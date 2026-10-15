Защо храните във Видин са по-скъпи от София?

Основни хранителни продукти във Видин се продават по-скъпо, отколкото в София, въпреки че средната брутна заплата в града едва надхвърля 1000 евро, а в столицата достига 1915 евро. Разликите се виждат и в магазини от една и съща търговска верига.

Прясно охладено пиле във Видин струва 4,60 евро, докато в София цената е 3,57 евро. Кайма смес във Видин се продава за 5,59 евро дори на промоция, а в същата верига в София струва 4,34 евро. При брашното разликата е 30% – 49 цента на промоция в столицата срещу 64 цента на редовна цена във Видин.

Повече от евро разлика в една кошница

Сравнение на четири основни продукта показва същата тенденция. Килограм насипно сирене, килограм кашкавал, едно кисело мляко и килограм ябълки струват общо 13,35 евро във видински магазин на голяма верига. В София същите продукти излизат 12,41 евро.

В голям магазин във Видин сиренето може да се намери за малко над 5 евро за килограм на промоция. В квартален магазин цената започва от около 7 евро.

Конкуренцията като обяснение

„Стремим се да правим промоции редовно. Кисело мляко, прясно мляко, сирене, яйца, кашкавал, брашно, олио. Имаме голямо разнообразие от плодове и зеленчуци на цени, достъпни за народа“, заявява продавач-консултантът Любослава Петрова.

В София има 244 магазина на големи търговски вериги, докато във Видин, Враца и Благоевград те са по четири. В същото време няма национални данни, които да показват как се променят цените на храните по региони.

Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика ключов фактор е конкуренцията. По думите му повече магазини означават по-силен натиск за по-ниски цени и по-чести промоции. При пазарна концентрация и наличие на един основен играч цените могат да бъдат по-високи.

„Там, където имаме много магазини, конкурентният натиск ще кара поне част от пазарните участници да намаляват цените и да правят промоции по-редовно“, казва Николов.

Той отхвърля и твърденията, че между 75 и 80% от търговията на дребно с храни се осъществява през големите вериги.

Потребителите пазаруват дребни стоки в кварталните магазини средно веднъж на три дни. В големите магазини пазаруват веднъж седмично и оставят три пъти повече средства. Според данните на НСИ на човек годишно се падат почти 77 килограма зеленчуци, 67 килограма хляб и тестени изделия, 60 килограма плодове и 41 килограма месо. Последните данни на статистиката отчитат поскъпване при всички тези групи.

Източници: bntnews.bg