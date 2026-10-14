Трима чужденци останаха без книжки заради превишена скорост

Шофьорските книжки на трима чуждестранни граждани са отнети заради превишена скорост при специализирана операция по линия на РОУДПОЛ за периода от 5 до 11 октомври, съобщиха от ОДМВР-Кюстендил.

За периода по пътищата на Кюстендилска област са проверени от пътните полицаи 3436 МПС.

25 са установените нарушения, свързани с разсейване на водачите – говорили са по мобилен телефон, докато управляват автомобилите. 97 водачи са санкционирани за неизползване на обезопасителни колани и каски -79 от тях са водачи на МПС, 17 – са пътници, 1 е моторист.

В рамките на контролната дейност са отнети СУМПС на 5-ма водачи на МПС, управлявали с превишена скорост – над 40 км в населено място и над 50 км извън населено място.

Трима от тях са чужди граждани – 60-годишен водач от Сърбия е установен в с. Гърляно да управлява л.а. „Лотус“ с 99 км/ч. 36-годишен водач на л.а. „Шкода“ от РСМ – гражданин на САЩ, е управлявал със 100 км/ч, 22-годишен водач на л.а. „Сеат Леон“ от РСМ е управлявал със 102 км/ч –пътували са в посока ГКПП Гюешево.

Водачите са съпроводени от пътните полицаи до сектор „Пътна полиция“ – Кюстендил, наложено им е наказание лишаване от право да управляват МПС за 2 месеца и спиране от движение на автомобилите за 1 месец.

Автомобилите са оставени на паркинг на ОДМВР.