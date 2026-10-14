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Подновява се операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб „HS Dignity“

Подновява се операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб „HS Dignity“

14 Октомври, 2026 12:07 547 6

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„HS Dignity“ беше поразен в ранните часове на 13 октомври

Подновява се операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб „HS Dignity“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб „HS Dignity“ се поднови в 10:30 часа. Районът ще бъде обследван с кораб на Военноморските сили (ВМС).

Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Активната фаза на операцията по обследване и мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена вчера в 18:00 часа. Решението беше взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

В обследването на районите взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

Моторният кораб „HS Dignity“ беше поразен в ранните часове на 13 октомври.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фото моля..

    0 1 Отговор
    Погреднете само снимката на този кораб.Ами той е от първата световна война.Кой и откъде го купи и на каква цена?Потресен съм.

    12:21 14.10.2026

  • 2 Вие сериозно ли?!?

    1 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара!!!

    12:28 14.10.2026

  • 3 Вики

    0 1 Отговор
    Как да реагираия, Радев срещу Русия, като той беше избран от тях, а не от нас

    12:30 14.10.2026

  • 4 Ами сега

    1 0 Отговор
    Какво търсят, труповете ли. Митьо есемеса им дава 14 часа живот. Ама че спасители, наспани пиха кафенце и излязоха на разходка.

    12:32 14.10.2026

  • 5 Търсач

    0 0 Отговор
    Пак ли ще ги търсят със СУ-25 ????

    12:36 14.10.2026

  • 6 Луд

    1 0 Отговор
    Досега не видях поне един политик да говори за утровената риба За загубите на черноморският туризъм,Как е тръгнало скоро време няма да можем да ядем черноморска риба.Руснаците и Турците това не ги интересува имат си други морета но Ния само едно .Само ланкат за спасяване на удавени от 60часа тези да не са Акули ранени но живи.

    12:43 14.10.2026

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