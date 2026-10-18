Крум Зарков: Русия и Украйна трябва да седнат на масата на преговорите. Алтернативата е война с още държави

Сигурността на корабоплаването в Черно море не може да бъде гарантирана, докато тече пълномащабна война между Русия и Украйна. Това заяви пред "Опорни хора" председателят на БСП Крум Зарков.

Според него трябва да се намери начин двете страни да седнат на масата на преговорите.

"Противната алтернатива е военен конфликт с още повече държави, ангажирани вътре. Не дай, Боже европейски такива и това е трагедия от такъв мащаб, че всички дребни опити за някой друг процент дивидент са наистина недостойни", подчерта лидерът на левицата.

"Ако сме далеч от масата на преговорите, сме близо до тази трагедия".

Зарков цитира думи на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че е време Европа да излезе със собствена инициатива за мир, а не да се разчита на американските усилия.

Той коментира и подкрепата на България на сделката за дизел между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

"Тази сделка е отново политически акт - този път демонстрация на американския президент, че се разбира добре с руския си колега. Дали българската страна има отношение към нея, не виждам. Няма как да се намалят цените на колонка с тази сделка", категоричен бе Зарков.

Гостът посочи, че поевтиняването може да се случи по друг начин: "Цената на колонка се формира до голяма степен от акцизи и ДДС."

По думите на Зарков няма обща визия за данъчното облагане.

"Това са инцидентни, екстремни, понякога екстравагантни мерки, прилагани еднократно или краткосрочно, за които може да се каже, че имат кризисен характер, но често създават повече кризи, отколкото биха могли да решат. Трябва цялостна преоценка на системата за данъчно облагане, на данъчната тежест както за физически, така и за юридически лица. И да се изравни малко тежестта, която в България на практика е регресивна - тя не е плоска. Като се вземе системата в цялост се вижда, че колкото повече печелиш в нашата страна, толкова по-малко процентно внасяш в общото", разкри Зарков пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос дали гласовете на ГЕРБ са необходими на Илияна Йотова и Кирил Вълчев той отговори:

"Ако говорите искаме ли ГЕРБ да каже "Гласувайте за нас" - не. Но ако има хора, които са гласували за ГЕРБ, а сега са решили да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова, това е тяхно право".