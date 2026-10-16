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Възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“
  Тема: Украйна

Възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“

16 Октомври, 2026 06:49 612 3

  • корабът „челси-3“-
  • атака с дронове-
  • черно море-
  • приморско-
  • бургас

Операцията беше прекратена заради силния вятър и лошото време край Приморско. Плавателният съд трябва да бъде откаран до Бургас

Възобновяват изтеглянето на кораба „Челси-3“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При подобряване на метеорологичната обстановка ще бъде възобновена операцията по изтеглянето на кораба „Челси-3“, който е на дрейф край Приморско. Плавателният съд трябва да бъде откаран до пристанище Бургас.

Акцията беше прекратена заради силния вятър и влошените условия в Черно море. Влекачът „Алиот“, изпратен за участие в операцията, се прибра сам в бургаското пристанище, без да успее да доведе авариралия кораб.

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Корабът е изместен в южна посока

„Челси-3“ е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско, след като вятърът и лошото време са го изместили в южна посока. Плавателният съд плава под малтийски флаг и остана без екипаж в открито море.

Корабът беше поразен от дронове край Бяла. Всички 15 души от екипажа са били спасени.

В Бургас ще търсят следи от дроновете

След пристигането на кораба в Бургас се предвижда той да бъде изследван за останки, които могат да помогнат за установяването на произхода на дроновете. Румен Радев заяви, че все още няма категорични доказателства какви са били летателните апарати, ударили корабите в българската икономическа зона на Черно море.

„Очаквам следобед корабът „Челси-3“ да бъде буксиран на бургаското пристанище за ремонт, там ще имаме възможности да изследваме кораба и да намерим някакви останки“, каза Румен Радев.

Следващият етап от операцията зависи от подобряването на времето и възможността корабът да бъде безопасно прихванат и изтеглен до Бургас.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    „Очаквам следобед корабът „Челси-3“ да бъде изтеглен до бургаското пристанище за ремонт,

    06:57 16.10.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо го изпуснаха чак в Приморско!

    07:37 16.10.2026

  • 3 центавос

    0 0 Отговор
    по добре издирете собственика и да плати всичко авансово,щот само пари трошите на вятъра,от предните влачения само разходи,кво ще търсите под вола теле,да плаща или го потапяйте

    07:45 16.10.2026

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