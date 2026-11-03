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Слави Василев предложи на Божидар Божанов да напуснат НС
  Тема: Избори

Слави Василев предложи на Божидар Божанов да напуснат НС

3 Ноември, 2026 22:35 2 112 64

  • слави василев-
  • божидар божанов-
  • народно събрание-
  • прогресивна българия-
  • да българия

Депутатът от „Прогресивна България“ заяви, че ще подаде оставка, ако съпредседателят на „Да, България“ направи същото

Слави Василев предложи на Божидар Божанов да напуснат НС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зам.-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев предложи на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов двамата да напуснат Народното събрание и да проверят как ще се справят извън политиката. Василев заяви, че ще подаде оставка, ако Божанов направи същото.

Предложението е отправено в публикация във Facebook, предизвикана от коментар на Божанов за поведението на управляващите след изборите. Василев написа: „Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз – простите и необразованите.“

Поводът за спора

Божанов заяви, че арогантността е довела до провала на предишното управление. Той посочи като примери иронизиране на протестите, обида към онлайн симпатизант на „Да, България“ от депутат на „Прогресивна България“ и предложение на публициста Явор Дачков опозицията да бъде ограничена в телевизионните предавания.

„Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите“, написа Божанов. Според него за шест месеца управляващите почти нищо не са свършили.

Остри квалификации

В отговора си Василев призова Божанов да се запознае с публикация на човек, когото депутатът определя като симпатизант на „Да, България“. В цитирания от него текст изборите са описани като част от „гражданска война“ и „класов сблъсък“, свързани с образованието, доходите и начина на живот на хората.

Василев постави въпроса дали подобни твърдения не засилват разделението в обществото. Той обвини политическите си опоненти, че насаждат омраза и се опитват да запазят местата си в парламента. По думите му представянето на избирателите на „Прогресивна България“ като „прости“ и свеждането им до „бройка“ е опасно противопоставяне, което той определи като „ембрионален стадий на чист фашизъм“.

В края на публикацията си Василев отново отправи предложението към Божанов двамата да напуснат парламента и да проверят кой от тях би се справил по-добре извън политиката. Данни за подадени оставки от двамата депутати не са съобщени.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала комунисти

    40 23 Отговор
    33% по скъп газ, 125% по скъп ток за бизнеса, 40 милиона за километър магистрала, национализирани пенсии... честитооо балъциии :Д:Д:Д:Д

    22:39 03.11.2026

  • 2 Помак

    12 1 Отговор
    Търся майстор да сложи шапките на оградата ...

    22:40 03.11.2026

  • 3 Гост

    24 5 Отговор
    Славко няма кола под 200 000 евро, така че, най-вероятно, добре ще се справи

    Коментиран от #15, #23

    22:41 03.11.2026

  • 4 Точно ти не се обаждай

    30 13 Отговор
    с фирмите за петролни продукти и приетия закон от ПБ за износ на дизел, влезнахте наказахте народа а вие си уредихте ваще фирми. И Боко тиквата и Шиши прасето не са били толкова нагли като вас...

    22:42 03.11.2026

  • 5 Баце

    7 10 Отговор
    Ако напуснат от това средностатистическият IQ на депутатите рязко ще се вдигне.

    22:42 03.11.2026

  • 6 Кенеф

    12 4 Отговор
    поршето има ли газова

    22:46 03.11.2026

  • 7 Сатана Z

    14 9 Отговор
    В друг новинарски сайт пишеше ,че Слави Василев е предложил на Божанов да му стане личен шофьор на Поршето,ама оня отказал щото бил далтонист.

    22:48 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Араб

    8 13 Отговор
    Отрязана руска глава набнучена на кол

    22:51 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Араб

    7 9 Отговор
    Отрязана руска глава набучена на кол

    22:52 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдаа

    14 23 Отговор
    Прав е Слави, в коалиция Петрохан няма нито един с един ден трудов стаж!

    Коментиран от #19

    22:55 03.11.2026

  • 15 Ахъм

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    От окрадени имоти, които дават под наем се живее лесно.

    22:57 03.11.2026

  • 16 Прогресивна България -> Регресивна БГ

    22 7 Отговор
    Слави Василев отново демонстрира, че когато липсват убедителни аргументи и реални резултати, на преден план излизат личните нападки, евтината провокация и театралните предизвикателства.

    22:57 03.11.2026

  • 17 Браво на Божанов!

    20 8 Отговор
    Божидар Божанов критикува конкретно поведението на управляващите и липсата на свършена работа, а Василев му отговаря с обиди, внушения и предложение за политическо самоубийство. Това не е сила, а опит да се отклони вниманието от същинския проблем.

