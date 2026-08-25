Антон Кутев: Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премислен, не краен

България има нужда от устойчивост и сигурност, а не от резки политически промени и преминаване от една крайност в друга. Това заяви в студиото на БНТ Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от novini.bg.
Той коментира първите 100 дни на управлението.
По думите му резултатите от изборите показват, че обществото очаква по-премерен и устойчив подход. Кутев подчерта, че управляващите не възнамеряват да предприемат бързи промени само заради обществените очаквания, а искат реформите да бъдат трайни и да доведат до нормализиране на политическата ситуация.
„Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премерен, премислен, не краен“, посочи той.
Антон Кутев призна, че очаква по-бързи резултати, но подчерта, че основните приоритети – съдебната реформа и промяната в икономическите отношения – изискват време.
Той даде за пример ареста на Бойко Борисов, като заяви, че целта на реформата не е преследването на конкретни политически фигури, а създаването на работеща система.
„Не става дума за Борисов, Пеевски или който и да било друг. Става дума за това, че българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати“, коментира той.
Сред обсъжданите мерки е промяна в начина на формиране на регулаторните органи, която според управляващите трябва да ограничи политическото влияние. Идеята е членовете на отделните органи да не се сменят едновременно, а мандатите им да започват и приключват по различно време.
Според Кутев това би създало по-голяма независимост на регулаторите и би ограничило възможността една политическа сила да поеме едновременно пълен контрол върху тях.
Той подчерта, че борбата с корупцията и олигархичните зависимости не може да бъде постигната с един единствен акт.
„Корупцията и олигархията се борят крачка по крачка, последователно и дългосрочно“, заяви Кутев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
10:27 25.08.2026
2 Кутев
Коментиран от #7
10:28 25.08.2026
3 Анонимен
10:31 25.08.2026
4 ХАХАХА😂
10:33 25.08.2026
5 МИР
10:34 25.08.2026
6 Скрий се, Кутеев!
Колко българи щяха да гласуват за вас, ако бяхте казали преди изборите, че ще им сложите лимити и две тарифи за водата и тока?
10:34 25.08.2026
7 Специалист
До коментар #2 от "Кутев":Ами кой да дойде с куфарите от Дубай ли искаш.Ще върнат ли награбеното в това число и от твоя джоб.
Коментиран от #15
10:35 25.08.2026
8 Майора
10:35 25.08.2026
9 фофо 55
кой сте вие! определете се като мъже генерали и всякави др.
до тук виждам и чувам само
"Бла Бла" ! избори до дупка!!!!!!!!
10:39 25.08.2026
10 Антоне ясен си ни...
по" дупките на непрозрачността"!!!
С нищо не можеш , точно ти да промениш ситуацията!
Цял живот живееш на гърба на данъкоплатеца , бил той беден или бога, т за теб е все тази!!!
Такива политици като теб , са един вид "държавни олигарси"!!!
10:41 25.08.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #13
10:42 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Със сигурност
До коментар #11 от "Сатана Z":100% от българите искат сатаните да си ходите в Москва! ЧАО!👋
10:47 25.08.2026
14 Тези
От сега започнаха с популизма.
10:48 25.08.2026
15 Не искам Таки от Дюбай...да идва!
До коментар #7 от "Специалист":Но и теб не искам да те има !!!
"Късмета на България" идва от Русофилизацията на България,
да не забравяме кой беше най- големия приятел на Путин и му подари куче???
И тръба за пренос на Газ му направи!За милиарди държавни наши пари!
И добре се накради!
Сега и тоя плюе наляво и дясно само да не го набутат там където му е мястото!
Банкера от Банкя се казва този , от такива банкери - политици сега България
потъва като "Титаник"... ,
и не знаем къде се намираме и все ловим за погрешни " сламки "!!!
Коментиран от #21
10:53 25.08.2026
16 Хвана ме автоматичната гума
10:53 25.08.2026
17 Паткака
10:55 25.08.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИЗКАЗВАЛ ХВАЛБИ
ЗА ЕВГЕНИ УЗУНОВ - СЕКРЕТАР НА ДКМС
И ЧЛЕН НА ОПГ СИК :)
......
11:00 25.08.2026
19 Калинката
11:10 25.08.2026
20 Червени бokлyци !
11:12 25.08.2026
21 Питане
До коментар #15 от "Не искам Таки от Дюбай...да идва!":Въпросния от Банки е КОМУНИСТ като теб, "другарю". Забрави, или с неудобство подминаваш факта ???
11:15 25.08.2026
22 така е
Прави ли ви впечатление, че в сегашния парламент ги няма гаменските изцепки от предишните парламенти? А не сте ли се запитвали защо сега е спокойно? Да не би гамените да имат сега мнозинство в парламента и да няма за какво повече да се борят? А замисляли ли сте се, че в момента България е военна диктатура? Сега Президента си е Министър председател и си има над 50% в Парламента. Ще прави каквото си иска и докогато си иска.
Да ви е честито новото управление. За мен решението бе Терминал 2.
11:21 25.08.2026