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Митов: Неизвестна трета страна да атакува кораби е тревожно
  Тема: Украйна

Митов: Неизвестна трета страна да атакува кораби е тревожно

18 Октомври, 2026 18:34 731 14

  • даниел митов-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • русия-
  • дипломация

Бившият външен министър разкритикува реакцията на властите след нападенията в Черно море и постави въпроси за контрола върху предложения мораториум

Митов: Неизвестна трета страна да атакува кораби е тревожно - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Възможността неизвестна трета страна да атакува търговски кораби в Черно море би била „много притеснителна“. Това заяви бившият външен министър Даниел Митов в предаването „120 минути“ по повод нападенията, при които над 20 души са загинали или са в неизвестност.

„Коя е тази трета страна, толкова мистериозна и могъща, която може, отвъд знанието на Русия и Украйна, да атакува кораби в Черно море?“, попита Митов. Той заяви, че още след първите нападения е имало основания Русия да бъде посочена като отговорна за нестабилността в региона.

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Критика към реакцията на властите

Митов разкритикува предпазливите формулировки на правителството за произхода на дроновете. Той определи като неубедително изказването, че „се очаква дроновете да са били руски“, защото така, по думите му, се прави предположение за вече случило се събитие.

Първите атаки са били на 6 октомври, а втори нападения са последвали на 13 октомври. Според Митов още след първия случай е съществувала логика дроновете да са руски, но тя не е била публично изразена от правителството. След вторите атаки премиерът Румен Радев е заявил, че логиката сочи към Русия.

„Не казвам, че неговата реакция или неговите думи са довели до втората атака, но можеше още първия път тази логика да бъде изразена“, каза Митов.

Изключителната икономическа зона не е успокоение

По думите на бившия външен министър фактът, че нападенията са извършени в изключителната икономическа зона на България, не трябва да се възприема като успокоение. Той посочи, че Европейският съвет е разгледал атаките като тревожни, докато българските власти първоначално са акцентирали върху това, че те не са станали в териториалните води на страната.

„Това, че атаките са се случили в изключителната икономическа зона на България, за Брюксел и за Европейския съвет е притеснително, а за нашето правителство това беше успокоение“, заяви Митов.

Въпроси около мораториума и дипломацията

Митов постави под въпрос как би се прилагал предложеният мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. „Как го налагаш този мораториум? Кой следи за прилагането му? Как се понасят санкции, ако някой наруши мораториума?“, попита той.

Според него в заключенията на Европейския съвет няма механизъм за мораториум, а призив за прекратяване на атаките. Митов заяви, че санкциите и подкрепата за Украйна трябва да бъдат използвани, за да понесе агресорът последствия.

Той критикува и решението руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде извикана директно при премиера. По думите му първоначалната реакция е можела да бъде на ниво Министерство на външните работи, включително чрез връчване на дипломатическа нота.

Митов определи експулсирането на посланик като крайна дипломатическа мярка, която държавите се стремят да избягват.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    6 3 Отговор
    Целта е България да пусне турски аскер на територията си, уж за да я пази.

    18:38 18.10.2026

  • 2 Сандо

    15 1 Отговор
    Прав е митов,особено ако третата страна се намира на един остров в Атлантическия океан.

    Коментиран от #7

    18:38 18.10.2026

  • 3 защо неизвестна

    8 0 Отговор
    вече знаем

    18:39 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кина

    11 1 Отговор
    Тези кочани ги слушаме всеки ден...! Изкарайте Соломон Паси от дупката да каже колко още ще трябва да платим на нато от наблюдатели да станат защитници..!

    18:40 18.10.2026

  • 6 БГ Соросите са в паника

    7 2 Отговор
    Хоратабв цяла западнала Европа протестират срещу соросите и ражима им заради непосилната цена на живота, нямат пари за хляб, бг демократите : мееееее Путин на бие

    18:42 18.10.2026

  • 7 Путин

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Винаги съм знаел че в труден момент македонците ще са зад мен.

    18:42 18.10.2026

  • 8 нннн

    6 1 Отговор
    Трета страна да атакува кораби в Черно море е тревожно, но напълно възможно.

    Коментиран от #10

    18:42 18.10.2026

  • 9 456

    8 1 Отговор
    😀 интересно. Предполагам ,че на всички е известно коя е 3 страна ,само на господина не му е ясно. Ами да му кажем. Ааа не първо подсказка: намира се на остров.

    18:47 18.10.2026

  • 10 Ххх

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    ПБ ли е третата страна?

    18:57 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тези страна е

    3 1 Отговор
    Сащ !

    19:16 18.10.2026

  • 14 ЮнитедКингдом

    1 0 Отговор
    е страната

    19:24 18.10.2026

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