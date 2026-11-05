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Сметната палата въвежда ИИ при одитите на поръчки

Сметната палата въвежда ИИ при одитите на поръчки

5 Ноември, 2026 14:52 495 3

  • сметна палата-
  • обществени поръчки-
  • изкуствен интелект-
  • одис-
  • bggpt

Системата ОДИС ще подпомага проверките от Годишната одитна програма за 2027 г., но крайните решения ще останат в ръцете на одиторите

Сметната палата въвежда ИИ при одитите на поръчки - 1
Снимка: Сметна палата
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сметната палата ще използва изкуствен интелект при одитите на обществените поръчки от Годишната одитна програма за 2027 г. Проектът ОДИС е разработен съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Първият модул е ОДИС ЗОП и е предназначен за проверка на законосъобразността на процедурите. Споразумението за сътрудничество беше подписано от председателя на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителния директор на INSAIT Борислав Петров.

По думите на Главчев системата ще намали наполовина времето за проверка на една обществена поръчка. В момента това отнема между два дни и повече от седмица в зависимост от обхвата и сложността на процедурата.

„Новата система ще съкрати наполовина времето за проверка на една обществена поръчка“, заяви Димитър Главчев.

Одиторите запазват контрола

ОДИС е създаден като специализиран асистент за одитори и използва българския езиков модел BgGPT. Системата автоматично извлича публична информация от ЦАИС ЕОП, включително данни за процедурите, изискванията, договорите и участниците.

Изкуственият интелект може да обработва големи обеми документи, да предлага отговори на одитни въпроси и да посочва аргументи и препратки към източниците. Одиторът преглежда предоставената информация и при необходимост добавя допълнителни документи.

Системата може да сигнализира за евентуални несъответствия и отклонения от Закона за обществените поръчки и правилника към него. Дали те представляват нарушения обаче се преценява единствено от одиторите. Анализите, изводите и заключенията остават в техните ръце.

Предвидена е и изолирана среда за съхранение на одиторските документи, справки и заключения, без достъп до интернет. Сред функциите на ОДИС са още търсене на конкретна информация, сравняване на различни версии на документи и преобразуване на сканирани документи в обработваеми данни.

Обучението започва следващата седмица

Модулът вече е тестван успешно в реална среда. Очаква се активното му използване да започне през 2027 г., а обучението на всички одитори, които проверяват законосъобразността на обществените поръчки, започва следващата седмица.

Споразумението между Сметната палата и INSAIT предвижда разработване на нови решения с изкуствен интелект, консултации, създаване на експериментален софтуер и обучение за работа с новите системи. Борислав Петров заяви, че целта е технологията да бъде полезна и за други държавни институции.

В следващия етап ОДИС ще бъде разширен с функции за обработка на големи количества данни и документи, финансови одити, както и стратегическо и годишно планиране на Сметната палата.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хммм

    4 1 Отговор
    То ИИ то е многократно по умно от Главчев! По добре направо да подаде оставка и да остави на ИИ да върши работа.

    14:54 05.11.2026

  • 3 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Махнете герберската Глава от Сметната палата.

    15:23 05.11.2026

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