Гълъб Донев се среща със синдикати и с работодатели

Входа на бюджетната процедура за следващата година вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще разговаря по своя инициатива първо с ръководствата на КНСБ и КТ "Подкрепа", а след това и с четирите представителни бизнес организации. Това съобщават от БНР.

Синдикатите вече поискаха поне 10% ръст на възнагражденията в обществения сектор и минимална заплата от 690 евро, за да се компенсира инфлацията и да се запази покупателната способност.

Работодателите са с резерви към залагания еднократен данък "свръхпечалба".

Те не одобряват и планираното ново нарастване на максималния осигурителен доход на 2400 евро и на минималните прагове за осигуряване по длъжности и професии, както и облагането с данък на ваучерите за храна.

Ключовият параметър - дефицитът в бюджета, все още не е оповестен от кабинета.