    22:58 03.11.2026

  • 18 ПБ измамници@@@

    17 5 Отговор
    Народното събрание не е арена за мерене на его и лични амбиции. Депутатите не са там, за да доказват кой ще оцелее по-добре извън политиката, а за да работят в интерес на гражданите.

    22:58 03.11.2026

  • 19 Що тоя

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    колко дни трудов стаж има, кажи, много ми е любопитно

    22:59 03.11.2026

  • 20 Слави Васшлев е неук аматьор

    14 7 Отговор
    Божидар Божанов има пълното право да търси отговорност от управляващите. А Слави Василев, вместо да раздава предизвикателства, нека покаже с работа, компетентност и политическа култура защо заслужава доверието на избирателите.

    22:59 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слави Василев е неадекватен

    14 5 Отговор
    Критиката не е омраза, опозицията не е враг, а арогантността никога не е била признак на политическа сила.
    Изглежда, че Слави Василев трудно приема критика и възприема всяко несъгласие като лична нападка. Но когато си в политиката, трябва да имаш готовност да носиш отговорност, да отговаряш на неудобни въпроси и да приемаш критиката, без да я превръщаш в лична война.

    Коментиран от #42

    23:01 03.11.2026

  • 23 Баща му ДС

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    При това рядко посредствен журналист.

    23:01 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нексус

    4 17 Отговор
    Браво на Слави за коментара.

    23:01 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Божидар Божанов е интелигентен политик

    13 7 Отговор
    Божидар Божанов изразява позиция и търси отговорност от управляващите. Това е ролята на опозицията в една демокрация, а не повод за лични нападки.

    23:02 03.11.2026

  • 28 Какъвто

    14 3 Отговор
    Какъвто и да е Божанов,той е компютърен инженер и предприемач, така че все някак ще се справи и без парламента. А малкото мразче ,син на олигарх,завършил разтягане на локуми, наречени политология ми е по - съмнителен . Е все пак тате му е подсигурил и фирма за внос износ на петролни продукти ,така че и двамата няма да умрат от глад без политиката...

    23:02 03.11.2026

  • 29 Ха..ха мерзавец

    14 4 Отговор
    Простия и необразован малък мраз учил на запад с поршето и петролните фирми захранващи прогресистите през Лукойл и бащата с куфарчето с милион от окрадените пенсионни фондове на работническата класа по времето на комунизма приватизирал завода за хладилници и превърнал го в офиси.

    23:03 03.11.2026

  • 30 Нексус

    1 10 Отговор
    Уважаеми Българи и сънародници!
    В четвъртък 5 ноември е наcрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и приcъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новoизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
    Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
    Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
    Ето част от държавниците подписали призива -
    Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
    Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
    Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
    Вежди Рашидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
    Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмет на Плевен
    Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДС и в момента президент Българска федерация хандбал
    И още много други политици и държавници.

    Коментиран от #33

    23:03 03.11.2026

  • 31 Славии, глупакоо,

    11 3 Отговор
    Когато нямаш убедителен отговор на критиката, не можеш да я заглушиш с висок тон и самочувствие. Опозицията не е длъжна да мълчи, за да се чувства управляващият комфортно.

    23:03 03.11.2026

  • 32 Демократ

    8 1 Отговор
    Демокрацията не изисква послушание, а търпимост към различното мнение. А който иска уважение, трябва първо да покаже уважение към опонентите си.

    23:04 03.11.2026

  • 33 Хохо Бохо

    3 14 Отговор

    До коментар #30 от "Нексус":

    Подготвен съм.Излизам на кoнтрапротести в пoдкрепа на гeнерал Радев и президент Йотова! Ще се трошим. Война е - който oцелее

    Коментиран от #54, #55, #58

    23:05 03.11.2026

  • 34 Опази Божеее

    8 1 Отговор
    раши ско ке ле ме

    23:05 03.11.2026

  • 35 Прогресивна България са въздух под наляг

    14 4 Отговор
    Слави Василев и представителите на ПБ с поведението си създават впечатление, че са надминали дори Борисов и Пеевски по арогантност и демонстрация на самочувствие. Толкова бързо забравиха, че властта не е безусловна привилегия, а отговорност пред хората.

    23:06 03.11.2026

  • 36 Мафията !

    5 2 Отговор
    В Действие !

    Какъв Е Следващия Ход ?

    23:06 03.11.2026

  • 37 ПБ дължат отговори пред народа

    10 3 Отговор
    Когато претендираш да представляваш хората, трябва да можеш да понесеш и неудобните въпроси. Вместо лични нападки и демонстрации на превъзходство, покажете резултати!

    23:07 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Опозиционер

    10 3 Отговор
    Опозицията не е враг на властта, а необходим коректив на всяко управление. Нейната работа е да задава неудобни въпроси, да критикува и да търси отговорност. Управляващите трябва да отговарят с аргументи и резултати, а не с обиди, назидание и опити да заглушат несъгласието. Демокрацията не означава всички да мислят еднакво, а различното мнение да бъде уважавано.

