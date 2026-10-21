Недостиг на кадри може да забави частните влакове

Недостигът на квалифицирани служители може да попречи на частните пътнически влакове да започнат работа с пълното си разписание на 13 декември 2026 г. Тогава държавният превозвач „БДЖ – Пътнически превози“ за първи път трябва да раздели пътническите железопътни превози с частна компания – „Ивкони Експрес“.

Частният оператор трябва да поеме 25% от превозите в страната – линиите в северния и южния регион. БДЖ запазва западния регион, в който са включени основните направления към Варна, Бургас и Русе. Договорите са сключени за 12 години и трябва да влязат в сила с новото разписание на 13 декември.

Броят на служителите е намален

За да започне работа, „Ивкони Експрес“ трябва да разполага с необходимия експлоатационен персонал. Първоначално е било предвидено към частната компания да преминат 813 служители на БДЖ. Според Марио Нинов от КТ „Подкрепа“ списъкът е намален първо до 730 души, а впоследствие до 580.

„Ние досега не видяхме сценарий от страна на министерството какво ще се случи, ако тази бройка работници, които са нужни, за да оперира частният превозвач и да изпълнява договора, не бъде подсигурена“, заяви Нинов пред Българското национално радио.

По думите му много от служителите не желаят да преминат от държавното дружество към частния оператор. Това, според синдиката, създава риск „Ивкони Експрес“ да не разполага с достатъчно машинисти, началник-влакове, кондуктори и други служители, необходими за редовното обслужване на линиите.

Частният оператор трябва да получи и влакове

Наред с персонала, „Ивкони Експрес“ трябва да получи 15 влака за обслужването на договорените маршрути. В Пловдивския район подготовката предвижда предаване на осем локомотива, три мотриси и 15 вагона за южния регион.

Тези активи са част от организацията по преминаването към новия модел, но наличието на подвижен състав само по себе си не решава кадровия проблем. Без достатъчно квалифицирани служители влаковете не могат да бъдат включени в движение по планирания график.

По информация, цитирана от „Сега“, при подписването на договорите през февруари е било предвидено 813 служители на БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ до края на 2026 г. Те трябва да запазят досегашните си позиции и условия на труд.

Не е обявен резервен вариант

Синдикатът твърди, че Министерството на транспорта все още не е представило публичен план за действие, ако необходимият персонал не бъде осигурен. Това оставя неясно дали при недостиг на служители ще бъдат намалени курсове, променено разписание или отложен стартът на част от линиите.

Засега потвърденият срок за началото на новия модел остава 13 декември 2026 г. Според синдикалните оценки обаче е възможно частните влакове да не тръгнат по пълен график. Окончателният обем на услугата ще зависи от това колко служители реално ще преминат към „Ивкони Експрес“ и дали подготовката ще приключи навреме.

Източници: dunavmost.com, eranova.bg, segabg.com