Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Божанов: 800 000 души имат ТЕЛК, нужен е контрол с изкуствен интелект

Божанов: 800 000 души имат ТЕЛК, нужен е контрол с изкуствен интелект

15 Октомври, 2026 14:54 1 738 65

  • телк-
  • божидар божанов-
  • изкуствен интелект-
  • медицинска експертиза-
  • да българия

Системата ще насочва проверките към рискови случаи, но няма автоматично да спира пенсии или помощи. Предвижда се и електронно подаване на документи без квалифициран електронен подпис

Божанов: 800 000 души имат ТЕЛК, нужен е контрол с изкуствен интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 800 000 души в България имат валидно решение на ТЕЛК, а броят им нараства. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за предаването „12+3“ на Българското национално радио.

По думите му част от решенията може да са фалшиви или неправомерно издадени. Божанов даде пример с жилищен блок във Варна, пред който има 11 места за хора с увреждания. „Просто там живее лекар, който участва в ТЕЛК решения“, каза той, като уточни, че случаят трябва да бъде проверен, а не приеман като доказателство за нарушение.

Изкуственият интелект ще насочва проверките

Божанов заяви, че за трети път се предлага законодателно решение за автоматичен контрол на системата за медицинска експертиза. Според него законопроектът, внесен от депутати от „Да, България“, е получил подкрепа на първо четене с пълен консенсус. На 14 октомври Народното събрание прие на първо четене предложения за въвеждане на автоматизирана оценка на риска при решенията на ТЕЛК.

Идеята е специализиран модел на изкуствен интелект да открива несъответствия и необичайни комбинации от данни, след което да насочва контролните органи към рисковите случаи. Като примери Божанов посочи деменция при 30-годишен човек или необичайно голям брой решения за инвалидност в една и съща сграда.

„Откриването на аномалия не значи, че се спира дадена пенсия, а че така може да се насочи проверка от ТЕЛК, НЕЛК или Министерството на здравеопазването“, обясни той.

Данните могат да останат в държавната инфраструктура

По думите на Божанов автоматизираната оценка на риска не означава качване на епикризи в публични услуги като „Чат Джипити“. Той заяви, че системата може да бъде изградена като специализиран модел, инсталиран в държавната облачна инфраструктура, с ограничен достъп и заличени лични данни.

Божанов посочи, че досега проверките са се извършвали по предварително разписани правила и натрупване на определени условия. Според него изкуственият интелект може по-динамично да съставя рискови профили и да открива аномалии, без това само по себе си да доказва злоупотреба.

Електронно подаване на документи за ТЕЛК

Законопроектът предвижда и облекчаване на административната процедура за хората, които кандидатстват за ТЕЛК. Документите ще могат да се подават по електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис. Подобно предложение е включено и в предходни законодателни инициативи за промени в медицинската експертиза.

Според Божанов по-ефективният контрол би ограничил неправомерно издадените решения и би освободил средства за хората с реална нужда от подкрепа, включително за лични асистенти. Той подчерта, че окончателното установяване на нарушение трябва да става след проверка от компетентните органи, а не чрез автоматично решение на софтуер.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скайнет

    26 2 Отговор
    От ИИ милост не чакайте!

    Коментиран от #37

    14:59 15.10.2026

  • 2 Селянина с колелото

    33 5 Отговор
    Надяваме се изкуствения интелект да спре корупцията в здравната ни система!? Така ли!? Ами нама да се получи, трябват Крумовски закони и също такова прилагане.

    14:59 15.10.2026

  • 3 На Божо интелекта

    29 6 Отговор
    си личи и на снимка

    Коментиран от #10

    14:59 15.10.2026

  • 4 Този папарляк

    33 6 Отговор
    защо се сети сега след като беше в няколко правителства? На лгДБ идеи им идват когато са в опозиция. Когато са на власт правят петрохански завери

    15:00 15.10.2026

  • 5 Стефан Стефанов

    24 6 Отговор
    На Божанов приключиха ли му делата, че се прави на много отворен?

    15:01 15.10.2026

  • 6 ЛИПСАТА НА ЕСТЕСВЕН ИНТЕЛЕКТ

    14 5 Отговор
    Трябва СТРОГО да се контролира с изкуствен интелект.

