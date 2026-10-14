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Мартин Димитров: Властта се страхува да не обиди Русия, чака бурята да отмине
  Тема: Избори

Мартин Димитров: Властта се страхува да не обиди Русия, чака бурята да отмине

14 Октомври, 2026 23:02 586 31

  • мартин димитров-
  • демократична българия-
  • черно море-
  • дизел-
  • корабоплаване

Депутатът от „Демократична България“ настоя България и Румъния да поискат гаранции за корабоплаването и доставките на горива

Мартин Димитров: Властта се страхува да не обиди Русия, чака бурята да отмине - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров критикува разрешението за износ на дизел и заяви, че правителството не предприема достатъчно мерки заради нарастващия риск в Черно море. В предаването „Денят ON AIR“ той настоя България и Румъния съвместно да поискат гаранции за нормалното корабоплаване.

„Трябва спешно, заедно с Румъния, да поискаме гаранции и мерки и да се запази нормалното корабоплаване в Черно море“, каза Димитров. По думите му властта подхожда плашливо, за да не обиди Русия, и изчаква ситуацията да отмине.

Критики за износа на дизел

Димитров определи като сериозна грешка решението за износ на дизел в условията на напрежение и несигурност около корабоплаването. Той посочи, че преди разрешаването на износа разликата между цената на дизела в България и средната цена в Европейския съюз, без данъците, е била 10 цента, а впоследствие е намаляла до 8 цента.

Според депутата в проекта на решението не са били посочени конкретни числа. Той заяви, че мерките не трябва да се планират само до 15 декември, а поне до края на зимата, като доставките на горива бъдат гарантирани минимум до 31 март.

Димитров призова за бърз преглед на резервите и задействане на необходимите процедури. Той посочи, че законът позволява половината от резервите да се съхраняват в други държави.

Предупреждение за цените и транспорта

По думите на депутата по-скъпите застраховки и транспортът могат да увеличат натиска върху цените в България. Той добави, че някои държави обсъждат въвеждането на данък върху петрола.

Димитров заяви още, че „Демократична България“ настоява за бюджетен дефицит под 2 процента през следващата година. Той предупреди, че при необходимост формацията ще организира нов протест.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Малиии

    10 1 Отговор
    Тука нема начин да няма Эрекция ...

    Коментиран от #22

    23:07 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мартинчо

    14 2 Отговор
    Това което ти наричаш ,,Плашливо,, се нарича ,,Дипломация,,. Ако не ти е ясно.

    Коментиран от #23, #25

    23:11 14.10.2026

  • 5 Аууу...глей ко стаа ся...!

    12 2 Отговор
    Наш Мартинчо-хич,ама хич не се страхува от Русия... :)))

    23:15 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нексус

    16 2 Отговор
    Човекът без един ден трудов стаж отново раздава бодри напътствия и понеже на него му е трудно да произнася името на Русия все търси някой друг да свърши тази работа - много го мъчи буквата Р.

    23:15 14.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    1 6 Отговор
    Минат ли изборите и Зеленски ще спре да удря кораби. Обещал е да помогне на Гюров и си изпълнява обещанието. Всички кораби трябва да бъдат представени, да не влизат в Черно море докато ме свършат президентските избори в България. Жалко за хорицата, жертва на политически интереси.

    23:16 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 иван костов

    14 3 Отговор
    Другарят Димитров предлага заедно с НАТО да нападнем Русия и да станем господари на Черно море! Другарят Димитров забравя, че НАТО е фикция и няма нищо освен приказки! Всички знаем , че другарят Мартин Димитров е гъГ!

    23:17 14.10.2026

  • 11 Анонимен

    14 2 Отговор
    Аз заради теб и Урсула няма да воювам с руснаците

    23:19 14.10.2026

  • 12 Констатация

    2 2 Отговор
    Мечтая си депутатите на ПП-ДБ и целият им Електорат да пожелаят до толкова силно да обидят Русия и Кремълското джудже, та всички в купом да се отправят на ЛБС в бУССР!!!! Ееех..., мечти, мечтии...!!! -))))

    23:20 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Феномена

    11 3 Отговор
    Спокойно бе Марто.Войната идва и тук.Преди налко е потопен танкер в румънски тереториални води.Сигурен съм че Марто и Тагарев първи ще избягат.

    23:26 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само

    6 1 Отговор
    безумни типове пропагандирате.

    Мартинчо е ясен.

    Палачинката се обръща, а той ще изгори в тигана.

    Коментиран от #21

    23:31 14.10.2026

  • 19 Зевзек

    8 1 Отговор
    Стягайте мешките.Ние и румънците сме първи.

    23:33 14.10.2026

  • 20 Пряко

    8 2 Отговор
    ДС отрочето е свободно да отива да се бори за Украйна!

    23:34 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Клоун

    7 0 Отговор
    Мартинчо, я кажи, понеже го играеш принципен, когато израелската армия зястреля българския капитан, и това беше на 100% доказано, ти излезе ли пак по медиите да оплюеш Гошо външния, който се беше скрил в миша дупка?

    23:43 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Джуджето е зелено

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нашият висок, красив и строен президент":

    и смърка кокаин в Киевския си бункер, когато не е на просия в Лондон, Берлин, Париж, Брюксел и т.н.

    Последно Тръмп отново го срита в грозната мутра.

    23:51 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Розов пеньоар

    0 1 Отговор
    Ударен е танкер на румънска територия.Активираме чл.5 и обявяваме война на Русия.

    23:54 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кукуригу

    0 0 Отговор
    Хахо-хихи ама войната наближава а Марто няма да хване пушката

    00:01 15.10.2026

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