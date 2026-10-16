Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море

Атаките срещу мирни плавателни съдове в Черно море са целенасочени терористични действия на руските сили, а България трябва да укрепи отбранителните си способности. Това заяви председателят на ДСБ и евродепутат Радан Кънев в интервю за bTV.
„Това е държавен тероризъм. Източникът на този държавен тероризъм не подлежи на никакво съмнение“, каза Кънев. Той уточни, че според него става дума за атаки срещу кораби, които не са военни, в изключителните икономически зони на България и Румъния, както и в румънски териториални води.
Кънев: България трябва да има готовност за подобни атаки
Евродепутатът отхвърли тезата, че случващото се представлява просто разширяване на войната. По думите му войната се води в Украйна, докато нападенията срещу граждански плавателни съдове са отделна серия от действия, които засягат сигурността на държавите в Черноморския регион.
„На нас ни трябват въоръжени сили, готовност за предпазване от такива атаки“, заяви Кънев. Той определи като провал политиката, според която България може да се предпази, ако избягва откритото назоваване на Русия като агресор.
Като особено чувствителни за страната той посочи два сектора - износа на зърно по море и вноса на петрол към българската рафинерия. Според него заплахите могат да имат отражение върху инфлацията и покупателната способност на хората.
Кънев разкритикува и първоначалната реакция на българските власти. Той припомни изказване на премиера, че е имало и по-тежки атаки, както и твърдение за стотици нападения срещу кораби. „Само че атаки с потопяване на кораби, с жертви, непосредствено близо до нашите води, нямаше доскоро“, каза евродепутатът.
По думите му българските власти първоначално са отхвърляли необходимостта от търсене на подкрепа и от присъединяване към антидронната коалиция, но по-късно са променили позицията си. „Важно е да се вземат верните решения“, заяви Кънев.
Спорът за бюджета на Европейския съюз
В разговора той коментира и разминаването между изявленията на външния министър и вицепремиера Андрей Пеканов относно българската позиция за бюджета на Европейския съюз. Кънев заяви, че в кабинета не за първи път след изказване на външния министър се налага премиер или вицепремиер да дава допълнителни обяснения.
Евродепутатът акцентира върху предложения фонд за конкурентоспособност, който по думите му обхваща близо 30% от бюджета и предвижда средствата да се разпределят на конкурентен принцип между предприятия от различни държави.
Кънев настоя България да не се стреми към намаляване на фонда, а да търси механизъм, който да гарантира дял за държавите с по-нисък брутен вътрешен продукт. Според него българските предприятия могат да се конкурират успешно за тези средства.
Той направи разграничение между конкурентното финансиране и кохезионните средства, при които решенията за разпределение често се вземат политически. Кънев даде за пример изградени стадиони в обезлюдени села и заяви, че защитата на неефективни финансови механизми не трябва да бъде за сметка на инвестициите в конкурентоспособност.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Окооо
Коментиран от #30, #59
18:57 16.10.2026
3 Сорос
18:58 16.10.2026
4 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
18:59 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рада Дълбоката
19:00 16.10.2026
7 Сусу Манарата
19:01 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Европеец
До коментар #1 от "Софиянец":Съгласен съм с коментара ти..... Важното е да не допускаме такива недоразумения да се връщат във властта.. . Затова аз съм решил гласувам с номер 11 за Възраждане дано да имат късмет и ние да почнем да възстановяваме държавата и държавността...... Защото се обадих, че и Радев и Йотова са същото от старото...
19:02 16.10.2026
10 нищожество си
19:03 16.10.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #19
19:04 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 СУС МА РАДО
19:05 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прогресивна България
19:09 16.10.2026
16 Обективно
Коментиран от #40
19:10 16.10.2026
17 Хахахаха
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Сериозно? Срещу кого? Срещу този, който е окупирал украинска територия ли?
Коментиран от #37
19:16 16.10.2026
18 Я пак ? ...
19:16 16.10.2026
19 Хахахаха
До коментар #11 от "Сатана Z":А какво извършва раша, когато окупира украинска територия? Нали от там започна всичко?
Коментиран от #41, #67
19:17 16.10.2026
20 КОЙ И КОНФИСКУВА МИЛИАААРДИ
.........
19:17 16.10.2026
21 Анонимен
19:18 16.10.2026
22 О, Морес
19:18 16.10.2026
23 az СВО Победа 81
19:19 16.10.2026
24 Да го дуе нищожеството обачиииии
19:20 16.10.2026
25 Горски
19:21 16.10.2026
26 Да,бе
19:22 16.10.2026
27 Интересно
Коментиран от #35
19:22 16.10.2026
28 Точно ей такива
19:23 16.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само че
До коментар #2 от "Окооо":България счита руските терористични атаки за братски поздрав.
19:24 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Раданчо Кънев
19:27 16.10.2026
34 радке,
Когато Украйна започна да атакува петролни танкери в Средиземно море, това също беше подминато.
Когато Украйна атакува танкер в самите териториални води на Румъния, това също не беше заплаха за Черно море. Не беше заплаха и украински удар от морски дрон директно по румънско пристанище. От "своите" може.
Не беше заплаха и атаката на танкер на входа на Босфора.
Но, когато Русия започна да атакува корабите, които доставят оръжие на Украйна или пък превозват стоки, които позволяват на Украйна да печели пари за войната,
това изведнъж за всички рептили от семейството на ЕНП, включително румънските и нашите, превърна Черно море в опасна зона.
Нашите малоумници даже обвиняват сегашното правителство за атаки извън териториалните ни води, при това атаки с недоказано авторство.