    15:05 15.10.2026

  • 7 Цвете

    17 3 Отговор
    НА ИМА НЯМА ПО МАЛКО ОТ 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ, 800000 С ТЕЛК Е МАЛКО ВЕРОЯТНО ????? ОТНОВО ЛИ СЕ " ПРОБВАТ " ВРАТИЧКИ ,НЯКОЙ ДА ПОЛУЧАТ ТЕЛК ? НЗОК СЕ ЗАДЪХВА ОТ КОРУПЦИЯТА, КОЯТО Е СЪЗДАДОХА ИМЕННО ХОРАТА В БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ.И КОЛКО ЧАСТНИ БОЛНИЦИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НЗОК? ИВКОВА ДА ОТВАРЯ ШИРОКО ОЧИТЕ СИ .ТОВА ТАКА ЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА? 🛌🇧🇬🤦‍♂️🚑🚑

    Коментиран от #54

    15:05 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    11 12 Отговор
    Тоя иска да отмъкне последните доходи на хората!

    15:06 15.10.2026

  • 10 БОЖО ТА БОЖО

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "На Божо интелекта":

    П Ъ Р Х У Т.

    15:07 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Еволюция

    15 2 Отговор
    И политиците преглед и диагноза от психиатър!!!

    Коментиран от #20

    15:08 15.10.2026

  • 13 Що така бе Миме ?

    11 4 Отговор
    На това нЯщо определено му е нужен ИИ, защото естествения очевидно е критично недостатъчен.

    Коментиран от #23

    15:08 15.10.2026

  • 14 нужен е контрол с изкуствен интелект

    9 0 Отговор
    кои плъхове на хранилка да се скрият в миша дупка
    и да не ги показват на манежа

    15:09 15.10.2026

  • 15 ЧОЧО

    19 0 Отговор
    Проверка на двойните граждани от Турция, дали са пенсионери там и получават и пенсия от България. Защото, когато си пенсионер в БГ по трудов стаж и навършени години нямаш право на пенсия а само на социална помощ. До като двойните граждани никой не ги проверява и получават пенсия от БГ а са пенсионери в ТR.А те не са никак малко.

    15:09 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я виж ти

    6 1 Отговор
    Тия са научили нови думи?!

    15:15 15.10.2026

  • 18 Каза

    8 2 Отговор
    Лама божанов

    15:17 15.10.2026

  • 19 Дрънка глупости това момче

    14 2 Отговор
    изкуственият интелект щял да може по-динамично да съставя рискови профили и да открива аномалии.... А аномалия ли беше когато точно тея пуяци и хелзинският комитет позволиха на тея в Бурса телкове да си вадят в България? А? Че и даже платени от бюджета ни придружители да имат ? .... Я да каже колко души са такива?

    15:19 15.10.2026

  • 20 Всички ѝМогат Да Получат !

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Еволюция":

    и ТЕЛК !

    15:21 15.10.2026

  • 21 Да си дойдем на думата в България июа

    6 2 Отговор
    Висок процент лични жилища
    и пенсионерите с ТЕЛК си живрят в тези жилища
    Сега с изкусТния интелект ще спрът пенсиите за инвалидност на собствениците на апартаменти които по неволя ще си продадът жилищата и с парите ще живеят докато не похарчат всичко

    15:22 15.10.2026

  • 22 Бендер

    16 0 Отговор
    Проверка в онези махали ще покаже, че почти всичкото им население е решения, някои дори и за придружител, а в същото време освидетелственият носи вар на някой строеж в Германия. Само този теч на бюджета да бъде спрян, ще има пари за заплати, пенсии, здравеопазване. Това, обаче, могат да го свършат комисии от ЕС. У нас, когато лекар проверява лекар, резултатът е ясен и предизвестен.

    15:23 15.10.2026

  • 23 Бендер

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Що така бе Миме ?":

    По-скоро защото изкуственият няма да е подкупен, като естествения.

    15:25 15.10.2026

  • 24 Сигурно "изкуствен интелект"

    9 1 Отговор
    Ни е нужен че да засечем тези които са на трудов договор в държавната и общинска администрация, армията и полицията нали? Без него за къде сме .... кретен ...

    15:26 15.10.2026

  • 25 Питане

    9 2 Отговор
    При толкова много хора с ТЕЛК, защо толкова малко инвалидните места ???
    Редно е зоните да отпаднат, за да могат само инвалиди да паркират и спират по улиците

    Коментиран от #28

    15:26 15.10.2026

  • 26 И какво значение има това че

    5 1 Отговор
    Документите ще могат да се подават по електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис ? Документите нали пак от хора се издават? Алгоритмите са все едни и същи по точкова система

    15:30 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Маное

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    Много безсмислен въпрос. Или трябва на всеки с ТЕЛК да му се подсигури място за паркиране във всяко населено място, или само пред Лидъл в Козлодуй?

    Коментиран от #52

    15:32 15.10.2026

  • 29 Опорка

    10 5 Отговор
    Многото телкаджии са факт, но причината е не толкова корупция и злоупотреби, а твърде ниската летва. Напълно здрави хора с минимални проблеми от сорта на високо кръвно могат да вземат ТЕЛК.

    15:32 15.10.2026

  • 30 Дзак

    4 6 Отговор
    Единственото умно предложение досега!

    15:32 15.10.2026

  • 31 Да беее

    7 0 Отговор
    контрол с изкуствен интелект и трябва и на Мирчев ТЕЛК да плащаме после

    15:33 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Инфорюиран

    6 0 Отговор
    Колко от тези 800 000 решения на ТЕЛК са за преосвидетелстване? Май са над 250 000! Защо на хората в пвнсионна възраст се издават срочни ТЕЛК, а не пожизнени!? Кой има интерес от това??

    15:37 15.10.2026

  • 34 Истината е само една

    4 2 Отговор
    Или ТЕЛК или заплата ! Да не може и двете. Всичко друго е блабла

    15:37 15.10.2026

  • 35 Родина

    5 1 Отговор
    Върнете старото правило . ТЕЛК да се дава
    само за една болест . И за нелечими болести .
    Не може да ми изреждат десетки болести

    15:39 15.10.2026

  • 36 Истината е, че

    4 0 Отговор
    личният здравен статус на българските граждани е защитен от Закона за защита на личните данни, подобна информация не е обществено достъпна, освен ако не бъде споделена доброволно от самия човек и няма как Божанов или някакъв там изкуствен интелект да ги профилира индивидуално. Може единствено засечка на трудовите договори, длъжностната характеристика за определената позиция и телка да се съпоставят с изкуствен интелект и тогава в червено предимно държавни служители ще се оцветят ...

    15:43 15.10.2026

  • 37 Тоя се сетил ..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Скайнет":

    Като изключим топлите канцеларии на Народното събрания и разни учреждения, където работата започва в сряда ибприключва в петък, хората обикновенно работят при мръснен, запрашен въздух, на студ или жега, при стрес и конфликти, с лошо хранене и липса на течности.при ненормиран график и извънреден труд. И ето, след 15-20 години следва ТЕЛК, и то в по-добрия случай, другите, които липсват на пазара на труда, рано, рано се преседват в едно по-добро място..

    Коментиран от #64

    15:45 15.10.2026

  • 38 Софиянец

    5 0 Отговор
    Квазимодо и AI 😂

    15:45 15.10.2026

  • 39 Дид

    10 1 Отговор
    80% от тези 800 хиляди не би трябвало да са в тази бройка. ПЕТ Милиарда държавата плаща за този тарикатлък на повечето!?!? Имам познати които обикалят света, но са с инвалидна пенсия?!? Тя не е ли да ти помогне да се справиш с необходимите разходи за живот, щото влошеното здраве ти е отнело тази възможност??? А не да си човек с 5 цифрени доходи, да си обикаляш Малдивите, да си караш скъпата кола нищо, че си сляп? Повечето придобивки трябва да не са финансови, а такива като безплатно паркиране, безплатен санаториум, безплатно изхранване...и в този ред, а не да му плащаш хиляди на година.

    15:45 15.10.2026

  • 40 Дзак

    0 0 Отговор
    Може ли с ТЕЛК тролене в мрежата 24)24?

    15:48 15.10.2026

  • 41 И колко са? А?

