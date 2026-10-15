Новини
България »
Видин »
Защо храните във Видин са по-скъпи от София?

Защо храните във Видин са по-скъпи от София?

15 Октомври, 2026 07:12 494 9

  • цени на храните-
  • видин-
  • софия-
  • големи търговски вериги-
  • конкуренция

Сравнение на основни продукти показва разлики до 30% между магазини от една и съща верига. В същото време във Видин има многократно по-малко големи магазини, а доходите са значително по-ниски

Защо храните във Видин са по-скъпи от София? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Основни хранителни продукти във Видин се продават по-скъпо, отколкото в София, въпреки че средната брутна заплата в града едва надхвърля 1000 евро, а в столицата достига 1915 евро. Разликите се виждат и в магазини от една и съща търговска верига.

Прясно охладено пиле във Видин струва 4,60 евро, докато в София цената е 3,57 евро. Кайма смес във Видин се продава за 5,59 евро дори на промоция, а в същата верига в София струва 4,34 евро. При брашното разликата е 30% – 49 цента на промоция в столицата срещу 64 цента на редовна цена във Видин.

Повече от евро разлика в една кошница

Сравнение на четири основни продукта показва същата тенденция. Килограм насипно сирене, килограм кашкавал, едно кисело мляко и килограм ябълки струват общо 13,35 евро във видински магазин на голяма верига. В София същите продукти излизат 12,41 евро.

В голям магазин във Видин сиренето може да се намери за малко над 5 евро за килограм на промоция. В квартален магазин цената започва от около 7 евро.

„Стремим се да правим промоции редовно. Кисело мляко, прясно мляко, сирене, яйца, кашкавал, брашно, олио. Имаме голямо разнообразие от плодове и зеленчуци на цени, достъпни за народа“, заявява продавач-консултантът Любослава Петрова.

Конкуренцията като обяснение

В София има 244 магазина на големи търговски вериги, докато във Видин, Враца и Благоевград те са по четири. В същото време няма национални данни, които да показват как се променят цените на храните по региони.

Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика ключов фактор е конкуренцията. По думите му повече магазини означават по-силен натиск за по-ниски цени и по-чести промоции. При пазарна концентрация и наличие на един основен играч цените могат да бъдат по-високи.

„Там, където имаме много магазини, конкурентният натиск ще кара поне част от пазарните участници да намаляват цените и да правят промоции по-редовно“, казва Николов.

Той отхвърля и твърденията, че между 75 и 80% от търговията на дребно с храни се осъществява през големите вериги.

Потребителите пазаруват дребни стоки в кварталните магазини средно веднъж на три дни. В големите магазини пазаруват веднъж седмично и оставят три пъти повече средства. Според данните на НСИ на човек годишно се падат почти 77 килограма зеленчуци, 67 килограма хляб и тестени изделия, 60 килограма плодове и 41 килограма месо. Последните данни на статистиката отчитат поскъпване при всички тези групи.

Източници: bntnews.bg


Видин / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    8 1 Отговор
    Защото нямаме държава ,а живеем в мафиотска теротория

    07:20 15.10.2026

  • 2 Чарлз Буковски

    2 3 Отговор
    Защото Видин е олигархически град

    07:20 15.10.2026

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    Отбелязва се световния ден на чистите ръце.

    07:21 15.10.2026

  • 4 Защото

    4 0 Отговор
    в Дунава нивото на водата е ниско а и леврото е кът !

    07:24 15.10.2026

  • 5 Ами

    1 2 Отговор
    питайте супер мая и чорапа - те са социалистите.Досега много добре оправиха народа.

    07:26 15.10.2026

  • 6 Брежнев

    4 0 Отговор
    защо са по скъпи ли....защото сме в България.

    07:26 15.10.2026

  • 7 пиленце

    0 0 Отговор
    Защо храните във Видин са по-скъпи от храните в София? А не от самата София.

    07:31 15.10.2026

  • 8 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Защото у нас търговците са спекуланти и никой не ги контролира.

    07:33 15.10.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Защото по тая територия има много алчници

    07:37 15.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове