Митов: Неизвестна трета страна да атакува кораби е тревожно

Възможността неизвестна трета страна да атакува търговски кораби в Черно море би била „много притеснителна“. Това заяви бившият външен министър Даниел Митов в предаването „120 минути“ по повод нападенията, при които над 20 души са загинали или са в неизвестност.

„Коя е тази трета страна, толкова мистериозна и могъща, която може, отвъд знанието на Русия и Украйна, да атакува кораби в Черно море?“, попита Митов. Той заяви, че още след първите нападения е имало основания Русия да бъде посочена като отговорна за нестабилността в региона.

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Критика към реакцията на властите

Митов разкритикува предпазливите формулировки на правителството за произхода на дроновете. Той определи като неубедително изказването, че „се очаква дроновете да са били руски“, защото така, по думите му, се прави предположение за вече случило се събитие.

Първите атаки са били на 6 октомври, а втори нападения са последвали на 13 октомври. Според Митов още след първия случай е съществувала логика дроновете да са руски, но тя не е била публично изразена от правителството. След вторите атаки премиерът Румен Радев е заявил, че логиката сочи към Русия.

„Не казвам, че неговата реакция или неговите думи са довели до втората атака, но можеше още първия път тази логика да бъде изразена“, каза Митов.

Изключителната икономическа зона не е успокоение

По думите на бившия външен министър фактът, че нападенията са извършени в изключителната икономическа зона на България, не трябва да се възприема като успокоение. Той посочи, че Европейският съвет е разгледал атаките като тревожни, докато българските власти първоначално са акцентирали върху това, че те не са станали в териториалните води на страната.

Въпроси около мораториума и дипломацията

„Това, че атаките са се случили в изключителната икономическа зона на България, за Брюксел и за Европейския съвет е притеснително, а за нашето правителство това беше успокоение“, заяви Митов.

Митов постави под въпрос как би се прилагал предложеният мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. „Как го налагаш този мораториум? Кой следи за прилагането му? Как се понасят санкции, ако някой наруши мораториума?“, попита той.

Според него в заключенията на Европейския съвет няма механизъм за мораториум, а призив за прекратяване на атаките. Митов заяви, че санкциите и подкрепата за Украйна трябва да бъдат използвани, за да понесе агресорът последствия.

Той критикува и решението руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде извикана директно при премиера. По думите му първоначалната реакция е можела да бъде на ниво Министерство на външните работи, включително чрез връчване на дипломатическа нота.

Митов определи експулсирането на посланик като крайна дипломатическа мярка, която държавите се стремят да избягват.

Източници: btvnovinite.bg