Отвлякоха 19-годишно момиче в Кърджалийско, съобщиха от полицията.
Тийнейджърката е била принудително качена в автомобил и била държана насила в сграда във вилна зона в момчилградско село.
Тя е успяла да подаде сигнал да свои близки, които потърсили помощ от униформените.
На 19 октомври те са открили мястото, а след това издирили съпричастните към деянието - мъже на 23, 24 и 30 г., които са задържани.
По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това
Тинейджърка друг път.
11:30 20.10.2026
4 ЦК на БКП
11:30 20.10.2026
5 зорлем
12:21 20.10.2026