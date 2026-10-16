Новини
България »
София »
ВВС отбелязват 114 години от първия боен полет

ВВС отбелязват 114 години от първия боен полет

16 Октомври, 2026 06:55, обновена 16 Октомври, 2026 06:58 465 7

  • военновъздушни сили-
  • военна авиация-
  • паметник на летеца-
  • димитър стоянов-
  • емил ефтимов

Тържественият ритуал ще се проведе пред Паметника на летеца в София. Ще бъдат почетени загиналите защитници на българското небе

ВВС отбелязват 114 години от първия боен полет - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските Военновъздушни сили отбелязват своя боен празник с тържествен ритуал пред Паметника на летеца в София. На 16 октомври се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация.

В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя в памет на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

Военна почит пред Паметника на летеца

В ритуала ще се включат представители на командния състав и военнослужещи от Военновъздушните сили, Гвардейският представителен духов оркестър и представително формирование от Националната гвардейска част.

Поканени са представители на видовете въоръжени сили, президентството, Министерския съвет, дипломатическия корпус и местната власт. Сред гостите ще бъдат и ветерани от Военновъздушните сили.

114 години от първата бойна задача

Първата бойна задача със самолет е изпълнена на 16 октомври 1912 г. Оттогава датата се отбелязва като рождена дата на българската военна авиация и като празник на авиацията и българските Военновъздушни сили.

Източници: dariknews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква е тая агресия?

    1 2 Отговор
    Уж правителството беше за мир?

    07:01 16.10.2026

  • 2 Военните

    3 1 Отговор
    които угробиха българската авиация, днес като военна хунта са на власт.

    Каквж ще угробят сега?

    07:02 16.10.2026

  • 3 летец пилот

    1 0 Отговор
    Честит празник на всички колеги и колежки,бъдете живи,здрави и щастливи!

    07:16 16.10.2026

  • 4 Питане

    2 0 Отговор
    Защо комунистите превърнаха авиозавода в Ловеч в предприятие за производство на колелета "Балканче"

    07:19 16.10.2026

  • 5 розодендрон

    1 0 Отговор
    от първия боен полет до последния й боен полет на нашата авиация-натам вървят нещата...никой западняк не ни дава нови,бойни машини. искат да ни продадат стари брички за милиарди евраци. СТАРИ АЛУМИНИЕВКИ,УЖАС НА КУБ!

    07:22 16.10.2026

  • 6 Ритуал

    1 0 Отговор
    Абе голямо празнуване и ритуали бе.
    Имаме 2-ма пилота за Ф-16, осем летящи машини и 8000 (осем хиляди!) души,
    получаващи тлъсти заплати във ВВС и големи пенсии на 45 години. Това имаме.

    07:34 16.10.2026

  • 7 Чърчил

    0 0 Отговор
    Интересно , дали на празника ще съобщят съотношението между брой генерали към брой летящи самолети...

    07:45 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове