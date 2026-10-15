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Генерираха хеш кода за машините на изборите
  Тема: Избори

Генерираха хеш кода за машините на изборите

15 Октомври, 2026 13:50 406 15

  • машинно гласуване-
  • хеш код-
  • избори-
  • цик-
  • изборен кодекс

Кодът ще бъде изписан върху контролните разписки и публикуван от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Генерираха хеш кода за машините на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е част от изграждането на софтуера на устройствата и се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.

Хеш кодът е уникален цифров отпечатък на софтуера, чрез който се проверява неговата автентичност. Той е сред инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица.

„Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му техническата процедура е приключила в защитена среда, осигурена от ръководеното от него министерство, при спазване на всички правила.

Хеш кодът ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Иван Василев е посочил още, че кодът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Подготовката на устройствата продължава

След промените в закона гласуването на тези избори ще бъде само с машини в повече от 9300 секции в България. Диагностиката и ремонтът трябва да приключат за всички 12 800 устройства.

„Почти всички машини вече са преминали първоначалната профилактика и ремонт“, каза Йордан Василев от ЦИК. Той уточни, че след получаването на доклада от министъра ще започнат инсталирането на машините и последващата им верификация.

По график инсталирането на машините в секциите в чужбина трябва да започне в събота, а в секциите в България – през следващата седмица.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 0 Отговор
    Вигенин е мърша..!

    Коментиран от #3, #12

    13:53 15.10.2026

  • 2 дебелан

    4 0 Отговор
    и аз го получих по вайбера

    13:55 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    4 0 Отговор
    Утре ли публикувате резултатите или още довечера по новините?

    13:57 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    2 0 Отговор
    Генерираха и кеш кода на машините.

    14:07 15.10.2026

  • 7 Социал кючек 50 евро

    1 0 Отговор
    А кой е кеш кодът?

    14:09 15.10.2026

  • 8 Георги

    3 0 Отговор
    хеш кода има смисъл само ако ръчно го провериш. Това дето ще ти го разпечатва автоматично в разписката нищо не значи.

    14:11 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Програмист

    2 0 Отговор
    Който владее копията на UEFI ключовете, той може да си принтва нужния хеш код, дори да е компрометирал данните. Плашите заек с моркови и зеле!

    14:14 15.10.2026

  • 11 Гумен Крадев

    0 0 Отговор
    Мен ме интересува само КЕШ кодът

    14:18 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кандю Гюров

    1 0 Отговор
    Генерираха хеш кода за машините ЗА ИЗБОРА НА ЙОТОВА.

    14:32 15.10.2026

  • 14 ужас

    0 0 Отговор
    Копейкин повече от 8 човека не може да събере на срещите си в окръжните градове. Русофилите припознаха Радев, а коцето остана с жълти копейки в скъсания си джоб. И заедно с Ганчо Цончев скляпат като мишка в трици.

    14:38 15.10.2026

  • 15 пресолена

    0 0 Отговор
    ясно. остава да кажете на кого колко процента сте дали и с колко процента йотова печели.

    14:41 15.10.2026

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