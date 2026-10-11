Годишната среща на НСОРБ започва в Албена

Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, започва в курортния комплекс Албена. Форумът ще продължи до 13 октомври и ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност и международни партньори.

В програмата са включени теми, свързани с дигиталната трансформация и киберсигурността, благосъстоянието на децата и семействата, новия модел на такса битови отпадъци, както и качеството и финансирането на общинските инвестиции. Ще бъде обсъдено и участието на общините в управлението на образованието, както и подготовката за климатични рискове и бедствия.

Акцент върху финансирането на общините

Тазгодишната среща се провежда в годината, в която НСОРБ отбелязва 30 години от създаването си. Навършват се и 20 години от учредяването на НСОРБ – Актив. В рамките на форума ще бъде открито традиционното „Общинско Експо“.

На 12 октомври, когато се отбелязва Денят на българската община и местното самоуправление, ще се състои пленарната сесия „Хоризонти 2030: общините за европейския път на България“. В нея ще бъдат разгледани финансовата децентрализация, подготовката на Бюджет 2027 и устойчивото финансиране на местните инвестиции.

Форум за климатични рискове

Заключителният ден на срещата ще бъде посветен на превенцията на бедствия, климатичната адаптация и възстановяването. Международният форум на 13 октомври ще представи европейски и световни решения, както и практически уроци от общини, изправени пред реални бедствия и климатични рискове.

Българската телеграфна агенция е медиен партньор на събитието.

Източници: bta.bg, bgnes.bg