианса са членували 12 държави.... Какво глупости говорите, идея си нямам? Ще задействаме Член 4 и ще хванем Господ за шлифера....Тц, тц, тц, тц.

    09:06 14.10.2026

  • 47 Вече векове наред Русия не е спирала

    5 20 Отговор
    да завладява, покорява и освобождава.

    Коментиран от #57

    09:07 14.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Комунистическия престъпник

    4 29 Отговор
    Русия е на колене,фалирала и в руини,играят ва банк,до 2 години ще ударят бг,тука имат колонии,цели улици са на руснаци,като Донецк и Донбас

    09:10 14.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тоя в час ли е?

    21 1 Отговор
    Айде, няма нужда

    09:14 14.10.2026

  • 53 Керемида

    18 1 Отговор
    Да задействаме член 4-тит.

    09:15 14.10.2026

  • 54 Факт

    19 2 Отговор
    В историята няма такъв факт някой да получи помощ или защита от НАТО. Останалото е ала бала и харчене на пари за НАТО. Настъпиха страшни времена на беззаконие и нарушаване на човешките права. Всичките организации мълчат за Палестина, Украйна и Иран и не се търси отговорност на агресорите.

    Коментиран от #74

    09:16 14.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гожи

    19 1 Отговор
    От година викат” член5”, видяха, че никой не ги бръсне за нищо и започнаха да викат “член4”. Е, пак резултатът е 0. Вие сте никои.

    09:17 14.10.2026

  • 57 Гожи

    10 0 Отговор

    До коментар #47 от "Вече векове наред Русия не е спирала":

    Сато САЩ, а от миналия век и Израел. Между впрочем и България се опитва, ама силиците и са малки и затова само лае

    09:19 14.10.2026

  • 58 Ъъъ

    14 0 Отговор
    САЩ(и Европа) разработват съвместен мирен план за Украйна, който включва замразяване на фронтовата линия, отмяна на санкциите срещу Русия, сключване на всеобхватно споразумение с Европа, западни инвестиции в Украйна(с обещание да не я крадат) и гаранции за сигурност.... Дали това ще мине, е спорен въпрос.... Снощи обаче, за първи път от много време, украинската ПВО не е получила информация от американците за изстреляните руски ракети..... Оправданието е, че времето било лошо и йамериканцитенне били го засекли... Който иска да вярва в Дядо Коледа, си е негово право.

    09:20 14.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ото

    13 1 Отговор
    Миленчо,давай направо чл.5 "експерте"....

    09:21 14.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Като гледам

    20 1 Отговор
    Биографията на господина и той е имал червена баба и не виждам да е ходил в кармата, а сега на щик всички

    Коментиран от #93

    09:24 14.10.2026

  • 63 Цветлин Йовчев

    19 2 Отговор
    Много взе да разбира тоя дебелак от членове. Че и четири иска, не му стига само един.

    09:24 14.10.2026

  • 64 АБВ

    20 2 Отговор
    Този е експерт ?! Не съм сигурен ! Удариха 4 кораба близо до България и следвало да задействаме чл.4 ли ?! Подобна "експертиза" буди недоумение, а у някои и презрение и отвращение по една много проста причина. Досега са ударени над 10 кораба в близост до Турция и Румъния, при това доказано от украинците. Нито Румъния, нито Турция поискаха задействане на чл.4 от договора за НАТО.

    09:25 14.10.2026

  • 65 Анонимен

    15 2 Отговор
    И кой го казва:един бивш заместник министър не успял да стане министър на външните работи,разбиращ от военни действия,но забравил за какво служи дипломацията.Когато един дипломат е добър в работата си,най -малкото което иска е да предотврати военни конфликти,не да ги създава.Но когато някоя партия те е поставила някъде , трябва да изпълняваш заръките и

    09:27 14.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 от сутрин до вечер

    15 1 Отговор
    ЕДНИ И СЪЩИ ЛАЛАДЖИЙ ПО ТВтата

    09:29 14.10.2026

  • 69 Историк

    4 15 Отговор
    Повече от ясно е,че страната ни не само не може, но и управниците не искат да я защитят от агресията на Русия, защото дълги години управлява ДС-КГБ мафията, за която няма национална отговорност. Тази мафия остави съвсем умишлено черноморската българска неприкосновена зона на разположение на Русия от много години, което е най-страшното национално предателство, остави България най-уязвимата и незащитена държава в НАТО. Обслужват интересите на Кремъл и продължават да петнят името България. Няма как да я преместят в Азия, винаги е била и ще бъде в Европа.

