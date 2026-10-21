Новини
България »
София »
Недостиг на кадри може да забави частните влакове

Недостиг на кадри може да забави частните влакове

21 Октомври, 2026 11:38 502 8

  • бдж-
  • ивкони експрес-
  • частни влакове-
  • железопътен транспорт-
  • недостиг на кадри

„Ивкони Експрес“ трябва да поеме 25% от пътническите превози, но броят на служителите за прехвърляне е сведен от 813 до 580 души

Недостиг на кадри може да забави частните влакове - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на квалифицирани служители може да попречи на частните пътнически влакове да започнат работа с пълното си разписание на 13 декември 2026 г. Тогава държавният превозвач „БДЖ – Пътнически превози“ за първи път трябва да раздели пътническите железопътни превози с частна компания – „Ивкони Експрес“.

Частният оператор трябва да поеме 25% от превозите в страната – линиите в северния и южния регион. БДЖ запазва западния регион, в който са включени основните направления към Варна, Бургас и Русе. Договорите са сключени за 12 години и трябва да влязат в сила с новото разписание на 13 декември.

Броят на служителите е намален

За да започне работа, „Ивкони Експрес“ трябва да разполага с необходимия експлоатационен персонал. Първоначално е било предвидено към частната компания да преминат 813 служители на БДЖ. Според Марио Нинов от КТ „Подкрепа“ списъкът е намален първо до 730 души, а впоследствие до 580.

„Ние досега не видяхме сценарий от страна на министерството какво ще се случи, ако тази бройка работници, които са нужни, за да оперира частният превозвач и да изпълнява договора, не бъде подсигурена“, заяви Нинов пред Българското национално радио.

По думите му много от служителите не желаят да преминат от държавното дружество към частния оператор. Това, според синдиката, създава риск „Ивкони Експрес“ да не разполага с достатъчно машинисти, началник-влакове, кондуктори и други служители, необходими за редовното обслужване на линиите.

Частният оператор трябва да получи и влакове

Наред с персонала, „Ивкони Експрес“ трябва да получи 15 влака за обслужването на договорените маршрути. В Пловдивския район подготовката предвижда предаване на осем локомотива, три мотриси и 15 вагона за южния регион.

Тези активи са част от организацията по преминаването към новия модел, но наличието на подвижен състав само по себе си не решава кадровия проблем. Без достатъчно квалифицирани служители влаковете не могат да бъдат включени в движение по планирания график.

По информация, цитирана от „Сега“, при подписването на договорите през февруари е било предвидено 813 служители на БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ до края на 2026 г. Те трябва да запазят досегашните си позиции и условия на труд.

Не е обявен резервен вариант

Синдикатът твърди, че Министерството на транспорта все още не е представило публичен план за действие, ако необходимият персонал не бъде осигурен. Това оставя неясно дали при недостиг на служители ще бъдат намалени курсове, променено разписание или отложен стартът на част от линиите.

Засега потвърденият срок за началото на новия модел остава 13 декември 2026 г. Според синдикалните оценки обаче е възможно частните влакове да не тръгнат по пълен график. Окончателният обем на услугата ще зависи от това колко служители реално ще преминат към „Ивкони Експрес“ и дали подготовката ще приключи навреме.

Източници: dunavmost.com, eranova.bg, segabg.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    сфинять има частен самоулет
    ся и влак имал

    11:40 21.10.2026

  • 2 БИЗНЕСМЕН СЪМ АЗ

    11 0 Отговор
    Да им разтрогнат концесиите и да си платят неустойки като не могат да си организират работата! Награбили по сто бизнеса и после давайте да помагате! Ако държавата организира работата с кадрите на частните компании за какво са и тогава допълнителни хрантутници!

    11:42 21.10.2026

  • 3 Констатация

    2 0 Отговор
    И БДЖ-то падна у гьола..., дълго го мъчиха и най-сетне го довършиха!!!! Браво, юнации...

    12:06 21.10.2026

  • 4 Пришелец

    3 0 Отговор
    Има много голям конфликт на интереси."Кой допусна това безобразие"?
    Не може фирма с основна длъжност за превоз на пътници с Автомобилен транспорт да управлява Железопътен такъв.Не трябва!
    Железопътният превоз на пътници е винаги бил на загуба.Ще се откаже ли "Ивкони" от автобусните превози,които са паралелни на железопътните?Как така ще им се отстъпват подвижен и личен състав.Какви са тия некадърници,потресен съм!?

    Връзка с „Юнион Ивкони“: Компанията е свързана с големия автобусен превозвач, което бележи разширяването на бизнеса им в сектора на жп транспорта.

    12:06 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Още при Стамболов се приема закон според който в България железните пътища и подвижния състав СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - Български ДЪРЖАВНИ железници! Сега урсулите и нашите им слуги насилствено натрисат частници с подарък от държавата влакове, персонал и дори субсидии!

    12:22 21.10.2026

  • 7 Майна

    2 0 Отговор
    В цял свят се одържавяват железници (пример Беликобитания) и ги прави достъпни за всеки, ние на обратно - подарихме железницата на накадърници. В цял свят се работив посока осигуряване на жилище ние наобратно - Мунчо вдигна данъка с 100%. И това е само началото на ПБ(Партизанска България)

    12:25 21.10.2026

  • 8 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Всяка фирма фа си обучава персонала, така е по света

    12:29 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове