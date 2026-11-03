Слави Василев предложи на Божидар Божанов да напуснат НС

Зам.-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев предложи на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов двамата да напуснат Народното събрание и да проверят как ще се справят извън политиката. Василев заяви, че ще подаде оставка, ако Божанов направи същото.

Предложението е отправено в публикация във Facebook, предизвикана от коментар на Божанов за поведението на управляващите след изборите. Василев написа: „Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз – простите и необразованите.“

Поводът за спора

Божанов заяви, че арогантността е довела до провала на предишното управление. Той посочи като примери иронизиране на протестите, обида към онлайн симпатизант на „Да, България“ от депутат на „Прогресивна България“ и предложение на публициста Явор Дачков опозицията да бъде ограничена в телевизионните предавания.

„Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите“, написа Божанов. Според него за шест месеца управляващите почти нищо не са свършили.

Остри квалификации

В отговора си Василев призова Божанов да се запознае с публикация на човек, когото депутатът определя като симпатизант на „Да, България“. В цитирания от него текст изборите са описани като част от „гражданска война“ и „класов сблъсък“, свързани с образованието, доходите и начина на живот на хората.

Василев постави въпроса дали подобни твърдения не засилват разделението в обществото. Той обвини политическите си опоненти, че насаждат омраза и се опитват да запазят местата си в парламента. По думите му представянето на избирателите на „Прогресивна България“ като „прости“ и свеждането им до „бройка“ е опасно противопоставяне, което той определи като „ембрионален стадий на чист фашизъм“.

В края на публикацията си Василев отново отправи предложението към Божанов двамата да напуснат парламента и да проверят кой от тях би се справил по-добре извън политиката. Данни за подадени оставки от двамата депутати не са съобщени.

Източници: dariknews.bg