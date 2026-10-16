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Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море
  Тема: Украйна

Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море

16 Октомври, 2026 18:51 1 089 74

  • радан кънев-
  • черно море-
  • русия-
  • национална сигурност-
  • европейски съюз

Евродепутатът настоя България да укрепи отбраната си и да защити морския износ на зърно и вноса на петрол

Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атаките срещу мирни плавателни съдове в Черно море са целенасочени терористични действия на руските сили, а България трябва да укрепи отбранителните си способности. Това заяви председателят на ДСБ и евродепутат Радан Кънев в интервю за bTV.

„Това е държавен тероризъм. Източникът на този държавен тероризъм не подлежи на никакво съмнение“, каза Кънев. Той уточни, че според него става дума за атаки срещу кораби, които не са военни, в изключителните икономически зони на България и Румъния, както и в румънски териториални води.

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Кънев: България трябва да има готовност за подобни атаки

Евродепутатът отхвърли тезата, че случващото се представлява просто разширяване на войната. По думите му войната се води в Украйна, докато нападенията срещу граждански плавателни съдове са отделна серия от действия, които засягат сигурността на държавите в Черноморския регион.

„На нас ни трябват въоръжени сили, готовност за предпазване от такива атаки“, заяви Кънев. Той определи като провал политиката, според която България може да се предпази, ако избягва откритото назоваване на Русия като агресор.

Като особено чувствителни за страната той посочи два сектора - износа на зърно по море и вноса на петрол към българската рафинерия. Според него заплахите могат да имат отражение върху инфлацията и покупателната способност на хората.

Кънев разкритикува и първоначалната реакция на българските власти. Той припомни изказване на премиера, че е имало и по-тежки атаки, както и твърдение за стотици нападения срещу кораби. „Само че атаки с потопяване на кораби, с жертви, непосредствено близо до нашите води, нямаше доскоро“, каза евродепутатът.

По думите му българските власти първоначално са отхвърляли необходимостта от търсене на подкрепа и от присъединяване към антидронната коалиция, но по-късно са променили позицията си. „Важно е да се вземат верните решения“, заяви Кънев.

Спорът за бюджета на Европейския съюз

В разговора той коментира и разминаването между изявленията на външния министър и вицепремиера Андрей Пеканов относно българската позиция за бюджета на Европейския съюз. Кънев заяви, че в кабинета не за първи път след изказване на външния министър се налага премиер или вицепремиер да дава допълнителни обяснения.

Евродепутатът акцентира върху предложения фонд за конкурентоспособност, който по думите му обхваща близо 30% от бюджета и предвижда средствата да се разпределят на конкурентен принцип между предприятия от различни държави.

Кънев настоя България да не се стреми към намаляване на фонда, а да търси механизъм, който да гарантира дял за държавите с по-нисък брутен вътрешен продукт. Според него българските предприятия могат да се конкурират успешно за тези средства.

Той направи разграничение между конкурентното финансиране и кохезионните средства, при които решенията за разпределение често се вземат политически. Кънев даде за пример изградени стадиони в обезлюдени села и заяви, че защитата на неефективни финансови механизми не трябва да бъде за сметка на инвестициите в конкурентоспособност.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Окооо

    72 4 Отговор
    Много се пънете, напразно обаче, всички сглобкаджии! Сеете паника, но няма кой да ви се върже! Огромното мнозинство от българите, не иска и да чуе за връщане на модела Пеевски- Борисов и сглобкаджии!!!

    Коментиран от #30, #59

    18:57 16.10.2026

  • 3 Сорос

    46 5 Отговор
    Лично аз съм дресирал Рада

    18:58 16.10.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    55 4 Отговор
    Украйна извършва държавен тероризъм в Азовско море.

    Коментиран от #17

    18:59 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рада Дълбоката

    41 0 Отговор
    ИСКАМ НОВА СГЛОБКА С МАФИЯТА НА БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА! 🥰😍🤩🤤🤤🤤🤤🤤🥵🥵😍😍🤩🤑🤑🤑🤑🤑

    19:00 16.10.2026

  • 7 Сусу Манарата

    53 1 Отговор
    Защо бе, Радане?! Русия воюва с Украйна, не е нападала ни български, ни турски, нито други кораби, превозващи товари, които не я застрашават.

    19:01 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Съгласен съм с коментара ти..... Важното е да не допускаме такива недоразумения да се връщат във властта.. . Затова аз съм решил гласувам с номер 11 за Възраждане дано да имат късмет и ние да почнем да възстановяваме държавата и държавността...... Защото се обадих, че и Радев и Йотова са същото от старото...

    19:02 16.10.2026

  • 10 нищожество си

    54 1 Отговор
    Радане , Радане !! Ти знаеш отлично какво представляваш в очите на народа !!

