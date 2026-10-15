Удареният „Челси 3“ дрейфува край Приморско

Удареният от дронове търговски кораб „Челси 3“ се намира източно от Приморско и продължава да се движи без екипаж в южна посока. Плавателният съд е бил отнесен от силния вятър и морските течения, след като котвата му не е успяла да го задържи.

Към последните публично съобщени данни няма потвърждение, че е започнала операция по изтеглянето на кораба до Бургас. По информация, цитирана от Maritime.bg, местоположението му е установено чрез автоматичната идентификационна система AIS. Преди това „Челси 3“ е бил на котва източно от Бяла.

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Корабът е без екипаж

„Челси 3“ плава под малтийски флаг и носи международен номер IMO 9361392. Той беше ударен от три безпилотни апарата на 13 октомври на около 16-17 морски мили източно от Бяла.

Всичките 15 моряци на борда бяха евакуирани от българските институции. Екипажът се състои от седем украински и осем азербайджански граждани. Граничният полицейски кораб „Бургас“ ги е прибрал при вълнение над 3 бала, а по-късно моряците са били транспортирани до Варна.

Трима от тях са настанени във Военноморската болница с изгаряния втора степен. При един от пострадалите е установена и лека черепно-мозъчна травма. По данни на Министерството на отбраната няма опасност за живота им.

Дрейфът продължава на юг

Капитанът на граничния кораб „Бургас“ Иван Иванов заяви, че плавателният съд е бил ударен в средата, носа и кърмата. „Условията бяха много лоши – вятър, дъжд, морето беше изключително бурно“, каза той.

След спасителната операция корабът е останал без хора на борда. Според публикуваните данни той постепенно е бил изтласкан на юг покрай българското крайбрежие и вече се намира в района източно от Приморско.

Построеният през 2006 г. плавателен съд е с товароподемност 5827 тона. Собственикът му Евгени Золтиков заяви след нападението: „Основен приоритет остава безопасността на екипажа“.

Не е обявен срок за обезопасяване или преместване на „Челси 3“. До предприемането на такава операция движението на кораба без екипаж остава под наблюдение.

Източници: maritime.bg, bta.bg, 24chasa.bg