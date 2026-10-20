Отвлякоха 19-годишно момиче в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Тийнейджърката е била принудително качена в автомобил и била държана насила в сграда във вилна зона в момчилградско село.

Тя е успяла да подаде сигнал да свои близки, които потърсили помощ от униформените.

На 19 октомври те са открили мястото, а след това издирили съпричастните към деянието - мъже на 23, 24 и 30 г., които са задържани.

По случая се води разследване.