    19:03 16.10.2026

  • 11 Сатана Z

    45 2 Отговор
    А Украйна какво извършва когато атакува кораби в Черно море,Радане?

    Коментиран от #19

    19:04 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СУС МА РАДО

    31 1 Отговор
    Долни човечета.

    19:05 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прогресивна България

    12 1 Отговор
    И какво ще направиш по въпроса

    19:09 16.10.2026

  • 16 Обективно

    29 2 Отговор
    Русия ако има грях е как допусна такива като тоя да завладеят България!

    Коментиран от #40

    19:10 16.10.2026

  • 17 Хахахаха

    1 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Сериозно? Срещу кого? Срещу този, който е окупирал украинска територия ли?

    Коментиран от #37

    19:16 16.10.2026

  • 18 Я пак ? ...

    25 0 Отговор
    Кой бре мухлйоо извършва държавен тероризъм в Черно море ? А по другите морета? Кой бре Северен поток взриви нищожество ? А? За унищожаването на газопроводите „Северен поток“ през септември 2022 г.извършителят не само че вече е идентифициран но и още на 30 юни тази година германската федерална прокуратура повдигна обвинение срещу украински армейски офицер за планиране на атаката, „действайки по заповед на украински държавни органи“.... и това мухлйоо е още преди войната. Атлантенца смоотани петрухански

    19:16 16.10.2026

  • 19 Хахахаха

    1 26 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    А какво извършва раша, когато окупира украинска територия? Нали от там започна всичко?

    Коментиран от #41, #67

    19:17 16.10.2026

  • 20 КОЙ И КОНФИСКУВА МИЛИАААРДИ

    15 0 Отговор
    В БАНКИТЕ КОЙ И КОНФИСКУВА МИЛИОНИ КОРАБИ И ТАНКЕРИ..
    .........

    19:17 16.10.2026

  • 21 Анонимен

    20 1 Отговор
    Раданчо къде са доказателствата.. Цяла Европа мълчи а след воаяжа на буданов почнаха да потъват корабите То и в северен поток нямат нищо общо крайна а също и в Австрия заловените украинци членове на гур в България също .. краинците изнудват цяла Европа за пари..

    19:18 16.10.2026

  • 22 О, Морес

    22 1 Отговор
    Русия какво върши си е нейна работа,да си носи последствията-минуси и плюсове.Ама какво върши Радан,че получава доходи? Ама бил евро депутат.Това хубаво,ама аз питам какво Работи,с какво е полезен за обществото,че да получава пари ?

    19:18 16.10.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    17 2 Отговор
    Отправяне на подобни обвинения, без доказателства, от български евродепутат може да излязат достатъчно скъпо на България...

    19:19 16.10.2026

  • 24 Да го дуе нищожеството обачиииии

    18 0 Отговор
    Ако със Старлинка дето антените им запалиха са насочвали дронове от България по руска територия ей тогава вече ще видят кво е "държавен тероризъм" ...

    19:20 16.10.2026

  • 25 Горски

    18 0 Отговор
    А за избиването на руско - говорящо население от 2014-2022 от страна на украинците какво ще кажеш?

    19:21 16.10.2026

  • 26 Да,бе

    13 0 Отговор
    Единственият терористичен акт е на майка му на раданчо и подобните му.

    19:22 16.10.2026

  • 27 Интересно

    17 0 Отговор
    Защо кораби от и за Украйна пътуват в наши икономически води, като знаят, че са руски цели?

    Коментиран от #35

    19:22 16.10.2026

  • 28 Точно ей такива

    15 0 Отговор
    Трябва с кемпери да се разхождат до Околчица !

    19:23 16.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само че

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    България счита руските терористични атаки за братски поздрав.

    19:24 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Раданчо Кънев

    13 0 Отговор
    Не ти трябват "въоръжени сили" и готовност за предпазване от "такива атаки" . Ти се пази от българите нищожество. Щото хем знаете прекрасно, че сте една шепа кретени хем дразните постоянно и ще си намерите майстора на края. Всяко нещо си има предел

    19:27 16.10.2026

  • 34 радке,

    14 0 Отговор
    Когато Украйна започна да атакува всички търговски кораби излизащи или отиващи към Русия, това не превръщаше Черно море в опасна зона.
    Когато Украйна започна да атакува петролни танкери в Средиземно море, това също беше подминато.
    Когато Украйна атакува танкер в самите териториални води на Румъния, това също не беше заплаха за Черно море. Не беше заплаха и украински удар от морски дрон директно по румънско пристанище. От "своите" може.
    Не беше заплаха и атаката на танкер на входа на Босфора.
    Но, когато Русия започна да атакува корабите, които доставят оръжие на Украйна или пък превозват стоки, които позволяват на Украйна да печели пари за войната,
    това изведнъж за всички рептили от семейството на ЕНП, включително румънските и нашите, превърна Черно море в опасна зона.
    Нашите малоумници даже обвиняват сегашното правителство за атаки извън териториалните ни води, при това атаки с недоказано авторство.
    Важното е да обвиняват. Вчера едни направо протестираха с искания за оставка, защото извън територията на България някой атакувал някакви кораби, недоказано с какъв товар.
    Това в момента е европейският наратив - напълно неадекватни обвинения, издаващи налудничави обсесии за изкривяване на истината и нормалната логика.

