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Удареният „Челси 3“ дрейфува край Приморско
  Тема: Украйна

Удареният „Челси 3“ дрейфува край Приморско

15 Октомври, 2026 11:39 528 6

  • челси 3-
  • приморско-
  • дронове-
  • черно море-
  • гранична полиция

Корабът беше отнесен на юг, след като котвата му не успя да го задържи. Засега няма потвърждение, че е започнало изтегляне до Бургас

Удареният „Челси 3“ дрейфува край Приморско - 1
Снимка: МВР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Удареният от дронове търговски кораб „Челси 3“ се намира източно от Приморско и продължава да се движи без екипаж в южна посока. Плавателният съд е бил отнесен от силния вятър и морските течения, след като котвата му не е успяла да го задържи.

Към последните публично съобщени данни няма потвърждение, че е започнала операция по изтеглянето на кораба до Бургас. По информация, цитирана от Maritime.bg, местоположението му е установено чрез автоматичната идентификационна система AIS. Преди това „Челси 3“ е бил на котва източно от Бяла.

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Корабът е без екипаж

„Челси 3“ плава под малтийски флаг и носи международен номер IMO 9361392. Той беше ударен от три безпилотни апарата на 13 октомври на около 16-17 морски мили източно от Бяла.

Всичките 15 моряци на борда бяха евакуирани от българските институции. Екипажът се състои от седем украински и осем азербайджански граждани. Граничният полицейски кораб „Бургас“ ги е прибрал при вълнение над 3 бала, а по-късно моряците са били транспортирани до Варна.

Трима от тях са настанени във Военноморската болница с изгаряния втора степен. При един от пострадалите е установена и лека черепно-мозъчна травма. По данни на Министерството на отбраната няма опасност за живота им.

Дрейфът продължава на юг

Капитанът на граничния кораб „Бургас“ Иван Иванов заяви, че плавателният съд е бил ударен в средата, носа и кърмата. „Условията бяха много лоши – вятър, дъжд, морето беше изключително бурно“, каза той.

След спасителната операция корабът е останал без хора на борда. Според публикуваните данни той постепенно е бил изтласкан на юг покрай българското крайбрежие и вече се намира в района източно от Приморско.

Построеният през 2006 г. плавателен съд е с товароподемност 5827 тона. Собственикът му Евгени Золтиков заяви след нападението: „Основен приоритет остава безопасността на екипажа“.

Не е обявен срок за обезопасяване или преместване на „Челси 3“. До предприемането на такава операция движението на кораба без екипаж остава под наблюдение.

Източници: maritime.bg, bta.bg, 24chasa.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Манг

    2 1 Отговор
    да го дават на плажа, да го режем за железо

    11:40 15.10.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    "Корабът беше отнесен на юг, след като котвата му не успя да го задържи." Колко удобно. Сега българските институции никога няма да могат да установят произходите на дроновете, защото котвата не издържала и корабът бил отнесен в чужди или неутрални води. Ах, колко удобно и невероятно. Ей тъй черното става бяло.

    11:44 15.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Странно съвпадение 🤔
    Дни преди този инцидент, по една от "нашите" телевизии военен сподели, че дронът посочен при първите удари няма толкова ВВ и са необходими "поне три дрона от този тип"....
    И ето Челси ТРИ го налетяха ТРИ дрона🤔

    11:51 15.10.2026

  • 5 Сега Си Имаме !

    1 0 Отговор
    Кораб !

    Призрак !

    Флуктуира !

    Както Си Иска !

    Включуту Го !

    Във Игри На Волята !

    12:04 15.10.2026

  • 6 моряка

    0 0 Отговор
    Само допълвам,че на военните кораби капитаните се наричат командири.А днес "една жена каза",че ще го провлачат на кей в Бургас за ремонт.Безплатно.По приятелски.

    12:09 15.10.2026

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