Мартин Димитров: Властта се страхува да не обиди Русия, чака бурята да отмине

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров критикува разрешението за износ на дизел и заяви, че правителството не предприема достатъчно мерки заради нарастващия риск в Черно море. В предаването „Денят ON AIR“ той настоя България и Румъния съвместно да поискат гаранции за нормалното корабоплаване.

„Трябва спешно, заедно с Румъния, да поискаме гаранции и мерки и да се запази нормалното корабоплаване в Черно море“, каза Димитров. По думите му властта подхожда плашливо, за да не обиди Русия, и изчаква ситуацията да отмине.

Критики за износа на дизел

Димитров определи като сериозна грешка решението за износ на дизел в условията на напрежение и несигурност около корабоплаването. Той посочи, че преди разрешаването на износа разликата между цената на дизела в България и средната цена в Европейския съюз, без данъците, е била 10 цента, а впоследствие е намаляла до 8 цента.

Според депутата в проекта на решението не са били посочени конкретни числа. Той заяви, че мерките не трябва да се планират само до 15 декември, а поне до края на зимата, като доставките на горива бъдат гарантирани минимум до 31 март.

Димитров призова за бърз преглед на резервите и задействане на необходимите процедури. Той посочи, че законът позволява половината от резервите да се съхраняват в други държави.

Предупреждение за цените и транспорта

По думите на депутата по-скъпите застраховки и транспортът могат да увеличат натиска върху цените в България. Той добави, че някои държави обсъждат въвеждането на данък върху петрола.

Димитров заяви още, че „Демократична България“ настоява за бюджетен дефицит под 2 процента през следващата година. Той предупреди, че при необходимост формацията ще организира нов протест.