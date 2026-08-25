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Антон Кутев: Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премислен, не краен

Антон Кутев: Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премислен, не краен

25 Август, 2026 10:25 657 22

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  • изход от ситуацията

„Не става дума за Борисов, Пеевски или който и да било друг. Става дума за това, че българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати“, коментира още политикът от "Прогресивна България"

Антон Кутев: Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премислен, не краен - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България има нужда от устойчивост и сигурност, а не от резки политически промени и преминаване от една крайност в друга. Това заяви в студиото на БНТ Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от novini.bg.

Той коментира първите 100 дни на управлението.

По думите му резултатите от изборите показват, че обществото очаква по-премерен и устойчив подход. Кутев подчерта, че управляващите не възнамеряват да предприемат бързи промени само заради обществените очаквания, а искат реформите да бъдат трайни и да доведат до нормализиране на политическата ситуация.
„Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премерен, премислен, не краен“, посочи той.

Антон Кутев призна, че очаква по-бързи резултати, но подчерта, че основните приоритети – съдебната реформа и промяната в икономическите отношения – изискват време.

Той даде за пример ареста на Бойко Борисов, като заяви, че целта на реформата не е преследването на конкретни политически фигури, а създаването на работеща система.

„Не става дума за Борисов, Пеевски или който и да било друг. Става дума за това, че българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати“, коментира той.

Сред обсъжданите мерки е промяна в начина на формиране на регулаторните органи, която според управляващите трябва да ограничи политическото влияние. Идеята е членовете на отделните органи да не се сменят едновременно, а мандатите им да започват и приключват по различно време.

Според Кутев това би създало по-голяма независимост на регулаторите и би ограничило възможността една политическа сила да поеме едновременно пълен контрол върху тях.

Той подчерта, че борбата с корупцията и олигархичните зависимости не може да бъде постигната с един единствен акт.

„Корупцията и олигархията се борят крачка по крачка, последователно и дългосрочно“, заяви Кутев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    18 1 Отговор
    Цените устойчиво се движат нагоре , прав е човека .

    10:27 25.08.2026

  • 2 Кутев

    24 8 Отговор
    Българите искаме начело с националния предател Радев да си опаковате куфарите и да заминавате за Москва.

    Коментиран от #7

    10:28 25.08.2026

  • 3 Анонимен

    16 2 Отговор
    България вече е потънала щом другарят вечен е регресията и щял Оставка другарю Оставка цял живот на държавната издръжка си наглост невиждана

    10:31 25.08.2026

  • 4 ХАХАХА😂

    8 3 Отговор
    Износените от ВСЯКАКВА употреба "Нови лица" на Мунчо Ушати.....

    10:33 25.08.2026

  • 5 МИР

    13 3 Отговор
    Охооо Кутев къде одиш бре МИЖИТУРКО МАЗНА?

    10:34 25.08.2026

  • 6 Скрий се, Кутеев!

    16 4 Отговор
    Българите искат сигуност, но вие се оказахте просто едни скубачи!
    Колко българи щяха да гласуват за вас, ако бяхте казали преди изборите, че ще им сложите лимити и две тарифи за водата и тока?

    10:34 25.08.2026

  • 7 Специалист

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кутев":

    Ами кой да дойде с куфарите от Дубай ли искаш.Ще върнат ли награбеното в това число и от твоя джоб.

    Коментиран от #15

    10:35 25.08.2026

  • 8 Майора

    10 3 Отговор
    Ало Кутев , точно ти да говориш за стабилност слд като твоят гуру Радев вдигна юмрука и с платените от олигарси протести свали кабинета на Борисов и постави началото нс безвремието, е меко казано цинизъм!И стигаси повтарял мантрата Пеевски и Борисов , не те да олигархията , а тези кото ви подкрепиха подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови и сие , срещу които нищо не се прави!

    10:35 25.08.2026

  • 9 фофо 55

    9 3 Отговор
    щях ме да измръзнем ! щяхме да умираме! а вие Кутев що заблуждаваш и България!
    кой сте вие! определете се като мъже генерали и всякави др.
    до тук виждам и чувам само
    "Бла Бла" ! избори до дупка!!!!!!!!

