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Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения у нас
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения у нас

25 Октомври, 2026 06:54 645 0

  • пътна обстановка-
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Камионите над 12 тона ще бъдат ограничени по „Хемус“ към София в неделя. В планините условията са подходящи за туризъм, но сутрешните мъгли могат да намалят видимостта

Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонти и временни ограничения продължават да затрудняват движението по основни пътища и автомагистрали в страната. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава за участъци с движение в една лента, намалена скорост и временна организация.

По автомагистрала „Хемус“ при тунел „Топли дол“ при необходимост може да се осигурят две ленти за посоката с по-интензивен трафик, докато движението в обратното направление изчаква. В района на Мухово, между км 44+400 и км 46+480 в посока Бургас, се извършва обезопасяване на пътен участък в аварийната лента. Между км 55+627 и км 60+600 в посока София скоростта е ограничена до 100 км/ч.

В неделя между 14:00 и 21:00 ч. се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по „Хемус“ от пътен възел „Ботевград“ при км 47+060 към София. От АПИ призовават шофьорите да „се движат със съобразена скорост“ и да спазват временната сигнализация.

Ограничения по второкласни и третокласни пътища

Заради свлачище е ограничено движението по път III-308 Караш – Хубавене. Обходът за пътуващите от Роман към Караш е през Ябланица, Осиковска Лакавица и Правешка Лакавица, а от София и Ловеч – през Ябланица, Роман и Хубавене.

По път II-16 в района на гара Бов движението се извършва двупосочно в една лента заради строителни дейности. По проход „Република“ в посока Велико Търново също има поетапно движение в една лента заради ремонт на настилката.

Ограничения има и по път III-164 Своге – Бучин проход, където не се допускат товарни автомобили над 12 тона заради укрепване на свлачище. По път III-906 Гюльовца – път I-9 движението е поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 40 км/ч.

Границите и Дунав мост

По последната публикувана информация на „Гранична полиция“ най-интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Данните за останалите пунктове с Румъния сочат нормално движение.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав. На Дунав мост при Русе е предвидена нова временна организация между 26 и 29 октомври, когато ще бъде затворен участък от лявата лента, а превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента на интервали.

КАТ, пожарната и условията в планините

За последното денонощие МВР отчита 23 тежки пътнотранспортни произшествия с 26 ранени и без загинали. В София е регистрирана една тежка и 36 леки катастрофи, при които е пострадал един човек. От началото на октомври тежките катастрофи са 491, с 39 загинали и 601 ранени.

Последната публикувана оперативна сводка на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ е към 06:00 часа на 24 октомври.

В планините се очаква предимно слънчево време. На 1200 метра температурата ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 7 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от юг. Следобед над масивите в Югозападна България облачността ще се увеличи, а на отделни места е възможен слаб дъжд. В низините и котловините сутрин са вероятни мъгли и намалена видимост.

Източници: trafik.bg, bta.bg, actualno.com


София / България
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