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Над 50 преписки и сигнала за неремонтираните фуги на Околовръстното, СО отново настоява АПИ да предприеме действия

Над 50 преписки и сигнала за неремонтираните фуги на Околовръстното, СО отново настоява АПИ да предприеме действия

14 Октомври, 2026 15:40 312 1

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Още от февруари 2024 г. търсим решение. Писмата ни остават без отговор, а рискът за шофьорите остава, каза Васил Терзиев

Над 50 преписки и сигнала за неремонтираните фуги на Околовръстното, СО отново настоява АПИ да предприеме действия - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община изпрати ново официално писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“. Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните искания на общината и десетките граждански сигнали.

Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Още от 23 февруари 2024 г. Столична община настоява пред АПИ да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Оттогава общината е работила по над 50 преписки и сигнала, свързани с проблема. Само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. е препратила по компетентност 29 граждански сигнала. Въпреки многократните настоявания фугите остават неремонтирани, а писмата на общината – без отговор.

„Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В новото писмо от 9 октомври 2026 г., с рег. № СОА26-ВК92-54690, подписано от заместник-кмета по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, Столична община отново настоява АПИ да изпълни задълженията си и потвърждава готовността си за съдействие.

Столична община очаква незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ.

Гражданите могат да продължават да подават сигнали за проблеми с пътната инфраструктура чрез Call Sofia. Когато сигналът се отнася до обект извън правомощията на общината, той се насочва към компетентната институция.


България
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