    23:08 03.11.2026

  • 40 Вън! Оставка на Слави Василев!

    12 2 Отговор
    Просстаците като Слави Василев трябва да напуснат парламента. В парламента трябва да има място за аргументи, компетентност, уважение и отговорност, а не за лични нападки и демонстрации на превъзходство. Всеки депутат, независимо от коя партия е, трябва да помни, че не е получил мандат, за да обижда и поучава обществото, а за да му служи. Който не може да понесе критика и да уважава политическите си опоненти, трябва сериозно да се замисли дали има място в Народното събрание.

    23:09 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е Да ! Ама Те Смятат !

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Слави Василев е неадекватен":

    Че Държавата !

    Е Тяхна !

    23:10 03.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нексус

    5 11 Отговор
    Уважаеми българи и сънародници,
    В петък е насрочен първият мащабен протест против евроатлантиците с искане за излизане на България от терористичния съюз на НАТО и фашисткия европейски съюз.
    Чакаме ви всички на площада в 18.00 часа!

    Коментиран от #45, #50

    23:14 03.11.2026

  • 45 Колко да е мащабен

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Нексус":

    Колкото са собствениците на руски автомобили и по-малко.

    23:16 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да си жив и здрав

    4 2 Отговор
    Да се понесеш с поршето на ръцете на народната любов!

    23:22 03.11.2026

  • 48 Бай Араб

    5 2 Отговор
    Йотова не печели изборите никъде, руските машини за гласуване мамят Билгария .

    23:23 03.11.2026

  • 49 Възмутен

    6 2 Отговор
    Този лалугяр Слави Василев май е решил, че Народното събрание е сцена за лични спектакли, а не институция, в която се дължат отговори и резултати. Много самочувствие, много назидание, много приказки... Само че политическата отговорност не се измерва с децибелите на изказванията, а с работата, която вършиш. Малко по-малко поза и малко повече уважение към хората, които плащат сметката!

    23:23 03.11.2026

  • 50 Питам само?!

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Нексус":

    От Масква ли те агитират?

    23:24 03.11.2026

  • 51 БОТАШ работи ли който ни гарантира

    6 2 Отговор
    Евтин газ? За какво платихме 6 млрд.лв? Та вдигат днес газта с 32%?
    Румен Радев: "Договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом." 🤣 Газ не влиза, излизат само пачки долари за Турция, а на входа получаваме студена вода, за да охладим затоплянето от измамата.

    23:24 03.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЧУНЧО

    2 2 Отговор
    Да имаш положително отношение,независимо дали си член или симпатизант,на ППДБ : това е диагноза

    23:26 03.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нексус

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    Да,защото жълтопаветните ще носят транспаранти - "мунчо излез - на контрапротест"
    Да се покаже че Радев няма подкрепа.
    Хахо ще сме там на контрапротеста

    23:28 03.11.2026

  • 56 Слави, неук шушляко!

    6 2 Отговор
    Народът ви е работодателят! Той ви плаща заплатите, за да работите за него, а не да се самозабравяте в парламента, да раздавате обиди и да демонстрирате високомерие. Хората не са ви длъжни с нищо – вие сте длъжни на тях! Вашата работа е да подобрявате стандарта им на живот, да създавате условия за развитие и да решавате проблемите на държавата. По-малко празни приказки, лични нападки и политически театър – повече работа и резултати! Не сте господари на народа, а негови избраници! Не го забравяйте!

    23:29 03.11.2026

  • 57 Мухахаха

    3 2 Отговор
    Много му порасна работата на тоз преди изборите беше по нисък от тревата аман от такива нещастници

    23:29 03.11.2026

  • 58 Пиши си

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    Завещанието.

    23:33 03.11.2026

  • 59 Доротея

    1 3 Отговор
    Слави е пич, браво!

    23:33 03.11.2026

  • 60 Казуар

    2 0 Отговор
    Славчо, ти от години агитираше по студията България да бъде с президентско управление подобно на руското.

    23:35 03.11.2026

  • 61 Точен

    2 1 Отговор
    Кратък виц: Божанов е интелигентен...

    23:38 03.11.2026

  • 62 Дика

    2 1 Отговор
    Славчо ще се справи по добре разбира се, тати ще му купи всичко.

    23:39 03.11.2026

  • 63 Мдаа

    0 0 Отговор
    Божанов ще се справи по-добре, първо ще пие мазно турско кафенце, а после ще получи и банкянски шекер.

    23:43 03.11.2026

  • 64 Мразчо

    1 0 Отговор
    е новият Байрам Байрам и Тошко Африкански, който с арогантността си ще бутне собственото си правителство, хахаха

    23:43 03.11.2026

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