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Крум Зарков: Русия и Украйна трябва да седнат на масата на преговорите. Алтернативата е война с още държави

Крум Зарков: Русия и Украйна трябва да седнат на масата на преговорите. Алтернативата е война с още държави

18 Октомври, 2026 08:41 559 20

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  • украйна-
  • преговори-
  • алтернатива-
  • война-
  • държави

Зарков цитира думи на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че е време Европа да излезе със собствена инициатива за мир, а не да се разчита на американските усилия. 

Крум Зарков: Русия и Украйна трябва да седнат на масата на преговорите. Алтернативата е война с още държави - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сигурността на корабоплаването в Черно море не може да бъде гарантирана, докато тече пълномащабна война между Русия и Украйна. Това заяви пред "Опорни хора" председателят на БСП Крум Зарков.

Според него трябва да се намери начин двете страни да седнат на масата на преговорите.
"Противната алтернатива е военен конфликт с още повече държави, ангажирани вътре. Не дай, Боже европейски такива и това е трагедия от такъв мащаб, че всички дребни опити за някой друг процент дивидент са наистина недостойни", подчерта лидерът на левицата.

"Ако сме далеч от масата на преговорите, сме близо до тази трагедия".

Зарков цитира думи на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че е време Европа да излезе със собствена инициатива за мир, а не да се разчита на американските усилия.
Той коментира и подкрепата на България на сделката за дизел между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

"Тази сделка е отново политически акт - този път демонстрация на американския президент, че се разбира добре с руския си колега. Дали българската страна има отношение към нея, не виждам. Няма как да се намалят цените на колонка с тази сделка", категоричен бе Зарков.

Гостът посочи, че поевтиняването може да се случи по друг начин: "Цената на колонка се формира до голяма степен от акцизи и ДДС."
По думите на Зарков няма обща визия за данъчното облагане.

"Това са инцидентни, екстремни, понякога екстравагантни мерки, прилагани еднократно или краткосрочно, за които може да се каже, че имат кризисен характер, но често създават повече кризи, отколкото биха могли да решат. Трябва цялостна преоценка на системата за данъчно облагане, на данъчната тежест както за физически, така и за юридически лица. И да се изравни малко тежестта, която в България на практика е регресивна - тя не е плоска. Като се вземе системата в цялост се вижда, че колкото повече печелиш в нашата страна, толкова по-малко процентно внасяш в общото", разкри Зарков пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос дали гласовете на ГЕРБ са необходими на Илияна Йотова и Кирил Вълчев той отговори:

"Ако говорите искаме ли ГЕРБ да каже "Гласувайте за нас" - не. Но ако има хора, които са гласували за ГЕРБ, а сега са решили да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова, това е тяхно право".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    10 1 Отговор
    Този клоун някой взима ли го на сериозно...? Глас в пустинята..!

    Коментиран от #4

    08:43 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Комунист

    10 1 Отговор
    Комунетата единствено са силни на празните лозунги!

    Да седнели били! Като муцката "Трябва да отслабна, ама първо да си изям тортата и почвам диета!"

    08:49 18.10.2026

  • 4 Социалист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Момчето поне е честно, не стана Сглобкаджия от Радевите кутевчета събрани от кол и въже - прогресисти.

    Реално целият боклук от БСП и ГЕРБ се утече в Прогресистка България и си спретнаха сглобка за чудо и приказ.

    08:50 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА НА ХОРА С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ?

    08:52 18.10.2026

  • 7 Най-новият украински сериал

    0 1 Отговор
    Козлодуй за Путин

    08:53 18.10.2026

  • 8 Най-новият български сериал

    0 0 Отговор
    Путин в Подуене

    08:53 18.10.2026

  • 9 Прогресисти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "На мама детето":

    успокойте се, че пукнете жлъчка

    08:54 18.10.2026

  • 10 Кажи ,

    6 1 Отговор
    бе , Кацамунски колко хора затри дядо ти ! Ген и чудо ! Нагли лапачи на народен гръб вечно !

    08:54 18.10.2026

  • 11 Митю

    1 1 Отговор
    Това не е ли мечтата на Зеленски.

    08:55 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Перо

    2 0 Отговор
    Кой беше тоя Зарков?

    Коментиран от #20

    09:00 18.10.2026

  • 15 Историк

    3 3 Отговор
    Накарайте любимия си Путин да спре войната веднага,като изтегли варварските си орди от Украйна и да седне на масата за преговори. Празните ви приказки ни дойдоха до гуша. Путин казва,че ще продължава да води този ужасна война,докато Украйна капитулира и ако не постигне тази си цел ,ще я ликвидира. Само вие твърдите,че преговори ще доведат до мир. Единствено Зеленски цяла година повтаря,че иска преговори, но няма с кого. Агресорът Путин не иска и всеки ден атакува ожесточено не само Украйна, но и цяла Европа с безкрайни диверсии и саботажи. Сега България е директно атакувана и комунистите пак не смеете да защитите държавата, а подкрепяте агресора. Това не се ли нарича национално предателство?

    Коментиран от #18

    09:02 18.10.2026

  • 16 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Нари това е зерта на Украйна и коолицията от ястреби,разширяване на конфрикта,провокоции с дронове,атаки по ЗАП.- АЕЦ и т.н.. Този тумор ,Украйна трябва да бъде изрязан,иначе световна война чака народите

    09:05 18.10.2026

  • 17 Кой ще ми каже

    1 0 Отговор
    Питам се дали урсулианците получават нещичко в банк. си сметки,та така упорито защитават Укрия и войната?

    09:13 18.10.2026

  • 18 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Къде ни е атакувал Путин?Нещо съм проспал тази новина.

    09:16 18.10.2026

  • 19 Хшшгфж

    0 0 Отговор
    Това сега "не е трагедия" ама кой господина го засегне директно тогава вече щяло да е трагедия. Какво направи през всичките години за да настояваш за мир че чак сега се сещаш когато умряха над 3 милиона човека. Или щом е по телевизията няма значение. ЕС във война ли е че ще излиза с предложение за мир? За мр може да се договарят само Русия и Украйна.

    09:18 18.10.2026

  • 20 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Котколюбеца

    09:18 18.10.2026

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