    19:30 16.10.2026

  • 35 О, Морес

    16 0 Отговор

    До коментар #27 от "Интересно":

    Ами ясно е защо.Защото искат неистово да ни вкарат във войната.Абе тия хорица имат мозък колкото едно пиле.Хитлер беше пред Москва и не можа да накара българите да се бият срещу Русия,но....Радан продължава с опитите.Жив да го оревеш тоя и неговата стратегическа Мисъл.

    19:30 16.10.2026

  • 36 Обективен

    16 0 Отговор
    Тоя,пак го изпуснаха да ръси глупотевини.

    19:31 16.10.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Срещу цивилни танкери

    19:31 16.10.2026

  • 38 Край

    14 0 Отговор
    Русия прави какво смята за добре за нея. Радан може само да квичи и да мрънкя като вдовица за бахур...

    19:31 16.10.2026

  • 39 страхуват путин

    14 0 Отговор
    Можем само да съжаляваме, че на власт не са Георг, Денков, Мирчев, Годзилата и Ко. Така щяхме да „страхуваме“ Путин! Нямаше да може да заспи и щеше да се оттегли от преумора!
    Все пак ни пазят Макрон, чиято жена го бие, и Мерц, който е с рейтинг колкото головете на националния ни отбор в квалификациите за европейското. Европейската младеж ще си избере хибриден пол и ще изтрепе руските и чеченските барети от смях, след което триумфално ще нахлуе в Санкт Петербург и ще си направи хепънинг в най-хубавия православен храм в сърцето на хилядолетната „бензиностанция с ракети“!
    А днес какво? Снишаване! Веднага да отиват в Москва или Шанхай „на външни тоалетни“ – всеки, който не иска война с Русия! Много по-добре си е в гетото в Париж, Франкфурт и Марсилия! Чефо, Мефо, Алек Алексиев, Гого Лозанов и Ко го казАха! Вижте колко е хубаво без парно, ток и вода в Киев! Само наполовина се стопи Украйна! Истинска забава е войната, защо да не се включим?! Какво се мотае Радев, защо ни е страх? М?
    Виктор Николаев, Поли Златарева, Мира Иванова, Цънцарова – всички с право са потресени и искат мощен военен отговор тук и сега. БТВ също едва издържа тази страхлива и полегнала позиция!
    Повечето говорители днес по темата от пет години ми се смеят, защото твърдях, че ще има война в Черно море, в която ще сме въвлечени пряко. Но днес бликат от „експертиза“ и решения. Истината е, че са излишни напъните да се заслужат грантовете. Ние сме в менюто и решенията са вече взети. Дано не им

    19:33 16.10.2026

  • 40 Русофил

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Обективно":

    А да бе Русия или българите трябва да се грижат за България 🤡

    19:33 16.10.2026

  • 41 Запази

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Живота и достойнството на рескоговорящите от бандерския фашизъм

    Коментиран от #66

    19:34 16.10.2026

  • 42 Относно

    10 0 Отговор
    вноса на петрол към българската рафинерия да не забравя че е руска! И като такава даже могат и да я сринат ако си поискат че да не си отваря човката

    19:35 16.10.2026

  • 43 Наръчник на глупавата пропаганда!

    17 0 Отговор
    Наръчник на глупавата пропаганда!
    Когато Украйна взривява Кримския мост-това е героизъм;
    Когато Украйна потопява руски кораби и пленява български кораб и моряци-това е героизъм;
    Когато Украйна убива цивилни руски граждани-това е героизъм;
    Когато Украйна взриява руски газопроводи в Европа-това е героизъм;
    Когато САЩ напада суверенна държава-това е демокрация;
    Когато САЩ отвлича президента на суверенна държава-това е демокрация;
    Когато Израел изравнява със земята Газа- това е специална военна операция;
    Другото го знаете- За всичко е виновен Путин, даже и за това, че слънцето изгрява от Изток.

    19:35 16.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    9 0 Отговор
    "Русия извършва държавен тероризъм в Черно море"- дай доказателства, бе...Мухльо!

    19:39 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Много остарял освен

    9 0 Отговор
    че е злобен и осверипял

    Коментиран от #60

    19:40 16.10.2026

  • 50 Мит

    7 0 Отговор
    Радане откъде се яви та говориш заучени фрази и небивалици.Докато те нямаше тъкмо си почивахме от твойте мрънканици и ето те отново.Дайси почивка бе ,а и на нас.

