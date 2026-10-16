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Гълъб Донев се среща със синдикати и с работодатели

Гълъб Донев се среща със синдикати и с работодатели

16 Октомври, 2026 09:34 419 12

  • гълъб донев-
  • среща-
  • синдикати-
  • работодатели

Синдикатите вече поискаха поне 10% ръст на възнагражденията в обществения сектор и минимална заплата от 690 евро, за да се компенсира инфлацията и да се запази покупателната способност.

Гълъб Донев се среща със синдикати и с работодатели - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Входа на бюджетната процедура за следващата година вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще разговаря по своя инициатива първо с ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа", а след това и с четирите представителни бизнес организации. Това съобщават от БНР.

Синдикатите вече поискаха поне 10% ръст на възнагражденията в обществения сектор и минимална заплата от 690 евро, за да се компенсира инфлацията и да се запази покупателната способност.

Работодателите са с резерви към залагания еднократен данък "свръхпечалба".

Те не одобряват и планираното ново нарастване на максималния осигурителен доход на 2400 евро и на минималните прагове за осигуряване по длъжности и професии, както и облагането с данък на ваучерите за храна.

Ключовият параметър - дефицитът в бюджета, все още не е оповестен от кабинета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Гълъб Донев ще се срещне с членове на синдикати и с работодатели.

    09:39 16.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Безмислено.Бюджета се прави в ЕЦБ.

    09:41 16.10.2026

  • 3 Милицай

    3 0 Отговор
    Ние сме предоволни, но искаме и още

    09:41 16.10.2026

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    В хода на бюджетната процедура за следващата година ..... А НЕ ВХОДА.

    09:42 16.10.2026

  • 5 Пич

    2 1 Отговор
    Дали не е ПиАр акция по предварителен сценарий?!
    Да видим ние, колко диалогичен кабинет има, и как светкавично откликва на народните желания!!!
    А синдикатите - те работят за управляващите, като ви рамкират да не може да вземете повече от 10% увеличение, а вие се радвате като еди си какви си на тази въображаема победа!!!
    Защото реално трябва да вземете поне 50% увеличение, за да доближите леко стандарта си от миналата година!!!

    Коментиран от #7

    09:44 16.10.2026

  • 6 Гандалф

    2 0 Отговор
    Бюджета вече е брюксел...за какви разговори иде реч...

    09:47 16.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Бюджета се пише в ЕЦБ.Гълъба няма нищо общо.

    09:47 16.10.2026

  • 8 Сериозен ей

    4 1 Отговор
    Когато трябва да се дава на обикновените хора пари няма.

    09:49 16.10.2026

  • 9 12...34

    4 0 Отговор
    Внимавайте тоя е дошъл за ракия

    09:54 16.10.2026

  • 10 А едрите лелки къде са..

    1 0 Отговор
    А зам.мисирките, вечни като асансьорите в министерството къде са? Тоя като се кокори и върти очите ония така сладко гризат моливите...Мунчови кадри , корифеи.

    10:02 16.10.2026

  • 11 пресолена

    1 0 Отговор
    гълъбът на мира ще оправи работата.

    10:11 16.10.2026

  • 12 Анонимен

    1 0 Отговор
    Уууууу този радев го ръководи и раздава пари на олигарсите а граби от работещите малоумниците ги назначиха

    10:14 16.10.2026

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