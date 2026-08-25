Антон Кутев: Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премислен, не краен

България има нужда от устойчивост и сигурност, а не от резки политически промени и преминаване от една крайност в друга. Това заяви в студиото на БНТ Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от novini.bg.

Той коментира първите 100 дни на управлението.

По думите му резултатите от изборите показват, че обществото очаква по-премерен и устойчив подход. Кутев подчерта, че управляващите не възнамеряват да предприемат бързи промени само заради обществените очаквания, а искат реформите да бъдат трайни и да доведат до нормализиране на политическата ситуация.

„Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премерен, премислен, не краен“, посочи той.

Антон Кутев призна, че очаква по-бързи резултати, но подчерта, че основните приоритети – съдебната реформа и промяната в икономическите отношения – изискват време.

Той даде за пример ареста на Бойко Борисов, като заяви, че целта на реформата не е преследването на конкретни политически фигури, а създаването на работеща система.

„Не става дума за Борисов, Пеевски или който и да било друг. Става дума за това, че българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати“, коментира той.

Сред обсъжданите мерки е промяна в начина на формиране на регулаторните органи, която според управляващите трябва да ограничи политическото влияние. Идеята е членовете на отделните органи да не се сменят едновременно, а мандатите им да започват и приключват по различно време.

Според Кутев това би създало по-голяма независимост на регулаторите и би ограничило възможността една политическа сила да поеме едновременно пълен контрол върху тях.

Той подчерта, че борбата с корупцията и олигархичните зависимости не може да бъде постигната с един единствен акт.

„Корупцията и олигархията се борят крачка по крачка, последователно и дългосрочно“, заяви Кутев.