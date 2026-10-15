Божанов: 800 000 души имат ТЕЛК, нужен е контрол с изкуствен интелект

Около 800 000 души в България имат валидно решение на ТЕЛК, а броят им нараства. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за предаването „12+3“ на Българското национално радио.
По думите му част от решенията може да са фалшиви или неправомерно издадени. Божанов даде пример с жилищен блок във Варна, пред който има 11 места за хора с увреждания. „Просто там живее лекар, който участва в ТЕЛК решения“, каза той, като уточни, че случаят трябва да бъде проверен, а не приеман като доказателство за нарушение.
Изкуственият интелект ще насочва проверките
Божанов заяви, че за трети път се предлага законодателно решение за автоматичен контрол на системата за медицинска експертиза. Според него законопроектът, внесен от депутати от „Да, България“, е получил подкрепа на първо четене с пълен консенсус. На 14 октомври Народното събрание прие на първо четене предложения за въвеждане на автоматизирана оценка на риска при решенията на ТЕЛК.
Идеята е специализиран модел на изкуствен интелект да открива несъответствия и необичайни комбинации от данни, след което да насочва контролните органи към рисковите случаи. Като примери Божанов посочи деменция при 30-годишен човек или необичайно голям брой решения за инвалидност в една и съща сграда.
„Откриването на аномалия не значи, че се спира дадена пенсия, а че така може да се насочи проверка от ТЕЛК, НЕЛК или Министерството на здравеопазването“, обясни той.
Данните могат да останат в държавната инфраструктура
По думите на Божанов автоматизираната оценка на риска не означава качване на епикризи в публични услуги като „Чат Джипити“. Той заяви, че системата може да бъде изградена като специализиран модел, инсталиран в държавната облачна инфраструктура, с ограничен достъп и заличени лични данни.
Божанов посочи, че досега проверките са се извършвали по предварително разписани правила и натрупване на определени условия. Според него изкуственият интелект може по-динамично да съставя рискови профили и да открива аномалии, без това само по себе си да доказва злоупотреба.
Електронно подаване на документи за ТЕЛК
Законопроектът предвижда и облекчаване на административната процедура за хората, които кандидатстват за ТЕЛК. Документите ще могат да се подават по електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис. Подобно предложение е включено и в предходни законодателни инициативи за промени в медицинската експертиза.
Според Божанов по-ефективният контрол би ограничил неправомерно издадените решения и би освободил средства за хората с реална нужда от подкрепа, включително за лични асистенти. Той подчерта, че окончателното установяване на нарушение трябва да става след проверка от компетентните органи, а не чрез автоматично решение на софтуер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скайнет
Коментиран от #37
14:59 15.10.2026
2 Селянина с колелото
14:59 15.10.2026
3 На Божо интелекта
Коментиран от #10
14:59 15.10.2026
4 Този папарляк
15:00 15.10.2026
5 Стефан Стефанов
15:01 15.10.2026
6 ЛИПСАТА НА ЕСТЕСВЕН ИНТЕЛЕКТ
15:05 15.10.2026
7 Цвете
Коментиран от #54
15:05 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
15:06 15.10.2026
10 БОЖО ТА БОЖО
До коментар #3 от "На Божо интелекта":П Ъ Р Х У Т.
15:07 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Еволюция
Коментиран от #20
15:08 15.10.2026
13 Що така бе Миме ?
Коментиран от #23
15:08 15.10.2026
14 нужен е контрол с изкуствен интелект
и да не ги показват на манежа
15:09 15.10.2026
15 ЧОЧО
15:09 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Я виж ти
15:15 15.10.2026
18 Каза
15:17 15.10.2026
19 Дрънка глупости това момче
15:19 15.10.2026
20 Всички ѝМогат Да Получат !
До коментар #12 от "Еволюция":и ТЕЛК !