    Коментиран от #77

    09:30 14.10.2026

  • 70 Може би

    13 1 Отговор
    му е паднала керемида на тиквата.

    09:30 14.10.2026

  • 71 Викайте Бойкикев

    9 0 Отговор
    за капитан, този калъф за рулеви - и айде пазете 5тия член на натю

    Коментиран от #75

    09:32 14.10.2026

  • 72 Никси

    15 1 Отговор
    На тоя като му видиш физиономията виждаш къв продажен боклук седи насреща , къв Член бе с Натовците бе , забъркайте кашата с Руснаците и тогава жална ви майка , представи си Путин прати една Ракета в Черно Море от тия дето големите камиони на Парада на Русия минават с тия Ядрени Бойни Глави , знаеш ли кво ще стане тогава ? ще предизвика едно Цунами и Земетръс в Района и нема да ме е жал за вас предателите щото тогава ще избягате по чуждите държави и по островите , а ще ме е жал за нащо Черноморие и градовете там които ще са под вода , ето превеждам ти пример ; Като дойде някой да те псува да те ругае , да ти говори глупости за семейството ти и за роднини ти ще му стоиш мирно ли или ще го возиш в тиган или ще му четеш вестник , естествено че търпението има граници до някъде , Точно това прави и Путин в момента ще ви потърпи ще ви потърпи и като избухне тогава да видим неколцина папагали като тебе и Урсуляците къде ще се криете , вместо да седнете на масата да водят преговори с Путин за спиране на войната вие наливате още масло в огъня. но не си даваш сметка за последиците след това какво ще последва след това , забъркайте кашите с Натовците и Русия и не ви виждам на кой гявол ще давате д..е тогава , а вместо да си стойте кротко и да не си завирате пръстите дето скърцат вратата ," ЩОТО ЩЕ ЯДЕТЕ НЕ МИЕНИ " в един момент който ще е пагубен за България и нас Българите като цяло !!!.

    09:33 14.10.2026

  • 73 Αлфа Bълкът

    13 0 Отговор
    Тоя се наложи здраво като анализатор, бая се напъна преди 3г да обяснява как
    4-5г палестинчета се обучават в детската градина да извършват нападение с автомати срещу Израел.
    И затова Израел имат право на превантивен удар срещу тях.

    09:34 14.10.2026

  • 74 АБВ

    13 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    "В историята няма такъв факт някой да получи помощ или защита от НАТО......."

    Абсолютно вярно ! Това е така, защото никой никога не е нападал държава-членка на НАТО. В цялата си история НАТО е съюз на държави, който е нападал други суверенни държави, в т.ч. агресор са били отделни държави и най-вече САЩ. Съюз, създаден от агресивни държави, не може да има отбранителен характер.

    09:34 14.10.2026

  • 75 е то ще стане

    11 1 Отговор

    До коментар #71 от "Викайте Бойкикев":

    Бой с Керемида в гумена лодка с 5ти член :-)

    09:34 14.10.2026

  • 76 А най добре е ..

    12 1 Отговор
    Да се връчи нота на Украйна да си смени маршрутите на "търговските" кораби превозващи гърмящи соли да не минават през икономическата ни черно- морска зона!!!

    09:35 14.10.2026

  • 77 АБВ

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Историк":

    Патетично, но фактически невярно ! Чак до погнуса !

    Коментиран от #94

    09:36 14.10.2026

  • 78 време е

    14 1 Отговор
    За този може да е дошло време и за война, защото това цели с този член 4. Но за българският народ изобщо не е дошло това време. Дошло е време за нова НАроден съд, където да отговарят тези, дето ни вкараха в тази овйна и ни тикат все по-вътре в нея. Чест прави на премиера, че е мъдър и разумен, като проявява хладнокръвие и умереност, а не се води по акъла на тези военнолюбци и национални предатели.

    09:37 14.10.2026

  • 79 Факт

    5 2 Отговор
    Туркие като нападна и заграби НАТО/Кипър/ ни вопъл ни стон,всички от НАТО гледаха настрани,и тука така,затова раша ще ударят бг до 2 години,анклавите им варна и Бургас

    09:40 14.10.2026

  • 80 Някой

    10 1 Отговор
    Милене, да те светна, че повечето удари по цивилни кораби в Черно море са дело на Украйна. Русия почна едва наскоро да го прави, и то само в зоната около Одеса. И не крие, когато е ударила кораб. В случая никой не си признава, не щото го е страх от последствията, а защото верочтно е удар под фалшив флаг.
    Отделно - НАТО няма работа в Черно море. Където са полазили натовци, нишо добро не се е случило.

