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Патриарх Даниил с първо посещение в Света гора

Патриарх Даниил с първо посещение в Света гора

21 Октомври, 2026 06:32 611 5

  • патриарх даниил-
  • света гора-
  • зографски манастир-
  • българска православна църква

Визитата на Атон ще продължи от 21 до 24 октомври. Патриархът ще посети Зографския манастир и ще възглави бдението за 26-те Зографски мъченици

Патриарх Даниил с първо посещение в Света гора - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският патриарх Даниил ще направи първото си посещение в Света гора – Атон от 21 до 24 октомври. Визитата е по покана на братството на Зографската света обител „Св. великомъченик Георги Победоносец“, съобщи Българската патриаршия.

Програмата предвижда патриархът да посети и други светогорски манастири, както и да се срещне със Свещения Кинотис – върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Атон. Информацията беше потвърдена и от БНТ, която цитира Българската телеграфна агенция.

Бдението за 26-те Зографски мъченици

Основен акцент във визитата ще бъде всенощното бдение за празника на светите 26 Зографски мъченици. Те са загинали през 1274 г., защитавайки православната вяра. Патриарх Даниил ще се срещне и разговаря с братството на българския манастир и ще се поклони на светините, които се пазят в обителта.

Това ще бъде първото посещение на Даниил в Света гора в качеството му на предстоятел на Българската православна църква. Той беше избран и интронизиран като български патриарх през 2024 г.

„Живо училище на вярата“

Няколко дни преди визитата, при откриването на изложбата „Света Гора – Атон“ в София, патриарх Даниил определи Атон като „живо училище на вярата“. Той подчерта и историческите връзки на българския народ със Света гора, които свързват православната духовност, книжовност и култура.

Зографският манастир е българската обител на Атон и едно от най-значимите средища на българското православно наследство извън страната. Предстоящата визита ще съчетае поклонение пред светини, срещи с монашеското братство и разговори с ръководството на Света гора.

Източници: bntnews.bg, nova.bg


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    5 2 Отговор
    благ поглед , винаги нещо мнително и наблюдаващо излъчва .

    Коментиран от #2, #3, #4

    06:42 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не е важно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    как изглежда свещеника или храма, важно е Словото Божие да се чува.

    07:01 21.10.2026

  • 4 Благ поглед ?

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Като на баба Гуси ли или като Кокора

    07:06 21.10.2026

  • 5 Каунь

    0 0 Отговор
    Отчето е железен. Божий човек.

    07:22 21.10.2026

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