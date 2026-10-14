Военен джип удари две коли край Пловдив след повреда

Няколко души са пострадали при катастрофа между военен джип и два автомобила край Пловдив. Произшествието е станало около 8:00 часа на пътя между селата Калековец и Стряма.

По предварителна информация на полицията в Пловдив внезапна повреда във военния автомобил е довела до инцидента. Джипът е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил автомобил, който се е движил там. Засегната е и още една кола.

„По предварителна информация причина за катастрофата е внезапна повреда във военния автомобил“ — полицията в Пловдив.

Пострадалите са откарани за преглед в болнични заведения в Раковски и Пловдив. Има съмнения за фрактури и други травми, но към момента не са съобщени подробности за състоянието им.

Участъкът между Калековец и Стряма остава затворен, докато на място се извършват оглед и следствени действия. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ обходът е през общинския път през Стряма и пътен възел „Трилистник“ на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Източници: bntnews.bg