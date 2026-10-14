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Военен джип удари две коли край Пловдив след повреда
  Тема: Войната на пътя

Военен джип удари две коли край Пловдив след повреда

14 Октомври, 2026 11:35 943 21

  • катастрофа-
  • военен джип-
  • пловдив-
  • калековец-
  • стряма

Няколко души са пострадали и са откарани в болници в Раковски и Пловдив. Пътят между Калековец и Стряма е затворен

Военен джип удари две коли край Пловдив след повреда - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко души са пострадали при катастрофа между военен джип и два автомобила край Пловдив. Произшествието е станало около 8:00 часа на пътя между селата Калековец и Стряма.

По предварителна информация на полицията в Пловдив внезапна повреда във военния автомобил е довела до инцидента. Джипът е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил автомобил, който се е движил там. Засегната е и още една кола.

„По предварителна информация причина за катастрофата е внезапна повреда във военния автомобил“ — полицията в Пловдив.

Пострадалите са откарани за преглед в болнични заведения в Раковски и Пловдив. Има съмнения за фрактури и други травми, но към момента не са съобщени подробности за състоянието им.

Участъкът между Калековец и Стряма остава затворен, докато на място се извършват оглед и следствени действия. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ обходът е през общинския път през Стряма и пътен възел „Трилистник“ на автомагистрала „Тракия“. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    19 2 Отговор
    Така ще кажат, сигурно е карал като ненормален шапкаря

    Коментиран от #12

    11:37 14.10.2026

  • 2 Севги Сунай

    1 4 Отговор
    Дъня Руси за пари!!

    11:38 14.10.2026

  • 3 МП4

    15 1 Отговор
    Тези са били снощни , на по 2 литра рикия - Врачанска

    11:38 14.10.2026

  • 4 честен ционист

    9 6 Отговор
    Само много глупав народ може да си натресе военен за диктатор.

    Коментиран от #15

    11:39 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робин Хорсфол

    1 1 Отговор
    Бяха руски колите за това ги е насмел.

    11:39 14.10.2026

  • 7 Е Га Ти !

    12 1 Отговор
    Армията !

    Един Джип !

    Не Може Да Коландри !

    И Ти Ще Чакаш !

    Нещо !

    От Нея !

    11:40 14.10.2026

  • 8 Питане

    5 2 Отговор
    А марката на военния автомобил ???

    Коментиран от #16

    11:44 14.10.2026

  • 9 Ставаме

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО започна":

    ДРУГАРЮ !
    Ставаме от ин.валидните сто.лове и развяваме пам.пер.сите за ужас на всички натовци !!!!

    11:47 14.10.2026

  • 10 Е, как пък все на тези

    6 2 Отговор
    неадекватни военни "внезапно им се развалят колите"....Как на един обикновен шофьор не се развали така "внезапно"...

    11:48 14.10.2026

  • 11 Факт

    5 2 Отговор
    Нещо-алкохол, наркотици

    11:48 14.10.2026

  • 12 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Като както Радев кара държавата

    11:49 14.10.2026

  • 13 АКО Е ЛАНД РОВЪР......

    5 1 Отговор
    ПЛУОСКИТЕ ИМ СА ОТ КАШКАВАЛ. КЪСАТ СЕ И НА РАВНОТО.......С ТВА СА ИЗВЕСТНИ........

    11:50 14.10.2026

  • 14 Царете !

    1 1 Отговор
    На Геврека !

    11:51 14.10.2026

  • 15 Какъв военен е

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Пундьо бре алаколу? Медицински брат за боко и шиши.... Може би/едва ли не

    11:56 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мда

    1 0 Отговор
    Тея военнни за нищо не стават

    12:10 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не че не е

    2 0 Отговор
    възможно причината да е повреда в джипа - пука примерно гума, ама някак веднага така да обявят, малко странно изглежда. Ако бяха цивилни и навлезли в другата лента - нещо не си спомням след два часа да има новина да споменава, че са се озовали там заради повреда.

    12:16 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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