Над 100 уязвими хладилни контролера има у нас

Над 100 контролера, които управляват хладилни инсталации в търговски обекти в България, са потенциално уязвими за кибератаки. Това предупреди киберекспертът Християн Даскалов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му няма публична информация устройствата у нас да са били атакувани, но достъпността им през интернет създава риск.
Контролерите управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. При компрометиране нападатели могат да променят настройките им, което да доведе до разваляне на съхраняваната стока.„Подобни устройства управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. Ако бъдат компрометирани, нападателите могат да променят настройките им и така да причинят разваляне на съхраняваната стока“, посочи Даскалов.
Киберекспертът добави, че при подобни атаки в Европа вече са били изхвърлени хранителни продукти за десетки милиони. В конкретния случай не се посочва държава, компания или точният размер на щетите.
По думите на Даскалов контролерите могат да бъдат открити чрез публично достъпната интернет търсачка Shodan. Тя показва устройства и услуги, които са достъпни онлайн, включително когато достъпът до тях не е бил предвиден за широк кръг потребители.
„Контролерите за хладилни инсталации не би трябвало да бъдат достъпни директно през интернет“, обясни експертът. Той уточни, че в някои случаи такава връзка се оставя за удобство, когато външен доставчик трябва дистанционно да следи и управлява оборудването.
Даскалов съобщи, че е изпратил доклад за установена уязвимост до една от големите търговски вериги, за да бъдат предприети мерки. Името на компанията не беше посочено.
Препоръката му към останалите търговци е да проверят дали контролерите в техните обекти са видими през интернет. Ако са достъпни, връзката трябва да бъде ограничена. Необходимо е също да се провери дали софтуерът на устройствата е актуализиран до последната версия.„Важно е също да се провери дали софтуерът им е актуализиран до последната версия“, подчерта Християн Даскалов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
10:44 03.11.2026
2 оня с коня
10:47 03.11.2026
3 Уязвим
10:48 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
11:00 03.11.2026
6 Гост
11:12 03.11.2026