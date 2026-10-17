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Катастрофа между кола и камион край Луковит. Загинала е 72-годишна жена

Катастрофа между кола и камион край Луковит. Загинала е 72-годишна жена

17 Октомври, 2026 15:28 497 2

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  • загинала жена

Инцидентът е станал около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг, в района на Луковит.

Катастрофа между кола и камион край Луковит. Загинала е 72-годишна жена - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала при катастрофа край Луковит, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг, в района на Луковит. Ударили са се лек и товарен автомобил.

Леката кола е шофирана от 72-годишна жена от София. Тя е починала в линейката на път за болницата. Жената е пътувала в посока Луковит.

По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в района на инцидента е ограничено. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“.


България
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