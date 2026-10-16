ВВС отбелязват 114 години от първия боен полет

Българските Военновъздушни сили отбелязват своя боен празник с тържествен ритуал пред Паметника на летеца в София. На 16 октомври се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация.

В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя в памет на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

Военна почит пред Паметника на летеца

В ритуала ще се включат представители на командния състав и военнослужещи от Военновъздушните сили, Гвардейският представителен духов оркестър и представително формирование от Националната гвардейска част.

Поканени са представители на видовете въоръжени сили, президентството, Министерския съвет, дипломатическия корпус и местната власт. Сред гостите ще бъдат и ветерани от Военновъздушните сили.

114 години от първата бойна задача

Първата бойна задача със самолет е изпълнена на 16 октомври 1912 г. Оттогава датата се отбелязва като рождена дата на българската военна авиация и като празник на авиацията и българските Военновъздушни сили.

Източници: dariknews.bg