    10:39 25.08.2026

  • 10 Антоне ясен си ни...

    14 2 Отговор
    от теб промяна не очакваме , време ти е да се пенсионираш а не да мажеш и гладиш
    по" дупките на непрозрачността"!!!

    С нищо не можеш , точно ти да промениш ситуацията!

    Цял живот живееш на гърба на данъкоплатеца , бил той беден или бога, т за теб е все тази!!!

    Такива политици като теб , са един вид "държавни олигарси"!!!

    10:41 25.08.2026

  • 11 Сатана Z

    3 12 Отговор
    80% от Българете по Иво Христов искат да са с пълен корем и да не ги закачат за нищо.А ПП : Пасивните Пдрасти искат да са на фронта в Украйна,но нещо се ослушват.

    Коментиран от #13

    10:42 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Със сигурност

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    100% от българите искат сатаните да си ходите в Москва! ЧАО!👋

    10:47 25.08.2026

  • 14 Тези

    10 2 Отговор
    Всичките са милионери.Бащаму виден комунист Първи секретар на район.Само от едно разбират тези.
    От сега започнаха с популизма.

    10:48 25.08.2026

  • 15 Не искам Таки от Дюбай...да идва!

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Специалист":

    Но и теб не искам да те има !!!
    "Късмета на България" идва от Русофилизацията на България,
    да не забравяме кой беше най- големия приятел на Путин и му подари куче???
    И тръба за пренос на Газ му направи!За милиарди държавни наши пари!
    И добре се накради!
    Сега и тоя плюе наляво и дясно само да не го набутат там където му е мястото!
    Банкера от Банкя се казва този , от такива банкери - политици сега България
    потъва като "Титаник"... ,
    и не знаем къде се намираме и все ловим за погрешни " сламки "!!!

    Коментиран от #21

    10:53 25.08.2026

  • 16 Хвана ме автоматичната гума

    12 1 Отговор
    А само исках да напиша, че и другарят Кутю е от изявените ПБ-хoмоceксуaли като Крадев, Копринката, Гълъба и т.н., но Витанката е топ хoмоceксуалa в ПБ!

    10:53 25.08.2026

  • 17 Паткака

    10 1 Отговор
    Мислила....мислила. И накрая се видяло че не може да мисли.

    10:55 25.08.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    КУТЕВ Е ЧОВЕК КОЙТО КАТО ЧЛЕН НА ЦК НА БСП
    Е ИЗКАЗВАЛ ХВАЛБИ
    ЗА ЕВГЕНИ УЗУНОВ - СЕКРЕТАР НА ДКМС
    И ЧЛЕН НА ОПГ СИК :)
    ......

    11:00 25.08.2026

  • 19 Калинката

    2 0 Отговор
    Докога калинките ще пълзят по телевизиите от сутрин до вечер, ще лижат и ще мажат, и ще казват какво искат другите? Пък и всичките българи? Това е форма на фашизъм. Какво става с олигархичната система?

    11:10 25.08.2026

  • 20 Червени бokлyци !

    3 0 Отговор
    Едно време на руските тpoляци им викаха кутевки. Това беше първия заснет и разкрит "Пригожин" с неговите ферми. Сега се прикрива, но пък изследванията показват, че действат - над 100 000 000 преглеждания на страници, които са се преименували в подкрепа на кРадев . 😉🤣

    11:12 25.08.2026

  • 21 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не искам Таки от Дюбай...да идва!":

    Въпросния от Банки е КОМУНИСТ като теб, "другарю". Забрави, или с неудобство подминаваш факта ???

    11:15 25.08.2026

  • 22 така е

    1 0 Отговор
    Прочетете внимателно какво ще напиша.

    Прави ли ви впечатление, че в сегашния парламент ги няма гаменските изцепки от предишните парламенти? А не сте ли се запитвали защо сега е спокойно? Да не би гамените да имат сега мнозинство в парламента и да няма за какво повече да се борят? А замисляли ли сте се, че в момента България е военна диктатура? Сега Президента си е Министър председател и си има над 50% в Парламента. Ще прави каквото си иска и докогато си иска.

    Да ви е честито новото управление. За мен решението бе Терминал 2.

    11:21 25.08.2026

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