Над 100 уязвими хладилни контролера има у нас

Над 100 контролера, които управляват хладилни инсталации в търговски обекти в България, са потенциално уязвими за кибератаки. Това предупреди киберекспертът Християн Даскалов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му няма публична информация устройствата у нас да са били атакувани, но достъпността им през интернет създава риск.

Контролерите управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. При компрометиране нападатели могат да променят настройките им, което да доведе до разваляне на съхраняваната стока.

„Подобни устройства управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. Ако бъдат компрометирани, нападателите могат да променят настройките им и така да причинят разваляне на съхраняваната стока“, посочи Даскалов.

Киберекспертът добави, че при подобни атаки в Европа вече са били изхвърлени хранителни продукти за десетки милиони. В конкретния случай не се посочва държава, компания или точният размер на щетите.

По думите на Даскалов контролерите могат да бъдат открити чрез публично достъпната интернет търсачка Shodan. Тя показва устройства и услуги, които са достъпни онлайн, включително когато достъпът до тях не е бил предвиден за широк кръг потребители.

„Контролерите за хладилни инсталации не би трябвало да бъдат достъпни директно през интернет“, обясни експертът. Той уточни, че в някои случаи такава връзка се оставя за удобство, когато външен доставчик трябва дистанционно да следи и управлява оборудването.

Даскалов съобщи, че е изпратил доклад за установена уязвимост до една от големите търговски вериги, за да бъдат предприети мерки. Името на компанията не беше посочено.

Препоръката му към останалите търговци е да проверят дали контролерите в техните обекти са видими през интернет. Ако са достъпни, връзката трябва да бъде ограничена. Необходимо е също да се провери дали софтуерът на устройствата е актуализиран до последната версия.

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„Важно е също да се провери дали софтуерът им е актуализиран до последната версия“, подчерта Християн Даскалов.