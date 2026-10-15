Генерираха хеш кода за машините на изборите

Централната избирателна комисия генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е част от изграждането на софтуера на устройствата и се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.

Хеш кодът е уникален цифров отпечатък на софтуера, чрез който се проверява неговата автентичност. Той е сред инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица.

„Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му техническата процедура е приключила в защитена среда, осигурена от ръководеното от него министерство, при спазване на всички правила.

Хеш кодът ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Иван Василев е посочил още, че кодът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Подготовката на устройствата продължава

След промените в закона гласуването на тези избори ще бъде само с машини в повече от 9300 секции в България. Диагностиката и ремонтът трябва да приключат за всички 12 800 устройства.

„Почти всички машини вече са преминали първоначалната профилактика и ремонт“, каза Йордан Василев от ЦИК. Той уточни, че след получаването на доклада от министъра ще започнат инсталирането на машините и последващата им верификация.

По график инсталирането на машините в секциите в чужбина трябва да започне в събота, а в секциите в България – през следващата седмица.