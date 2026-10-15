Генерираха хеш кода за машините на изборите

Централната избирателна комисия генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е част от изграждането на софтуера на устройствата и се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.
Хеш кодът е уникален цифров отпечатък на софтуера, чрез който се проверява неговата автентичност. Той е сред инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица.
„Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му техническата процедура е приключила в защитена среда, осигурена от ръководеното от него министерство, при спазване на всички правила.
Хеш кодът ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Иван Василев е посочил още, че кодът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Подготовката на устройствата продължава
След промените в закона гласуването на тези избори ще бъде само с машини в повече от 9300 секции в България. Диагностиката и ремонтът трябва да приключат за всички 12 800 устройства.
„Почти всички машини вече са преминали първоначалната профилактика и ремонт“, каза Йордан Василев от ЦИК. Той уточни, че след получаването на доклада от министъра ще започнат инсталирането на машините и последващата им верификация.
По график инсталирането на машините в секциите в чужбина трябва да започне в събота, а в секциите в България – през следващата седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #3, #12
13:53 15.10.2026
2 дебелан
13:55 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
13:57 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
14:07 15.10.2026
7 Социал кючек 50 евро
14:09 15.10.2026
8 Георги
14:11 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Програмист
14:14 15.10.2026
11 Гумен Крадев
14:18 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кандю Гюров
14:32 15.10.2026
14 ужас
14:38 15.10.2026
15 пресолена
14:41 15.10.2026