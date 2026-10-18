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Патриарх Даниил призова за диалог, а не за разделение
  Тема: Известни личности

Патриарх Даниил призова за диалог, а не за разделение

18 Октомври, 2026 18:11 532 6

  • патриарх даниил-
  • патриарх вартоломей-
  • българска православна църква-
  • света литургия-
  • свети йоан рилски

Апелът беше отправен по време на съвместна литургия с Вселенския патриарх Вартоломей в катедралата „Св. Александър Невски“

Патриарх Даниил призова за диалог, а не за разделение - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Патриарх Даниил призова различията да се преодоляват чрез разговор и взаимно разбиране, а не чрез противопоставяне и разделение. Той отправи апела по време на съвместна архиерейска света литургия с Вселенския патриарх Вартоломей в катедралата „Св. Александър Невски“ в София.

„Трябва да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение“, заяви българският патриарх Даниил. По думите му съвместното богослужение показва необходимостта хората да се учат да разговарят дори когато съществуват различия.

Литургията се състоя във втория ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България. Визитата е посветена на две годишнини, свързани със свети Йоан Рилски Чудотворец – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Послание за мир и единство

Вселенският патриарх Вартоломей благодари за посрещането и заяви, че молитвата в храма е посветена на мира в света и единството на православните църкви. „В този момент светът има нужда от мир“, каза той.

Богослужението събра духовници и миряни. То беше отслужено в деня, посветен на света Злата Мъгленска и на свети апостол и евангелист Лука.

Почит към патриарх Неофит

След литургията двамата патриарси отдадоха почит на гроба на българския патриарх Неофит. В негова памет беше отслужена заупокойна молитва.

На следващия ден от визитата е предвидено поклонение пред свети Йоан Рилски в Рилския манастир. Посещението на Вселенския патриарх продължава с прояви, посветени на небесния покровител на българския народ.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НаРъБа другарите

    3 1 Отговор
    Още от средата на миналия век България няма независима църква а кгб отдел с расо и брада...

    То поне да имаше бог че да имат смисъл

    18:33 18.10.2026

  • 2 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Бе отивай да пълзиш пред гундяев.

    18:38 18.10.2026

  • 3 Мдаа

    0 0 Отговор
    Посещението на Вселенския патриарх продължава с прояви, посветени на небесния покровител на българския народ.
    Никой не е възлязъл на небето освен слезлия от небето Син човешки, Който сега е на небето.)(Йоан 3:13).
    Йоан 5:28–29... Идва час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат: онези, които са вършили добро – за възкресение за живот, а онези, които са вършили зло – за възкресение за осъждане. Възкресението, а не смъртта, разделя хората на праведни и неправедни. Между смъртта и възкресението съществува състояние, наричано сън.
    Псалм 17 Давидов-Аз в правда ще съзерцавам лицето Ти, когато се събудя, ще се наситя да Те виждам.Толкова за небесния покровител на българския народ.

    18:48 18.10.2026

  • 4 Йода

    1 0 Отговор
    Все едно те гледа дявола.

    Коментиран от #5

    18:49 18.10.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Йода":

    Ще му падне разпятието на сатанинската кратуна
    на тоя безбожник ....като на оня в Еквадор !!!

    19:15 18.10.2026

  • 6 Хмм

    2 0 Отговор
    такова сервилничене, срам

    19:20 18.10.2026

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