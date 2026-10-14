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Трима чужденци останаха без книжки заради превишена скорост

Трима чужденци останаха без книжки заради превишена скорост

14 Октомври, 2026 12:51 1 362 16

  • чужденци-
  • шофиране-
  • висока скорост-
  • книжки

За периода по пътищата на Кюстендилска област са проверени от пътните полицаи 3436 МПС

Трима чужденци останаха без книжки заради превишена скорост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорските книжки на трима чуждестранни граждани са отнети заради превишена скорост при специализирана операция по линия на РОУДПОЛ за периода от 5 до 11 октомври, съобщиха от ОДМВР-Кюстендил.

За периода по пътищата на Кюстендилска област са проверени от пътните полицаи 3436 МПС.

25 са установените нарушения, свързани с разсейване на водачите – говорили са по мобилен телефон, докато управляват автомобилите. 97 водачи са санкционирани за неизползване на обезопасителни колани и каски -79 от тях са водачи на МПС, 17 – са пътници, 1 е моторист.

В рамките на контролната дейност са отнети СУМПС на 5-ма водачи на МПС, управлявали с превишена скорост – над 40 км в населено място и над 50 км извън населено място.

Трима от тях са чужди граждани – 60-годишен водач от Сърбия е установен в с. Гърляно да управлява л.а. „Лотус“ с 99 км/ч. 36-годишен водач на л.а. „Шкода“ от РСМ – гражданин на САЩ, е управлявал със 100 км/ч, 22-годишен водач на л.а. „Сеат Леон“ от РСМ е управлявал със 102 км/ч –пътували са в посока ГКПП Гюешево.

Водачите са съпроводени от пътните полицаи до сектор „Пътна полиция“ – Кюстендил, наложено им е наказание лишаване от право да управляват МПС за 2 месеца и спиране от движение на автомобилите за 1 месец.

Автомобилите са оставени на паркинг на ОДМВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    15 2 Отговор
    Добра работа! Подкрепям служителите за осъществения и приложен контрол спрямо нарушителите на правилата за движение по пътищата. Ако нарушавате правилата, ще ви пипнем.

    13:01 14.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    19 1 Отговор
    А на бул България джигити хвърчат с 200 и няма и кьорав полицай

    Коментиран от #6, #11

    13:04 14.10.2026

  • 3 Добре за начало

    13 1 Отговор
    В Гърция всеки ден по толкова ги пЪрлят. А сега да погнат тираджиите без книжки.

    13:12 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Луд

    4 4 Отговор
    Абсолютна глупост,Със кои закон за чужди граждани имат права на рестрикции на Български граждани.Пак ще плащаме всички ние сигурен съм.Глоби има за чуждите граждани ,Да спреш автомобил от движение си има правила описани във междудържавните спогодби.При ПТП със смърт,Алкохол и дрога,Но за административно нарушение нямат права над чужди граждани и ще осъдят държавата заради престараване на тъпите полицаи.

    Коментиран от #8, #10, #13

    13:21 14.10.2026

  • 6 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Ами той ако е корав няма да може да ги види.

    13:21 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:28 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МПС

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Даже вчера вдигнах 210

    13:36 14.10.2026

  • 12 ....

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    хващам се на бас че тия с по 100 шумкарите са ги изловили след някоя скрита табела по стара традиция

    13:37 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЗАЩО ТУРСКИТЕ АВТОБУСИ

    3 0 Отговор
    ЛЕТЯЩИ НАСЯКЪДЕ СЪС 110 ПРИ ОГРАНИЧЕНИЕ 60 ДО СЕГА НЕ Е СПРЯН И САНКЦИОНИРАН НИ ЕДИН ЗА 40 ГОДИНИ.....

    13:46 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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