15:21 15.10.2026
21 Да си дойдем на думата в България июа
и пенсионерите с ТЕЛК си живрят в тези жилища
Сега с изкусТния интелект ще спрът пенсиите за инвалидност на собствениците на апартаменти които по неволя ще си продадът жилищата и с парите ще живеят докато не похарчат всичко
15:22 15.10.2026
22 Бендер
15:23 15.10.2026
23 Бендер
До коментар #13 от "Що така бе Миме ?":По-скоро защото изкуственият няма да е подкупен, като естествения.
15:25 15.10.2026
24 Сигурно "изкуствен интелект"
15:26 15.10.2026
25 Питане
Редно е зоните да отпаднат, за да могат само инвалиди да паркират и спират по улиците
Коментиран от #28
15:26 15.10.2026
26 И какво значение има това че
15:30 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Маное
До коментар #25 от "Питане":Много безсмислен въпрос. Или трябва на всеки с ТЕЛК да му се подсигури място за паркиране във всяко населено място, или само пред Лидъл в Козлодуй?
Коментиран от #52
15:32 15.10.2026
29 Опорка
15:32 15.10.2026
30 Дзак
15:32 15.10.2026
31 Да беее
15:33 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Инфорюиран
15:37 15.10.2026
34 Истината е само една
15:37 15.10.2026
35 Родина
само за една болест . И за нелечими болести .
Не може да ми изреждат десетки болести
15:39 15.10.2026
36 Истината е, че
15:43 15.10.2026
37 Тоя се сетил ..
До коментар #1 от "Скайнет":Като изключим топлите канцеларии на Народното събрания и разни учреждения, където работата започва в сряда ибприключва в петък, хората обикновенно работят при мръснен, запрашен въздух, на студ или жега, при стрес и конфликти, с лошо хранене и липса на течности.при ненормиран график и извънреден труд. И ето, след 15-20 години следва ТЕЛК, и то в по-добрия случай, другите, които липсват на пазара на труда, рано, рано се преседват в едно по-добро място..
Коментиран от #64
15:45 15.10.2026
38 Софиянец
15:45 15.10.2026
39 Дид
15:45 15.10.2026
40 Дзак
15:48 15.10.2026
41 И колко са? А?
15:48 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 И колко са? А?
Коментиран от #47
15:52 15.10.2026
44 Ангел
15:52 15.10.2026
45 Гост
15:53 15.10.2026
46 Ферко
15:59 15.10.2026
47 ТЕЛК Тарикати
До коментар #43 от "И колко са? А?":Почти 5000 са инвалидите в структурите на МВР??? Как е възможно това? Как е допуснато? Това все едно в отбора по плуване да са без ръце.
Коментиран от #51
16:00 15.10.2026
48 Дано
Коментиран от #59
16:01 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Сериозно??
До коментар #47 от "ТЕЛК Тарикати":Ти откъде го знаеш?
Коментиран от #57
16:03 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Те повечето от тези 800 000 "българи"
До коментар #7 от "Цвете":са с гъста кръв и син венец ! Иначе откъде пари за казиното?
16:10 15.10.2026
55 Геро
16:12 15.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ТЕЛК Тарикати
До коментар #51 от "Сериозно??":Ако трябва да съм точен 4833 души в структурите на МВР, а общо в силовите структури над 10 000! Такава беше цитираната информация в медиите от проверяващите органи.
Коментиран от #62
16:13 15.10.2026
58 Ъгрин
По добре здрав и колкото повече, толкова повече! Велика държава от 6 милиона овце!
16:15 15.10.2026
59 Нане
До коментар #48 от "Дано":И кой ще отиде на тяхно място ,ти ли !?!?! ,нали вече отпадна и не те взеха защото имаш проблем със закона и за това злобееш или парите за заплатите да се преведат на Украйна или на други с фалшиви телкове.. може на тебе да не е добре ама поне на другите да е зле
16:17 15.10.2026
60 Мила
16:23 15.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ясно
До коментар #57 от "ТЕЛК Тарикати":В коя медия? ЕЖКП?
16:27 15.10.2026
63 Виктор
16:27 15.10.2026
64 А на теб
До коментар #37 от "Тоя се сетил ..":какво ти пречи да работиш в канцелария?
16:33 15.10.2026
65 Балумба
16:34 15.10.2026