Мартин Димитров: Властта се страхува да не обиди Русия, чака бурята да отмине

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров критикува разрешението за износ на дизел и заяви, че правителството не предприема достатъчно мерки заради нарастващия риск в Черно море. В предаването „Денят ON AIR“ той настоя България и Румъния съвместно да поискат гаранции за нормалното корабоплаване.
„Трябва спешно, заедно с Румъния, да поискаме гаранции и мерки и да се запази нормалното корабоплаване в Черно море“, каза Димитров. По думите му властта подхожда плашливо, за да не обиди Русия, и изчаква ситуацията да отмине.
Критики за износа на дизел
Димитров определи като сериозна грешка решението за износ на дизел в условията на напрежение и несигурност около корабоплаването. Той посочи, че преди разрешаването на износа разликата между цената на дизела в България и средната цена в Европейския съюз, без данъците, е била 10 цента, а впоследствие е намаляла до 8 цента.
Според депутата в проекта на решението не са били посочени конкретни числа. Той заяви, че мерките не трябва да се планират само до 15 декември, а поне до края на зимата, като доставките на горива бъдат гарантирани минимум до 31 март.
Димитров призова за бърз преглед на резервите и задействане на необходимите процедури. Той посочи, че законът позволява половината от резервите да се съхраняват в други държави.
Предупреждение за цените и транспорта
По думите на депутата по-скъпите застраховки и транспортът могат да увеличат натиска върху цените в България. Той добави, че някои държави обсъждат въвеждането на данък върху петрола.
Димитров заяви още, че „Демократична България“ настоява за бюджетен дефицит под 2 процента през следващата година. Той предупреди, че при необходимост формацията ще организира нов протест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Малиии
Коментиран от #22
23:07 14.10.2026
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4 Мартинчо
Коментиран от #23, #25
23:11 14.10.2026
5 Аууу...глей ко стаа ся...!
23:15 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нексус
23:15 14.10.2026
8 РЕАЛИСТ
23:16 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 иван костов
23:17 14.10.2026
11 Анонимен
23:19 14.10.2026
12 Констатация
23:20 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Феномена
23:26 14.10.2026
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18 Само
Мартинчо е ясен.
Палачинката се обръща, а той ще изгори в тигана.
Коментиран от #21
23:31 14.10.2026
19 Зевзек
23:33 14.10.2026
20 Пряко
23:34 14.10.2026
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24 Клоун
23:43 14.10.2026
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26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Джуджето е зелено
До коментар #25 от "Нашият висок, красив и строен президент":и смърка кокаин в Киевския си бункер, когато не е на просия в Лондон, Берлин, Париж, Брюксел и т.н.
Последно Тръмп отново го срита в грозната мутра.
23:51 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Розов пеньоар
23:54 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кукуригу
00:01 15.10.2026