Защо храните във Видин са по-скъпи от София?

Основни хранителни продукти във Видин се продават по-скъпо, отколкото в София, въпреки че средната брутна заплата в града едва надхвърля 1000 евро, а в столицата достига 1915 евро. Разликите се виждат и в магазини от една и съща търговска верига.
Прясно охладено пиле във Видин струва 4,60 евро, докато в София цената е 3,57 евро. Кайма смес във Видин се продава за 5,59 евро дори на промоция, а в същата верига в София струва 4,34 евро. При брашното разликата е 30% – 49 цента на промоция в столицата срещу 64 цента на редовна цена във Видин.
Повече от евро разлика в една кошница
Сравнение на четири основни продукта показва същата тенденция. Килограм насипно сирене, килограм кашкавал, едно кисело мляко и килограм ябълки струват общо 13,35 евро във видински магазин на голяма верига. В София същите продукти излизат 12,41 евро.
В голям магазин във Видин сиренето може да се намери за малко над 5 евро за килограм на промоция. В квартален магазин цената започва от около 7 евро.„Стремим се да правим промоции редовно. Кисело мляко, прясно мляко, сирене, яйца, кашкавал, брашно, олио. Имаме голямо разнообразие от плодове и зеленчуци на цени, достъпни за народа“, заявява продавач-консултантът Любослава Петрова.
Конкуренцията като обяснение
В София има 244 магазина на големи търговски вериги, докато във Видин, Враца и Благоевград те са по четири. В същото време няма национални данни, които да показват как се променят цените на храните по региони.
Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика ключов фактор е конкуренцията. По думите му повече магазини означават по-силен натиск за по-ниски цени и по-чести промоции. При пазарна концентрация и наличие на един основен играч цените могат да бъдат по-високи.„Там, където имаме много магазини, конкурентният натиск ще кара поне част от пазарните участници да намаляват цените и да правят промоции по-редовно“, казва Николов.
Той отхвърля и твърденията, че между 75 и 80% от търговията на дребно с храни се осъществява през големите вериги.
Потребителите пазаруват дребни стоки в кварталните магазини средно веднъж на три дни. В големите магазини пазаруват веднъж седмично и оставят три пъти повече средства. Според данните на НСИ на човек годишно се падат почти 77 килограма зеленчуци, 67 килограма хляб и тестени изделия, 60 килограма плодове и 41 килограма месо. Последните данни на статистиката отчитат поскъпване при всички тези групи.
Източници: bntnews.bg
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