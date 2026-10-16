Гълъб Донев се среща със синдикати и с работодатели

Входа на бюджетната процедура за следващата година вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще разговаря по своя инициатива първо с ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа", а след това и с четирите представителни бизнес организации. Това съобщават от БНР.
Синдикатите вече поискаха поне 10% ръст на възнагражденията в обществения сектор и минимална заплата от 690 евро, за да се компенсира инфлацията и да се запази покупателната способност.
Работодателите са с резерви към залагания еднократен данък "свръхпечалба".
Те не одобряват и планираното ново нарастване на максималния осигурителен доход на 2400 евро и на минималните прагове за осигуряване по длъжности и професии, както и облагането с данък на ваучерите за храна.
Ключовият параметър - дефицитът в бюджета, все още не е оповестен от кабинета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
09:39 16.10.2026
2 Последния Софиянец
09:41 16.10.2026
3 Милицай
09:41 16.10.2026
4 глоги
09:42 16.10.2026
5 Пич
Да видим ние, колко диалогичен кабинет има, и как светкавично откликва на народните желания!!!
А синдикатите - те работят за управляващите, като ви рамкират да не може да вземете повече от 10% увеличение, а вие се радвате като еди си какви си на тази въображаема победа!!!
Защото реално трябва да вземете поне 50% увеличение, за да доближите леко стандарта си от миналата година!!!
Коментиран от #7
09:44 16.10.2026
6 Гандалф
09:47 16.10.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Пич":Бюджета се пише в ЕЦБ.Гълъба няма нищо общо.
09:47 16.10.2026
8 Сериозен ей
09:49 16.10.2026
9 12...34
09:54 16.10.2026
10 А едрите лелки къде са..
10:02 16.10.2026
11 пресолена
10:11 16.10.2026
12 Анонимен
10:14 16.10.2026