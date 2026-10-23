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Пътна обстановка: трафик по границите и ремонти
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: трафик по границите и ремонти

23 Октомври, 2026 06:47 468 0

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Силен товарен трафик има на „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Част от проходите са затворени, а движението по няколко магистрали е в една лента

Пътна обстановка: трафик по границите и ремонти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силен трафик на товарни автомобили се отчита на изход от България през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. На останалите пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония преминаването е в нормални граници, а на границата с Гърция не е отчетено извънредно натоварване.

През „Капитан Андреево“ на 21 октомври са преминали 2499 товарни автомобила, от които 1509 към Турция и 990 към България. На „Лесово“ са обработени 1435 камиона. Данните са съобщени от Главна дирекция „Гранична полиция“ и цитирани от xMATRIX.

По Дунав мост при Русе–Гюргево е въведена временна организация заради ремонтни дейности. От 26 до 29 октомври ще бъде затворена лявата лента, а движението ще се извършва двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути. Фериботите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на Дунав.

Ремонти и ограничения по основните пътища

На АМ „Хемус“ движението в посока София през тунел „Топли дол“ се извършва двупосочно в тръбата за Варна заради ремонт. Допускат се превозни средства с височина до 4,50 метра и широчина до 3,75 метра. Ограничението е предвидено да остане в сила до 18 декември.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ има участъци с движение в една лента заради ремонт на дилатационни фуги. Максималната скорост там е 50 км/ч. По АМ „Струма“ в посока София се работи по откоси, като на места е ограничено движението в активната лента.

По АМ „Тракия“ са въведени временни ограничения заради ремонтни дейности, полагане на маркировка и обезопасяване на участъци. В отделни отсечки скоростта е ограничена до 100 км/ч.

Затворени или забранени за движение са проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. През „Петрохан“ не се допускат товарни автомобили над 12 тона, ремаркета и превозни средства с дължина над 12 метра. Ограничения за тежкотоварни автомобили има още през „Айтоски“, „Вратник“, „Твърдишки“ и „Шипка“. Информацията е от последните пътни бюлетини на АПИ, публикувани от МВР.

Условия в планините и последни данни от службите

Планинската спасителна служба определя условията за туризъм като добри, но предупреждава, че във високите части е студено, а на места теренът може да бъде хлъзгав. Туристите трябва да съобразят маршрутите с по-късия ден и промените във времето.

По официалната сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за 21 октомври са получени 124 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 83 пожара, седем от които в жилищни сгради. Регистрирани са 37 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите е загинал един човек, а един е пострадал.

По данни на МВР при специализираната операция за контрол на пътното движение са проверени 16 061 превозни средства и 17 952 водачи и пътници. Съставени са 4799 фиша и 397 акта. Установени са 18 водачи след употреба на алкохол и осем след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

За 21 октомври КАТ отчита 17 произшествия с ранени и загинали, при които са загинали двама души и са ранени 18. „Данните са динамични“, уточнява МВР в дневната си справка за пътнотранспортните произшествия.


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