ВВС отбелязват 114 години от първия боен полет

Българските Военновъздушни сили отбелязват своя боен празник с тържествен ритуал пред Паметника на летеца в София. На 16 октомври се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация.
В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя в памет на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.
Военна почит пред Паметника на летеца
В ритуала ще се включат представители на командния състав и военнослужещи от Военновъздушните сили, Гвардейският представителен духов оркестър и представително формирование от Националната гвардейска част.
Поканени са представители на видовете въоръжени сили, президентството, Министерския съвет, дипломатическия корпус и местната власт. Сред гостите ще бъдат и ветерани от Военновъздушните сили.
114 години от първата бойна задача
Първата бойна задача със самолет е изпълнена на 16 октомври 1912 г. Оттогава датата се отбелязва като рождена дата на българската военна авиация и като празник на авиацията и българските Военновъздушни сили.
Източници: dariknews.bg
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