Важното е да обвиняват. Вчера едни направо протестираха с искания за оставка, защото извън територията на България някой атакувал някакви кораби, недоказано с какъв товар.
Това в момента е европейският наратив - напълно неадекватни обвинения, издаващи налудничави обсесии за изкривяване на истината и нормалната логика.
19:30 16.10.2026
35 О, Морес
До коментар #27 от "Интересно":Ами ясно е защо.Защото искат неистово да ни вкарат във войната.Абе тия хорица имат мозък колкото едно пиле.Хитлер беше пред Москва и не можа да накара българите да се бият срещу Русия,но....Радан продължава с опитите.Жив да го оревеш тоя и неговата стратегическа Мисъл.
19:30 16.10.2026
36 Обективен
19:31 16.10.2026
37 Ивелин Михайлов
До коментар #17 от "Хахахаха":Срещу цивилни танкери
19:31 16.10.2026
38 Край
19:31 16.10.2026
39 страхуват путин
Все пак ни пазят Макрон, чиято жена го бие, и Мерц, който е с рейтинг колкото головете на националния ни отбор в квалификациите за европейското. Европейската младеж ще си избере хибриден пол и ще изтрепе руските и чеченските барети от смях, след което триумфално ще нахлуе в Санкт Петербург и ще си направи хепънинг в най-хубавия православен храм в сърцето на хилядолетната „бензиностанция с ракети“!
А днес какво? Снишаване! Веднага да отиват в Москва или Шанхай „на външни тоалетни“ – всеки, който не иска война с Русия! Много по-добре си е в гетото в Париж, Франкфурт и Марсилия! Чефо, Мефо, Алек Алексиев, Гого Лозанов и Ко го казАха! Вижте колко е хубаво без парно, ток и вода в Киев! Само наполовина се стопи Украйна! Истинска забава е войната, защо да не се включим?! Какво се мотае Радев, защо ни е страх? М?
Виктор Николаев, Поли Златарева, Мира Иванова, Цънцарова – всички с право са потресени и искат мощен военен отговор тук и сега. БТВ също едва издържа тази страхлива и полегнала позиция!
Повечето говорители днес по темата от пет години ми се смеят, защото твърдях, че ще има война в Черно море, в която ще сме въвлечени пряко. Но днес бликат от „експертиза“ и решения. Истината е, че са излишни напъните да се заслужат грантовете. Ние сме в менюто и решенията са вече взети. Дано не им
19:33 16.10.2026
40 Русофил
До коментар #16 от "Обективно":А да бе Русия или българите трябва да се грижат за България 🤡
19:33 16.10.2026
41 Запази
До коментар #19 от "Хахахаха":Живота и достойнството на рескоговорящите от бандерския фашизъм
Коментиран от #66
19:34 16.10.2026
42 Относно
19:35 16.10.2026
43 Наръчник на глупавата пропаганда!
Когато Украйна взривява Кримския мост-това е героизъм;
Когато Украйна потопява руски кораби и пленява български кораб и моряци-това е героизъм;
Когато Украйна убива цивилни руски граждани-това е героизъм;
Когато Украйна взриява руски газопроводи в Европа-това е героизъм;
Когато САЩ напада суверенна държава-това е демокрация;
Когато САЩ отвлича президента на суверенна държава-това е демокрация;
Когато Израел изравнява със земята Газа- това е специална военна операция;
Другото го знаете- За всичко е виновен Путин, даже и за това, че слънцето изгрява от Изток.
19:35 16.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гост
19:39 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Много остарял освен
Коментиран от #60
19:40 16.10.2026
50 Мит
19:41 16.10.2026
51 Радана, на Къню унуката ли е?!....
19:41 16.10.2026
52 УЖАС
19:42 16.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Европа и сащ извършват
19:45 16.10.2026
55 Умнокрасив
19:45 16.10.2026
56 Възмутен
Пък когато Украйна удряше петролни танкери тогава не беше държавен тероризъм, когато взриви Северен поток също не беше държавен тероризъм, когато падна украински дрон в България близо до газопровод пак не беше държавен тероризъм.
Абе защо така всички петроханци едностранно ги виждат нещата.
19:45 16.10.2026
57 Горски
19:45 16.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Коста
До коментар #49 от "Много остарял освен":Скоро не е оран
19:49 16.10.2026
61 Лука
19:49 16.10.2026
62 3.14К
19:49 16.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 НА СНИМКАТА
19:52 16.10.2026
65 Лакеите на Пентагона
19:53 16.10.2026
66 Хахахаха
До коментар #41 от "Запази":И как раша запази достойнството на руско говорящите в Донбас, като те бяха мобилизирани веднага и пратени на фронта? Повечето отдавна са ликвидирани. Донбас отдавна е почти без мъжко население.
Коментиран от #69, #70
19:53 16.10.2026
67 Учуден
До коментар #19 от "Хахахаха":"когато окупира украинска територия"
Хайде бе и от кога тази територия е Украинска - ще ми посочиш ли един украински цар царувал на тази територия.
Защо ли всички "либерали" ужким мразят комунистите ама много харесват творенията им - като комуниста Ленин който създаде Украйна и комуниста Хрусчов който им хариза руски земи и накрая комуниста Горбачов който им даде независимост.
Да разбирам ли че всички либерали са пребоядисани комуняги.
19:54 16.10.2026
68 Мухахаха
19:55 16.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Учуден
До коментар #66 от "Хахахаха":"Донбас отдавна е почти без мъжко население"
Това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Донбас.
19:59 16.10.2026
71 Радан Кънев
20:02 16.10.2026
72 Какво
20:04 16.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Абе идиотче нали всички си признаха че
20:10 16.10.2026