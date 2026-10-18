Прокурорите изслушаха 25 кандидати за новия ВСС

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота приключи в София, но същинският вот ще бъде следващата събота – 24 октомври. Тогава прокурорите ще гласуват с хартиени бюлетини за четиримата си представители в новия състав на ВСС.

Събранието започна с един час закъснение заради липса на кворум. При първоначалната проверка в залата са били 449 прокурори от общо 1570, включени в избирателния списък. След изтичането на едночасовото отлагане форумът е открит в 11:00 часа с 502 присъстващи.

Избран е председател и избирателна комисия

За председател на Общото събрание е избран Виктор Малинов – прокурор и завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура. Той е получил 465 гласа „за“ срещу 30 „против“.

Прокурорите са избрали и избирателна комисия от седем редовни и петима резервни членове. За всяка избирателна секция са определени по трима редовни и трима резервни членове. Секциите ще бъдат разположени според броя и местоположението на окръжните съдилища.

25 кандидати за четири места

В процедурата участват 25 прокурори, които се състезават за четирите места от професионалната квота в Прокурорската колегия на ВСС. Кандидатите представиха концепциите си и отговаряха на въпроси от участниците в събранието.

Общото събрание реши изложението на всеки кандидат да бъде до 10 минути. В рамките на изслушването са обсъждани независимостта на прокуратурата, възстановяването на общественото доверие в съдебната власт, кадровите процедури, командироването на прокурори, дисциплинарната дейност, киберсигурността и електронното правосъдие.

Благовест Вангелов не е участвал в изслушването по здравословни причини. Процедурата е проследена от представители на медиите, регистрирани наблюдатели от Асоциация „Форум“ и застъпници на кандидати.

Вотът е на 24 октомври

На 24 октомври прокурорите ще изберат четиримата членове на ВСС от професионалната си квота. Предстои и изборът на представители от парламентарната квота, за да бъде попълнен новият състав на съвета.

„Надявам се, че ще мислим трезво и на 24-ти ще изберем най-достойните, най-почтените професионалисти“, заяви временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Източници: bnrnews.bg