    1 0 Отговор
    България и Турция имат споразумение за изплащане на български пенсии в Турция (включително пенсии за инвалидност) ...колко са?

    15:48 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И колко са? А?

    2 1 Отговор
    Има ли един митничар примерно на летище София който да е без ТЕЛК? А когато Борисов в работното им време футболче с тях игра ? А? ...

    Коментиран от #47

    15:52 15.10.2026

  • 44 Ангел

    2 1 Отговор
    много безполезни политици като екскрементът Божидар Божанов ! нужен е изкуствен интелект да ги замести !

    15:52 15.10.2026

  • 45 Гост

    6 0 Отговор
    И най-болни са мутрите с черните коли, за да спират в центъра

    15:53 15.10.2026

  • 46 Ферко

    2 2 Отговор
    550 000 от тях ще получат еднократна помощ до 1119 евро, ТЕЛК до 319 евро и по 50 евро скъпи горива! Работа и пенсия - бадева! Чудесно зарибяване на избирателите за биволицата, Чубака или просто Йотова!

    15:59 15.10.2026

  • 47 ТЕЛК Тарикати

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "И колко са? А?":

    Почти 5000 са инвалидите в структурите на МВР??? Как е възможно това? Как е допуснато? Това все едно в отбора по плуване да са без ръце.

    Коментиран от #51

    16:00 15.10.2026

  • 48 Дано

    4 1 Отговор
    да ги изчистят от мвр които са на заплата,пенсия и телк с голямо шкембе и не покрива физ.норматив

    Коментиран от #59

    16:01 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сериозно??

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "ТЕЛК Тарикати":

    Ти откъде го знаеш?

    Коментиран от #57

    16:03 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Те повечето от тези 800 000 "българи"

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    са с гъста кръв и син венец ! Иначе откъде пари за казиното?

    16:10 15.10.2026

  • 55 Геро

    3 1 Отговор
    Божанов, Мушанов, 850 000 пенсионери с 347 евро месечно, не са и социално слаби, а умирщи ежедневно, няма да получат и по едно евро за скъпи горива! Не отговарят на едно условие! Нямат получена еднократна помощ за отопление дърва, ток или друга помощ! Тези от Регресивната България залагат на сигурни! Същото, като тези от хазарта-докрай и сега!

    16:12 15.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ТЕЛК Тарикати

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Сериозно??":

    Ако трябва да съм точен 4833 души в структурите на МВР, а общо в силовите структури над 10 000! Такава беше цитираната информация в медиите от проверяващите органи.

    Коментиран от #62

    16:13 15.10.2026

  • 58 Ъгрин

    1 1 Отговор
    По примера на Мистър 411 обекта.
    По добре здрав и колкото повече, толкова повече! Велика държава от 6 милиона овце!

    16:15 15.10.2026

  • 59 Нане

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дано":

    И кой ще отиде на тяхно място ,ти ли !?!?! ,нали вече отпадна и не те взеха защото имаш проблем със закона и за това злобееш или парите за заплатите да се преведат на Украйна или на други с фалшиви телкове.. може на тебе да не е добре ама поне на другите да е зле

    16:17 15.10.2026

  • 60 Мила

    1 0 Отговор
    Ами хората са болни,какво ли истинско ядем,сирене ли,млеко ли,салами ли,ние не се храним със филета като Вас,няма пари за екстри,мизерства народа,психяса заради Вас,нищо нормално не се случва в България,за съжаление?

    16:23 15.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "ТЕЛК Тарикати":

    В коя медия? ЕЖКП?

    16:27 15.10.2026

  • 63 Виктор

    1 0 Отговор
    Истинската причина за големия брой телк е възможността да работиш на същата работа и да получаваш пенсия заплата и пари от социалните данъчни облекчения. Много е просто който може да работи пенсията му се спира като спре да работи се възобновява.

    16:27 15.10.2026

  • 64 А на теб

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тоя се сетил ..":

    какво ти пречи да работиш в канцелария?

    16:33 15.10.2026

  • 65 Балумба

    0 0 Отговор
    Що не видиш вашите депутатски заплати10000 евро на месец, ами удряш по народа,да гониш народа,по най-слабите,вашата мама демократична ,капиталистическа

    16:34 15.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове