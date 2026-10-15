Божанов: 800 000 души имат ТЕЛК, нужен е контрол с изкуствен интелект

Около 800 000 души в България имат валидно решение на ТЕЛК, а броят им нараства. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за предаването „12+3“ на Българското национално радио.

По думите му част от решенията може да са фалшиви или неправомерно издадени. Божанов даде пример с жилищен блок във Варна, пред който има 11 места за хора с увреждания. „Просто там живее лекар, който участва в ТЕЛК решения“, каза той, като уточни, че случаят трябва да бъде проверен, а не приеман като доказателство за нарушение.

Изкуственият интелект ще насочва проверките

Божанов заяви, че за трети път се предлага законодателно решение за автоматичен контрол на системата за медицинска експертиза. Според него законопроектът, внесен от депутати от „Да, България“, е получил подкрепа на първо четене с пълен консенсус. На 14 октомври Народното събрание прие на първо четене предложения за въвеждане на автоматизирана оценка на риска при решенията на ТЕЛК.

Идеята е специализиран модел на изкуствен интелект да открива несъответствия и необичайни комбинации от данни, след което да насочва контролните органи към рисковите случаи. Като примери Божанов посочи деменция при 30-годишен човек или необичайно голям брой решения за инвалидност в една и съща сграда.

„Откриването на аномалия не значи, че се спира дадена пенсия, а че така може да се насочи проверка от ТЕЛК, НЕЛК или Министерството на здравеопазването“, обясни той.

Данните могат да останат в държавната инфраструктура

По думите на Божанов автоматизираната оценка на риска не означава качване на епикризи в публични услуги като „Чат Джипити“. Той заяви, че системата може да бъде изградена като специализиран модел, инсталиран в държавната облачна инфраструктура, с ограничен достъп и заличени лични данни.

Божанов посочи, че досега проверките са се извършвали по предварително разписани правила и натрупване на определени условия. Според него изкуственият интелект може по-динамично да съставя рискови профили и да открива аномалии, без това само по себе си да доказва злоупотреба.

Електронно подаване на документи за ТЕЛК

Законопроектът предвижда и облекчаване на административната процедура за хората, които кандидатстват за ТЕЛК. Документите ще могат да се подават по електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис. Подобно предложение е включено и в предходни законодателни инициативи за промени в медицинската експертиза.

Според Божанов по-ефективният контрол би ограничил неправомерно издадените решения и би освободил средства за хората с реална нужда от подкрепа, включително за лични асистенти. Той подчерта, че окончателното установяване на нарушение трябва да става след проверка от компетентните органи, а не чрез автоматично решение на софтуер.