Слави Василев предложи на Божидар Божанов да напуснат НС

Зам.-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев предложи на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов двамата да напуснат Народното събрание и да проверят как ще се справят извън политиката. Василев заяви, че ще подаде оставка, ако Божанов направи същото.
Предложението е отправено в публикация във Facebook, предизвикана от коментар на Божанов за поведението на управляващите след изборите. Василев написа: „Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз – простите и необразованите.“
Поводът за спора
Божанов заяви, че арогантността е довела до провала на предишното управление. Той посочи като примери иронизиране на протестите, обида към онлайн симпатизант на „Да, България“ от депутат на „Прогресивна България“ и предложение на публициста Явор Дачков опозицията да бъде ограничена в телевизионните предавания.
„Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите“, написа Божанов. Според него за шест месеца управляващите почти нищо не са свършили.
Остри квалификации
В отговора си Василев призова Божанов да се запознае с публикация на човек, когото депутатът определя като симпатизант на „Да, България“. В цитирания от него текст изборите са описани като част от „гражданска война“ и „класов сблъсък“, свързани с образованието, доходите и начина на живот на хората.
Василев постави въпроса дали подобни твърдения не засилват разделението в обществото. Той обвини политическите си опоненти, че насаждат омраза и се опитват да запазят местата си в парламента. По думите му представянето на избирателите на „Прогресивна България“ като „прости“ и свеждането им до „бройка“ е опасно противопоставяне, което той определи като „ембрионален стадий на чист фашизъм“.
В края на публикацията си Василев отново отправи предложението към Божанов двамата да напуснат парламента и да проверят кой от тях би се справил по-добре извън политиката. Данни за подадени оставки от двамата депутати не са съобщени.
Източници: dariknews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евала комунисти
22:39 03.11.2026
2 Помак
22:40 03.11.2026
3 Гост
Коментиран от #15, #23
22:41 03.11.2026
4 Точно ти не се обаждай
22:42 03.11.2026
5 Баце
22:42 03.11.2026
6 Кенеф
22:46 03.11.2026
7 Сатана Z
22:48 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Араб
22:51 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Араб
22:52 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мдаа
Коментиран от #19
22:55 03.11.2026
15 Ахъм
До коментар #3 от "Гост":От окрадени имоти, които дават под наем се живее лесно.
22:57 03.11.2026
16 Прогресивна България -> Регресивна БГ
22:57 03.11.2026
17 Браво на Божанов!
22:58 03.11.2026
18 ПБ измамници@@@
22:58 03.11.2026
19 Що тоя
До коментар #14 от "Мдаа":колко дни трудов стаж има, кажи, много ми е любопитно
22:59 03.11.2026
20 Слави Васшлев е неук аматьор
22:59 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Слави Василев е неадекватен
Изглежда, че Слави Василев трудно приема критика и възприема всяко несъгласие като лична нападка. Но когато си в политиката, трябва да имаш готовност да носиш отговорност, да отговаряш на неудобни въпроси и да приемаш критиката, без да я превръщаш в лична война.
Коментиран от #42
23:01 03.11.2026
23 Баща му ДС
До коментар #3 от "Гост":При това рядко посредствен журналист.
23:01 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нексус
23:01 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Божидар Божанов е интелигентен политик
23:02 03.11.2026
28 Какъвто
23:02 03.11.2026
29 Ха..ха мерзавец
23:03 03.11.2026
30 Нексус
В четвъртък 5 ноември е наcрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и приcъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новoизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
Ето част от държавниците подписали призива -
Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
Вежди Рашидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмет на Плевен
Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДС и в момента президент Българска федерация хандбал
И още много други политици и държавници.
Коментиран от #33
23:03 03.11.2026
31 Славии, глупакоо,
23:03 03.11.2026
32 Демократ
23:04 03.11.2026
33 Хохо Бохо
До коментар #30 от "Нексус":Подготвен съм.Излизам на кoнтрапротести в пoдкрепа на гeнерал Радев и президент Йотова! Ще се трошим. Война е - който oцелее
Коментиран от #54, #55, #58
23:05 03.11.2026
34 Опази Божеее
23:05 03.11.2026
35 Прогресивна България са въздух под наляг
23:06 03.11.2026
36 Мафията !
Какъв Е Следващия Ход ?
23:06 03.11.2026
37 ПБ дължат отговори пред народа
23:07 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Опозиционер
23:08 03.11.2026
40 Вън! Оставка на Слави Василев!
23:09 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Е Да ! Ама Те Смятат !
До коментар #22 от "Слави Василев е неадекватен":Че Държавата !
Е Тяхна !
23:10 03.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нексус
В петък е насрочен първият мащабен протест против евроатлантиците с искане за излизане на България от терористичния съюз на НАТО и фашисткия европейски съюз.
Чакаме ви всички на площада в 18.00 часа!
Коментиран от #45, #50
23:14 03.11.2026
45 Колко да е мащабен
До коментар #44 от "Нексус":Колкото са собствениците на руски автомобили и по-малко.
23:16 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да си жив и здрав
23:22 03.11.2026
48 Бай Араб
23:23 03.11.2026
49 Възмутен
23:23 03.11.2026
50 Питам само?!
До коментар #44 от "Нексус":От Масква ли те агитират?
23:24 03.11.2026
51 БОТАШ работи ли който ни гарантира
Румен Радев: "Договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом." 🤣 Газ не влиза, излизат само пачки долари за Турция, а на входа получаваме студена вода, за да охладим затоплянето от измамата.
23:24 03.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЧУНЧО
23:26 03.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Нексус
До коментар #33 от "Хохо Бохо":Да,защото жълтопаветните ще носят транспаранти - "мунчо излез - на контрапротест"
Да се покаже че Радев няма подкрепа.
Хахо ще сме там на контрапротеста
23:28 03.11.2026
56 Слави, неук шушляко!
23:29 03.11.2026
57 Мухахаха
23:29 03.11.2026
58 Пиши си
До коментар #33 от "Хохо Бохо":Завещанието.
23:33 03.11.2026
59 Доротея
23:33 03.11.2026
60 Казуар
23:35 03.11.2026
61 Точен
23:38 03.11.2026
62 Дика
23:39 03.11.2026
63 Мдаа
23:43 03.11.2026
64 Мразчо
23:43 03.11.2026