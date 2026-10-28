Времето днес, прогноза за сряда, 28 октомври: Повече слънце, до 16°

В сряда, 28 октомври, времето в България ще се подобри и в много райони облаците ще отстъпят място на слънцето. В сутрешните часове по речните долини и в котловините на Западна България ще има условия за мъгли. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса.

„В много райони облаците ще отстъпят място на слънцето“, гласи публикуваната прогноза за деня. В Източна България ще се задържи предимно умерен североизточен вятър, докато в западните райони той ще бъде по-слаб.

По градове прогнозите дават около 4 градуса сутринта и 10 градуса през деня в София. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително 9-12 градуса, във Варна – 10-14 градуса, в Бургас – 10-13 градуса, а в Русе – 8-11 градуса. По-хладно ще бъде в планинските и високите полета, където минималните стойности на места ще се понижат до 1-2 градуса.

След временното подобрение в четвъртък, 29 октомври, се очаква нова промяна. Северозападният вятър отново ще се усили, а облачността бързо ще се увеличи от запад, като на места са възможни валежи от дъжд.

Източници: radioveselina.bg, meteoradar.bg