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Петър Кирков: Атаката срещу антени на „Старлинк“ може да засегне голям регион
  Тема: Киберсигурност

Петър Кирков: Атаката срещу антени на „Старлинк“ може да засегне голям регион

18 Октомври, 2026 18:29 553 8

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  • плана планина-
  • критична инфраструктура-
  • киберсигурност

Експертът коментира палежа на 11 антени край Плана планина и рисковете за критичната инфраструктура. Той призова за доказателства, преди да се посочи организатор на атаката

Петър Кирков: Атаката срещу антени на „Старлинк“ може да засегне голям регион - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако подпалените на 9 октомври 11 антени край Плана планина са част от сателитната система „Старлинк“, повредата им може да затрудни комуникациите в голям регион, а не само на територията на България. Това заяви експертът по киберсигурност и бивш национален координатор по киберсигурност Петър Кирков в предаването „120 минути“ по bTV.

По случая се води разследване. Премиерът Радев е призовал службите да не разкриват публично подробности, докато то продължава. В същото време остава непотвърдено дали съоръженията край Плана планина действително са свързани със „Старлинк“.

Наземните станции са ключова връзка

Кирков обясни, че наземните станции осигуряват връзката между сателитите и комуникационните мрежи на Земята. Именно там се осъществява качването и свалянето на данни от сателитите.

„Всъщност най-трудното е да качим данни и да свалим данни от тези сателити. Това е най-тясната комуникационна точка“, заяви Петър Кирков.

По думите му по света има множество подобни станции, но точният им брой и местоположението им в Европа не са публично известни. Той определи инфраструктурата като критична за функционирането на цялата система „Старлинк“.

„Ако тази станция е на „Старлинк“, засягането ѝ със сигурност ще затрудни работата в голям регион около нас“, каза експертът.

Системата се използва и за военни комуникации

„Старлинк“ има гражданско и военно приложение. Кирков посочи, че основното предимство на системата е възможността за бързо предаване на големи обеми информация практически навсякъде по света.

Като пример той даде терминал, монтиран на бързо движещ се дрон. Чрез него може да се предава видео с достатъчно качество, за да бъде разпознат друг дрон. Това изисква висока скорост на комуникацията и голям капацитет за пренос на данни.

Кирков коментира и появилите се през седмицата твърдения, че ограничения във функционалността на „Старлинк“ са затруднили работата на украински дронове прехващачи. По думите му украинската страна е свързала тези затруднения със значителни жертви, тъй като част от атакуващите дронове не са могли да бъдат прехванати.

Атаки срещу критична инфраструктура

Експертът подкрепи предпазливия подход при разследването и предупреди, че публичните обвинения трябва да бъдат основани на доказателства.

„Не може с лека ръка да обвиним една или друга държава, без да имаме доказателства, че наистина тя стои зад една такава атака“, заяви Кирков.

Той изрази надежда, че българските и полските служби си сътрудничат по повод информацията за подобен палеж на антени в Полша.

Според Кирков се увеличават атаките, извършвани от хора без специална подготовка. Те могат да бъдат наемани през социални мрежи за малки суми, без да знаят кой стои зад поръчката и каква е крайната ѝ цел. Анонимността в интернет позволява на организаторите да се представят за други лица и да подвеждат хора с недостатъчна дигитална грамотност.

Кирков посочи, че защитата на електроенергийната инфраструктура и комуналните услуги се подобрява постоянно, но не може да бъде еднократно завършена.

„Киберсигурността не е статична. Това е процес, защото светът около нас се променя постоянно и ние трябва да се адаптираме“, каза експертът.

По думите му държавата предупреждава интернет доставчиците за открити уязвимости, а те уведомяват клиентите си. Въпреки че тези мерки често подобряват защитата, понякога предизвикват недоволство сред крайните потребители. Кирков определи киберпространството като петия домейн за водене на война.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По добре да ги няма

    5 1 Отговор
    Като ги нямаше всичко си беше точно , по скоро откакто се появиха такива антени започнаха и смущения и прекъсвания в мобилния интернет

    Коментиран от #7

    18:43 18.10.2026

  • 4 След Като Си Се Натресъл На Това !

    2 1 Отговор
    Ще Му Събаш !

    И Попарата !

    Коментиран от #5

    18:47 18.10.2026

  • 5 Ангажимента !

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "След Като Си Се Натресъл На Това !":

    Си Е Твой !

    18:49 18.10.2026

  • 6 Пич

    3 1 Отговор
    А какво прави Старлинк в България, никой не се сеща, да пита?! И кой е дал разрешение да поставят инфраструктурата си тука?
    Нямаше и да разбереме, ако онова нискочелото не се беше разквичало в тъпотията си!
    Хубавото е, че разбрахме как само трябва да им отвъртиш антените, за да умрат!!!

    18:51 18.10.2026

  • 7 Питанки

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "По добре да ги няма":

    Животът си вървеше тихо, кротко и спокойно преди да я има тази частната фирма. Колко плаща тая фирма на България? Петър акционер ли е в тая фирма?

    18:52 18.10.2026

  • 8 Честен частник

    1 0 Отговор
    Ами Илончо да с бръкне и да си подсигури собствеността. Там охрани и каквото още реши. Нали има пари ? Ама те всичките са такива - на печалбата съм си сам, а на загубите сме ортаци.

    19:17 18.10.2026

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