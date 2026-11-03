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Над 100 уязвими хладилни контролера има у нас
  Тема: Киберсигурност

Над 100 уязвими хладилни контролера има у нас

3 Ноември, 2026 10:41 569 6

  • киберсигурност-
  • хладилни инсталации-
  • християн даскалов-
  • shodan

Устройствата могат да бъдат достъпни през интернет и да позволят промяна на температурата в хладилници и хладилни камери

Над 100 уязвими хладилни контролера има у нас - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 100 контролера, които управляват хладилни инсталации в търговски обекти в България, са потенциално уязвими за кибератаки. Това предупреди киберекспертът Християн Даскалов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му няма публична информация устройствата у нас да са били атакувани, но достъпността им през интернет създава риск.

Контролерите управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. При компрометиране нападатели могат да променят настройките им, което да доведе до разваляне на съхраняваната стока.

„Подобни устройства управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. Ако бъдат компрометирани, нападателите могат да променят настройките им и така да причинят разваляне на съхраняваната стока“, посочи Даскалов.

Киберекспертът добави, че при подобни атаки в Европа вече са били изхвърлени хранителни продукти за десетки милиони. В конкретния случай не се посочва държава, компания или точният размер на щетите.

По думите на Даскалов контролерите могат да бъдат открити чрез публично достъпната интернет търсачка Shodan. Тя показва устройства и услуги, които са достъпни онлайн, включително когато достъпът до тях не е бил предвиден за широк кръг потребители.

„Контролерите за хладилни инсталации не би трябвало да бъдат достъпни директно през интернет“, обясни експертът. Той уточни, че в някои случаи такава връзка се оставя за удобство, когато външен доставчик трябва дистанционно да следи и управлява оборудването.

Даскалов съобщи, че е изпратил доклад за установена уязвимост до една от големите търговски вериги, за да бъдат предприети мерки. Името на компанията не беше посочено.

Препоръката му към останалите търговци е да проверят дали контролерите в техните обекти са видими през интернет. Ако са достъпни, връзката трябва да бъде ограничена. Необходимо е също да се провери дали софтуерът на устройствата е актуализиран до последната версия.

„Важно е също да се провери дали софтуерът им е актуализиран до последната версия“, подчерта Християн Даскалов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    5 1 Отговор
    Олигархията още не иска да осъзнае причината за тази хакерска атака...! Промоцията значи ИЗЛИШЪК на който системата слага ненужна цена..!

    10:44 03.11.2026

  • 2 оня с коня

    5 2 Отговор
    А нещата са прости- СПИРА СЕ Интернета като в Русия и хакерите увяхват.

    10:47 03.11.2026

  • 3 Уязвим

    2 0 Отговор
    Да не пуснат п.орно по билбордовете като в други страни вчера А забравих при нас няма от електронните назад сме

    10:48 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    4 0 Отговор
    Тъй нареченото навързване на неща (хладилници, печки и какво ли не) с интернет е абсурдно. Дори тогава можеше да е само да взима статистическа информация, но не и да подава. Като нищо има ъпдейти (с възможни промени) и от там може да ес получи гаф. Ако е от сбъркан ъпдейт е може да се прикрие, че е хакване.

    11:00 03.11.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    да минават на ръчен режим,те новостите понякога пречат.

    11:12 03.11.2026

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