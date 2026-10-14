Трима чужденци останаха без книжки заради превишена скорост

Шофьорските книжки на трима чуждестранни граждани са отнети заради превишена скорост при специализирана операция по линия на РОУДПОЛ за периода от 5 до 11 октомври, съобщиха от ОДМВР-Кюстендил.
За периода по пътищата на Кюстендилска област са проверени от пътните полицаи 3436 МПС.
25 са установените нарушения, свързани с разсейване на водачите – говорили са по мобилен телефон, докато управляват автомобилите. 97 водачи са санкционирани за неизползване на обезопасителни колани и каски -79 от тях са водачи на МПС, 17 – са пътници, 1 е моторист.
В рамките на контролната дейност са отнети СУМПС на 5-ма водачи на МПС, управлявали с превишена скорост – над 40 км в населено място и над 50 км извън населено място.
Трима от тях са чужди граждани – 60-годишен водач от Сърбия е установен в с. Гърляно да управлява л.а. „Лотус“ с 99 км/ч. 36-годишен водач на л.а. „Шкода“ от РСМ – гражданин на САЩ, е управлявал със 100 км/ч, 22-годишен водач на л.а. „Сеат Леон“ от РСМ е управлявал със 102 км/ч –пътували са в посока ГКПП Гюешево.
Водачите са съпроводени от пътните полицаи до сектор „Пътна полиция“ – Кюстендил, наложено им е наказание лишаване от право да управляват МПС за 2 месеца и спиране от движение на автомобилите за 1 месец.
Автомобилите са оставени на паркинг на ОДМВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
13:01 14.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #6, #11
13:04 14.10.2026
3 Добре за начало
13:12 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Луд
Коментиран от #8, #10, #13
13:21 14.10.2026
6 Един шофьор
До коментар #2 от "Тик-Ток":Ами той ако е корав няма да може да ги види.
13:21 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 надарена кака
13:28 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МПС
До коментар #2 от "Тик-Ток":Даже вчера вдигнах 210
13:36 14.10.2026
12 ....
До коментар #8 от "Гост":хващам се на бас че тия с по 100 шумкарите са ги изловили след някоя скрита табела по стара традиция
13:37 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЗАЩО ТУРСКИТЕ АВТОБУСИ
13:46 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.