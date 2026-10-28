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Времето днес, прогноза за сряда, 28 октомври: Повече слънце, до 16°

Времето днес, прогноза за сряда, 28 октомври: Повече слънце, до 16°

28 Октомври, 2026 03:00 608 10

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Сутринта са възможни мъгли в западните котловини, а дневните температури ще достигнат 11-16 градуса

Времето днес, прогноза за сряда, 28 октомври: Повече слънце, до 16° - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В сряда, 28 октомври, времето в България ще се подобри и в много райони облаците ще отстъпят място на слънцето. В сутрешните часове по речните долини и в котловините на Западна България ще има условия за мъгли. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса.

„В много райони облаците ще отстъпят място на слънцето“, гласи публикуваната прогноза за деня. В Източна България ще се задържи предимно умерен североизточен вятър, докато в западните райони той ще бъде по-слаб.

По градове прогнозите дават около 4 градуса сутринта и 10 градуса през деня в София. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително 9-12 градуса, във Варна – 10-14 градуса, в Бургас – 10-13 градуса, а в Русе – 8-11 градуса. По-хладно ще бъде в планинските и високите полета, където минималните стойности на места ще се понижат до 1-2 градуса.

След временното подобрение в четвъртък, 29 октомври, се очаква нова промяна. Северозападният вятър отново ще се усили, а облачността бързо ще се увеличи от запад, като на места са възможни валежи от дъжд.

Източници: radioveselina.bg, meteoradar.bg


България
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  • 4 Име

    3 1 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    03:04 28.10.2026

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