    09:41 14.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 АБВ

    11 1 Отговор
    "ЕДНИ И СЪЩИ ЛАЛАДЖИЙ ПО ТВтата"

    Както пее Устата:
    - Водещи прости, едни и същи гости !

    И в сайтовете е същото. Но умните хора пазят някаква хигиена при ползване на информация.

    09:41 14.10.2026

  • 83 ......-

    12 1 Отговор
    Тоя калъф иска ВОЙНА.

    Да ама аз НЕ ИСКАМ !

    09:41 14.10.2026

  • 84 Ачо

    7 1 Отговор
    Лакей,подготви се да промениш репертоара!Руснаците идват!Оглеждай се преди това някой руски дрон да не ти направи снимка за спомен!

    09:42 14.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 123

    9 1 Отговор
    Защо СЕМ не забрани на всички да спрът тоя лаладжия да го викат по телевизиите. Кога и какво е направил лично тоя Ш. Пар.

    09:49 14.10.2026

  • 87 Хаха

    7 1 Отговор
    Колко сребърника от нпо-то взе тази говоряща глава с номенклатурен произход за поредната си изцепка в ефир....

    09:50 14.10.2026

  • 88 Вики

    3 4 Отговор
    Светът е във война, която се води с различни средства. Ние имаме жена за Президент във военна обстановка. Трябва да си признаем, че мъжете са природно по-подготвени за реакция в такава ситуация. Йотова чака да чуе какво ще каже Радев и не смее да вземе решение. Мъж за президент ни трябва, който да реагира своевременно, а не да се спотайва и да чака друг да вземе решение. Бързина трябва, а на Йотова и липсва такава. Тя е свързана с Радев и изпълнява неговите команди. На нас такъв Президент не ни е нужен!

    09:51 14.10.2026

  • 89 Ама как

    9 1 Отговор
    лекичко побутват към реален военен конфликт, и естествено българчетата са най удобни, как лекичко ви подготвят тези плеяда радетели

    09:51 14.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Кубрат Петров

    7 1 Отговор
    Това НАТО така ще си задейства членовете, олеле! Нека не сме наивни, тези членове са само на хартия. Никой няма да си праща армията, за да ни защитава.

    09:54 14.10.2026

  • 92 Хаха

    7 1 Отговор
    Добре, че е бивш

    09:54 14.10.2026

  • 93 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Като гледам":

    Ходил е на училище - английско, в Кувейт! Докато наборите на Миленчо са опъвали крак на плаца, караули и наряди БНА в социалистическа България....

    09:54 14.10.2026

  • 94 Историк

    1 7 Отговор

    До коментар #77 от "АБВ":

    Защото е абсолютно вярно,чугунените кремълски глави не го признават. Типично,за вас истината е лъжа и войната мир.

    09:57 14.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Смешник

    6 0 Отговор
    Е като се задейства член 4 от Нато отивай ти да воюваш срещу Русия Милене

    09:59 14.10.2026

  • 98 АБВ

    6 1 Отговор
    А защо никоя мисирка не задава въпросите:
    Защо дойде тук Кирил Буданов часове след ударите с дронове по първите два кораба ?
    Защо бе приет лично от Румен Радев, след като не е от неговия ранг ?
    Каква е била темата/темите на разговора му с него ?
    С кой друг представител на правителството и държавата се е срещал ? По какви въпроси ?
    Мисирки, чакам отговорите !

    10:01 14.10.2026

  • 99 Човека

    8 0 Отговор
    не е добре или е взел бая папоооо!

    10:01 14.10.2026

  • 100 стар тотаджия

    6 0 Отговор
    Егати държавата щом тоя пръдел е бил замесник-нинистър.

    10:01 14.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 123

    5 0 Отговор
    Дайте инфо Тоа готвач коя година е бил зам. Министър. Какво е направил нещо добро и каква е причината да го каните. Какъв анализатор е тоя семк. Р.

    10:06 14.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Корумпирани ли

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Обаче":

    Кой ни управляваше последните 30 години ?! Все изявени евролизачи като теб и до къде ни докараха ? Нито армия, нито икономика , нито здравеопазване , така че корупцията е при такива като теб , които разрушихте всичко построено по време на соца !!!

    10:28 14.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дзак

    0 0 Отговор
    Добре е да поясни в какво се състои "общата система за сигурност на Черно море"! Такава няма. Остава започване на преговори между Държавите от Черно Море

    10:35 14.10.2026

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