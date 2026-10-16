Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море

Атаките срещу мирни плавателни съдове в Черно море са целенасочени терористични действия на руските сили, а България трябва да укрепи отбранителните си способности. Това заяви председателят на ДСБ и евродепутат Радан Кънев в интервю за bTV.

„Това е държавен тероризъм. Източникът на този държавен тероризъм не подлежи на никакво съмнение“, каза Кънев. Той уточни, че според него става дума за атаки срещу кораби, които не са военни, в изключителните икономически зони на България и Румъния, както и в румънски териториални води.

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Кънев: България трябва да има готовност за подобни атаки

Евродепутатът отхвърли тезата, че случващото се представлява просто разширяване на войната. По думите му войната се води в Украйна, докато нападенията срещу граждански плавателни съдове са отделна серия от действия, които засягат сигурността на държавите в Черноморския регион.

„На нас ни трябват въоръжени сили, готовност за предпазване от такива атаки“, заяви Кънев. Той определи като провал политиката, според която България може да се предпази, ако избягва откритото назоваване на Русия като агресор.

Като особено чувствителни за страната той посочи два сектора - износа на зърно по море и вноса на петрол към българската рафинерия. Според него заплахите могат да имат отражение върху инфлацията и покупателната способност на хората.

Кънев разкритикува и първоначалната реакция на българските власти. Той припомни изказване на премиера, че е имало и по-тежки атаки, както и твърдение за стотици нападения срещу кораби. „Само че атаки с потопяване на кораби, с жертви, непосредствено близо до нашите води, нямаше доскоро“, каза евродепутатът.

По думите му българските власти първоначално са отхвърляли необходимостта от търсене на подкрепа и от присъединяване към антидронната коалиция, но по-късно са променили позицията си. „Важно е да се вземат верните решения“, заяви Кънев.

Спорът за бюджета на Европейския съюз

В разговора той коментира и разминаването между изявленията на външния министър и вицепремиера Андрей Пеканов относно българската позиция за бюджета на Европейския съюз. Кънев заяви, че в кабинета не за първи път след изказване на външния министър се налага премиер или вицепремиер да дава допълнителни обяснения.

Евродепутатът акцентира върху предложения фонд за конкурентоспособност, който по думите му обхваща близо 30% от бюджета и предвижда средствата да се разпределят на конкурентен принцип между предприятия от различни държави.

Кънев настоя България да не се стреми към намаляване на фонда, а да търси механизъм, който да гарантира дял за държавите с по-нисък брутен вътрешен продукт. Според него българските предприятия могат да се конкурират успешно за тези средства.

Той направи разграничение между конкурентното финансиране и кохезионните средства, при които решенията за разпределение често се вземат политически. Кънев даде за пример изградени стадиони в обезлюдени села и заяви, че защитата на неефективни финансови механизми не трябва да бъде за сметка на инвестициите в конкурентоспособност.

Източници: btvnovinite.bg