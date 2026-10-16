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След срещата с Гълъб Донев: Синдикатите искат 10 % ръст на заплатите и промяна при ваучерите за храна

След срещата с Гълъб Донев: Синдикатите искат 10 % ръст на заплатите и промяна при ваучерите за храна

16 Октомври, 2026 12:33 663 10

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  • ваучери за храна

Министерството на финансите подготвя бюджет за следващата 2027 година със заложен дефицит от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт на касова основа и 4,3 на сто на начислена основа, като освен това за сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения и замразяване на доходите, коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров

След срещата с Гълъб Донев: Синдикатите искат 10 % ръст на заплатите и промяна при ваучерите за храна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите подготвя бюджет за следващата 2027 година със заложен дефицит от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт на касова основа и 4,3 на сто на начислена основа, като освен това за сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения и замразяване на доходите. Това стана известно от думите на президента на КНСБ Пламен Димитров след днешната среща с министъра на финансите Гълъб Донев в сградата на министерството в София, съобщават от БТА.

По думите на Димитров предвиденият дефицит в размер на 3,5 на сто представлява „много стръмна фискална консолидация, това означава, че разходите отнякъде ще се режат“.
Димитров заяви, че предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 5 на сто през 2027 година няма да важи за сектор „Сигурност“, където не се залага повишение на възнагражденията. Освен това в сектор „Сигурност“ се предвиждат съкращения, подобно на плановете за съкращения в останалата администрация, посочи Димитров, като окачестви тези намерения като справедливи.
Той посочи, че са предложили заплатите в публичния сектор да се повишат с 10 на сто, вместо с планираното увеличение от 5 на сто. По отношение на минималната заплата президентът на КНСБ посочи, че засега няма резултат в посока увеличаване от предвидените 660 евро, но има заявка, че това може и да не е финалният размер на минималното възнаграждение.

Димитров каза, че са изразили съмнения относно макрорамката, тъй като смятат, че прогнозираният размер на БВП е подценен, респективно и очакваните данъчни приходи.

По думите му, за да се изпълнят исканията на КНСБ по политиката на доходите, ще са нужни още около 380 млн. евро, които могат да бъдат осигурени, тъй като приходите по бюджета ще са по-високи от това, което прогнозират от финансовото министерство за 2027 година.

„Прекалено консервативното планиране към момента създава илюзията, че нямаме решение, че не е възможно“, каза той.

Димитров изрази умерен оптимизъм, че ако управляващите чуят хората, могат да намерят необходимите средства за воденето на по-справедлива политика по доходите, особено в полза на гражданите с най-ниски възнаграждения.

„Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи и т.н. няма как да останат с тези 5 процента, които са 25 евро чисто в джобовете, това е подигравка“, добави Димитров.

Предвиденото от управляващите облагане на ваучерите за храна със 7 на сто да бъде осигурителна вноска, а не данък, а залoженото увеличение от 5 на сто на заплатите в бюджетната сфера да се отнася само за първото полугодие на 2027 година. Тези предложения са отправили и от КТ „Подкрепа“ по време на днешната среща между синдикатите и министъра на финансите, стана ясно от думите на президента на синдикалната организация Димитър Манолов.

По думите на Манолов резултатът от срещата е „за работниците и служителите, нищо, но от сърце“.

Той поясни, че синдикатът предлага предвиденото увеличение от 5 на сто на заплатите в публичния сектор да важи за първите 6 месеца на следващата година, след което да се анализира дали има възможност за допълнително увеличение през второто полугодие.

Манолов заяви, че ако е толкова наложително да се облагат ваучерите за храна, по-полезно би било това да не е данък, а осигурителна вноска.

„Това ще намали трансфера към държавното обществено осигуряване от една страна, от друга страна обаче това ще влезе в осигурителния доход на лицата, което ние намираме за полезно. Стори ми се, че се съгласиха, дано не съм се излъгал“, каза Манолов.

Запитан дали смята, че залoжените приходи в макрорамката са занижени, той отговори положително.

„Разбира се, че приходите в макрорамката винаги са занижени, политически маниер, който е непреодолим в България. Нито един министър на финансите няма да си признае къде са му буферите, защото накрая как ще излезе герой, това е политически маниер непреодолим, както говорихме за оня страшен дефицит, който сега излиза някакъв различен и за това заслугата е за политиците, няма такова нещо“, каза той.

По-късно днес предстои среща между финансовия министър и представителите на работодателските организации.

Днес КНСБ и нейните основни членове организират национален протест и автошествие в София под надслов "За по-високи доходи!". Те ще настояват в бюджета за 2027 г. да се предвиди поне 10 на сто ръст на доходите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    4 1 Отговор
    да му мисли Гълъбето !

    12:35 16.10.2026

  • 2 историк

    15 2 Отговор
    Ходете да ревете в Банкя , защото бандита ни вкара в блатото наречено -еврозона !!

    Коментиран от #3, #10

    12:36 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Още от същата гадория

    5 0 Отговор
    отново и отново. Удобни синдикати, удобни работодатели, удобно мнозинство! Проклетници, овластили лъжци и манипулатори!

    12:56 16.10.2026

  • 5 Големи артисти

    4 0 Отговор
    Сатеричният Театър надминаха😂👋

    13:03 16.10.2026

  • 6 Стенли

    1 0 Отговор
    Добре де , като има нова формула за МРЗ , защо не се изчисли по тази формула и да се определи МРЗ , за следващата година , а какви са тези шикалкавиния горна и долнаграница, защо изобщо е нужна тогава някаква Формула 😕, и друго за ваучарите за храна , парите се отпускат предприятието , които хората харчете е магазините , няма как да ги спестят , и държавата си прибира 20% ДДС , колкото повече пари се похарчат , толкова повече ДДС влиза в хазната и дори там ДДС е сигурно , защото при плащане с карта няма как да се укрие ДДС , но за съжаление , това правителство не е по добро от правителството на Желязков , що се отнася за социалната политика , както и за тези така наречени празнични добавки , при което дори да си ниска пенсия , ако имаш някаква порутена къща на село , която няма и на кого да я продадеш пак не получаваш добавка , отделен въпроса колко дават във "фалирала" Гърция и колко в България

    13:14 16.10.2026

  • 7 Иванчо

    1 0 Отговор
    Заплатите в публичния сектор трябва да се увеличават само при съкращения с реализираната икономия от фонда. Тези нищо не правещи лъпачи от профсъюзите трябва да им бъдат спрени огромните субсидии.

    13:15 16.10.2026

  • 8 Ако

    3 0 Отговор
    Се изчистят службите от пенсионерите и телк-аджиите и неизползвани отпуски имат ще има пари за мрз

    13:20 16.10.2026

  • 9 Ха-ха

    2 0 Отговор
    "Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи" !?
    Ами какво правят тия хора, с толкова висши образования и езици, в музеите и библиотеките!? На тези места не е необходимо да си ТОЛКОВА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИ ! Специалисти с образование и езици са необходими в производството.

    13:25 16.10.2026

  • 10 Да........

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    То преди еврозоната бяхме цъфнали и вързали, нали? На крива ракета, космосът и пречи.

    13:27 16.10.2026

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