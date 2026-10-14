Военен джип удари две коли край Пловдив след повреда

Няколко души са пострадали при катастрофа между военен джип и два автомобила край Пловдив. Произшествието е станало около 8:00 часа на пътя между селата Калековец и Стряма.
По предварителна информация на полицията в Пловдив внезапна повреда във военния автомобил е довела до инцидента. Джипът е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил автомобил, който се е движил там. Засегната е и още една кола.„По предварителна информация причина за катастрофата е внезапна повреда във военния автомобил“ — полицията в Пловдив.
Пострадалите са откарани за преглед в болнични заведения в Раковски и Пловдив. Има съмнения за фрактури и други травми, но към момента не са съобщени подробности за състоянието им.
Участъкът между Калековец и Стряма остава затворен, докато на място се извършват оглед и следствени действия. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ обходът е през общинския път през Стряма и пътен възел „Трилистник“ на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #12
11:37 14.10.2026
2 Севги Сунай
11:38 14.10.2026
3 МП4
11:38 14.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #15
11:39 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Робин Хорсфол
11:39 14.10.2026
7 Е Га Ти !
Един Джип !
Не Може Да Коландри !
И Ти Ще Чакаш !
Нещо !
От Нея !
11:40 14.10.2026
8 Питане
Коментиран от #16
11:44 14.10.2026
9 Ставаме
До коментар #5 от "НАТО започна":ДРУГАРЮ !
Ставаме от ин.валидните сто.лове и развяваме пам.пер.сите за ужас на всички натовци !!!!
11:47 14.10.2026
10 Е, как пък все на тези
11:48 14.10.2026
11 Факт
11:48 14.10.2026
12 Факт
До коментар #1 от "Зевс":Като както Радев кара държавата
11:49 14.10.2026
13 АКО Е ЛАНД РОВЪР......
11:50 14.10.2026
14 Царете !
11:51 14.10.2026
15 Какъв военен е
До коментар #4 от "честен ционист":Пундьо бре алаколу? Медицински брат за боко и шиши.... Може би/едва ли не
11:56 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мда
12:10 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не че не е
12:16 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.