Патриарх Даниил призова за диалог, а не за разделение

Патриарх Даниил призова различията да се преодоляват чрез разговор и взаимно разбиране, а не чрез противопоставяне и разделение. Той отправи апела по време на съвместна архиерейска света литургия с Вселенския патриарх Вартоломей в катедралата „Св. Александър Невски“ в София.

„Трябва да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение“, заяви българският патриарх Даниил. По думите му съвместното богослужение показва необходимостта хората да се учат да разговарят дори когато съществуват различия.

Литургията се състоя във втория ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България. Визитата е посветена на две годишнини, свързани със свети Йоан Рилски Чудотворец – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Послание за мир и единство

Вселенският патриарх Вартоломей благодари за посрещането и заяви, че молитвата в храма е посветена на мира в света и единството на православните църкви. „В този момент светът има нужда от мир“, каза той.

Богослужението събра духовници и миряни. То беше отслужено в деня, посветен на света Злата Мъгленска и на свети апостол и евангелист Лука.

Почит към патриарх Неофит

След литургията двамата патриарси отдадоха почит на гроба на българския патриарх Неофит. В негова памет беше отслужена заупокойна молитва.

На следващия ден от визитата е предвидено поклонение пред свети Йоан Рилски в Рилския манастир. Посещението на Вселенския патриарх продължава с прояви, посветени на небесния покровител на българския народ.

Източници: bntnews.bg