    19:41 16.10.2026

  • 51 Радана, на Къню унуката ли е?!....

    5 0 Отговор
    ...изтичайки в отходния канал на българската политическа история - с. зъби и нокти драпа за се задържи в последното останало убежище на крипто русофобията, но процесите са необратими. АйчАл

    19:41 16.10.2026

  • 52 УЖАС

    11 0 Отговор
    Той уточни, че според него става дума за атаки срещу кораби, които не са военни, НО ПРЕНАСЯТ ОРЪЖИЯ.

    19:42 16.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Европа и сащ извършват

    5 0 Отговор
    Частен тероризъм

    19:45 16.10.2026

  • 55 Умнокрасив

    7 0 Отговор
    Рамадан честно си призна , че е купувал тролове . Явно не смята , че е лошо .

    19:45 16.10.2026

  • 56 Възмутен

    7 0 Отговор
    "Русия извършва държавен тероризъм в Черно море"

    Пък когато Украйна удряше петролни танкери тогава не беше държавен тероризъм, когато взриви Северен поток също не беше държавен тероризъм, когато падна украински дрон в България близо до газопровод пак не беше държавен тероризъм.

    Абе защо така всички петроханци едностранно ги виждат нещата.

    19:45 16.10.2026

  • 57 Горски

    10 0 Отговор
    Имам чувството,че в Европа периодично избухва някаква епидемия от реваншизъм и силна русофобия. Тъкмо бяхме решили,че уроците на историята са научени,че грешките е невъзможно да бъдат повторени,и ето,че начело на Западните държави и ЕС застанаха група неонацисти,които отново забълнуваха за нов "скок на Изток". Но,този път Русия показа,че е подготвена за тия идиотщини. Показа,че следващо изненадващо нападение е невъзможно.Урока от 22.06.1941 година е научен. А,затъпелите от безделие и розови мечти бюргери от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел е крайно време да слязат на земята. Нищо подобно, повечето българи бяха скептични към твърденията на западните "специалисти" Още повече като видяха, че без НАТО, на 20-тия ден руските танкове обкръжиха Киев и Зеленски панически поиска мир. Само че имаше Истанбул, Борис Джонсън и прочее...всички го знаем. Аз обаче наистина ще направя мое предсказание(или предположение) какво съвсем скоро очаквам. Киев е в колапс. Очертава се студена зима. Колкото по-студена е тя, толкова по-горещи ще са обвиненията за нея между кмета Кличко и Зеленски. Поживем, увидим.

    19:45 16.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Много остарял освен":

    Скоро не е оран

    19:49 16.10.2026

  • 61 Лука

    5 0 Отговор
    А Украйна какво извършваше нападайки танкери ?

    19:49 16.10.2026

  • 62 3.14К

    5 0 Отговор
    Тоя не става и за RDF, защото е ниско калориен.

    19:49 16.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 НА СНИМКАТА

    3 0 Отговор
    Един ем разлабен, ем тъжен.

    19:52 16.10.2026

  • 65 Лакеите на Пентагона

    3 0 Отговор
    Избирателят те изхвърли зад борда, полит-моряко.

    19:53 16.10.2026

  • 66 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Запази":

    И как раша запази достойнството на руско говорящите в Донбас, като те бяха мобилизирани веднага и пратени на фронта? Повечето отдавна са ликвидирани. Донбас отдавна е почти без мъжко население.

    Коментиран от #69, #70

    19:53 16.10.2026

  • 67 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    "когато окупира украинска територия"

    Хайде бе и от кога тази територия е Украинска - ще ми посочиш ли един украински цар царувал на тази територия.

    Защо ли всички "либерали" ужким мразят комунистите ама много харесват творенията им - като комуниста Ленин който създаде Украйна и комуниста Хрусчов който им хариза руски земи и накрая комуниста Горбачов който им даде независимост.

    Да разбирам ли че всички либерали са пребоядисани комуняги.

    19:54 16.10.2026

  • 68 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Верно ли ве радане

    19:55 16.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    "Донбас отдавна е почти без мъжко население"

    Това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Донбас.

    19:59 16.10.2026

  • 71 Радан Кънев

    1 0 Отговор
    Като му чуеш името и фамилията и ти става ясно що за стока е тоя. На грешната страна си мойто момче. Кой дава трибуна на такива индивиди. Осрайна е терориста в черно море май диър

    20:02 16.10.2026

  • 72 Какво

    0 0 Отговор
    Прави този в ес,като не защитава собствената си Държава а иска война.Да си вземе децата ако има такива и да отива на фронта.

    20:04 16.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Абе идиотче нали всички си признаха че

    0 0 Отговор
    Украинските нацисти стрелят по тези кораби за да обвинят всички Русия

    20:10 16.10.2026

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