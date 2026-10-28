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Спадът на чуждестранните посещения в България се задълбочава през септември

Спадът на чуждестранните посещения в България се задълбочава през септември

28 Октомври, 2026 12:44 911 12

  • туризъм-
  • чуждестранни посещения-
  • нси-
  • турция-
  • румъния

Посещенията са 1.25 млн., а спадът се задълбочава спрямо август. Най-голям е делът на пътуванията с цел почивка и екскурзия

Спадът на чуждестранните посещения в България се задълбочава през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Посещенията на чужди граждани в България са намалели с 4.1% през септември 2026 г. спрямо същия месец на миналата година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Регистрирани са 1 251.9 хил. посещения.

Спадът се задълбочава в сравнение с предходните два месеца. През август посещенията са били с 2.1% по-малко на годишна база, а през юли намалението е 1.2%.

„Регистрирано е намаление с 6.3% на пътуванията с други цели и с 3.1% - с цел почивка и екскурзия“, посочва НСИ.

Най-силен спад при посещенията с други цели

Посещенията с други цели, в които влизат пътувания извън почивка, служебни ангажименти и транзит, намаляват с 6.3%. Пътуванията с цел почивка и екскурзия са с 3.1% по-малко. Единствено посещенията със служебна цел отчитат ръст - с 0.3%.

Почивките и екскурзиите формират 47.4% от всички посещения на чужденци през месеца. Делът на пътуванията с други цели е 42.2%, а на служебните посещения - 10.4%.

Транзитните преминавания през страната са 390.3 хил., или 31.2% от всички посещения. Това означава, че част от отчетения общ брой не представлява престой на туристи в България.

Турция и Румъния са водещите пазари

Гражданите на държави от Европейския съюз са реализирали 684.2 хил. посещения, което е 54.7% от общия брой. Най-голям е делът на посещенията от Румъния сред гражданите на ЕС.

От групата на другите европейски държави са отчетени 462.7 хил. посещения, или 37.0% от всички. Най-много са посещенията от Турция - 207.3 хил.

В общата класация следват Румъния с 201.4 хил. посещения, Украйна със 104.1 хил., Гърция със 101.0 хил., Германия с 92.6 хил. и Полша с 92.3 хил. посещения. Сред водещите пазари са още Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Чехия.

Българите пътуват повече зад граница

На фона на спада при входящите посещения пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават. През септември са отчетени 1 031.7 хил. пътувания, което е с 2.7% повече спрямо същия месец на 2025 г.

Най-предпочитаната дестинация е Турция с 297.4 хил. пътувания, следвана от Гърция с 286.2 хил. Най-голям дял от пътуванията на българите заемат почивките и екскурзиите - 47.6%, следвани от пътуванията с други цели - 38.4%, и служебните пътувания - 14.0%.

Източници: focus-news.net, news.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Скъпо им е на чужденците.

    12:49 28.10.2026

  • 2 Сусу Манарата

    3 1 Отговор
    Килифарска формулировка. Тактът е велико нещо.

    12:49 28.10.2026

  • 3 Ами

    5 5 Отговор
    Идеално, не ни трябват чужди отρепки на нашата прекрасна държава, да си стоят в европейската кочина.

    Коментиран от #8

    12:50 28.10.2026

  • 4 Съвсем

    12 0 Отговор
    ще секне .

    12:50 28.10.2026

  • 5 Това само може да ме радва

    6 4 Отговор
    България е на и за българите и никой друг

    12:51 28.10.2026

  • 6 Шефчето

    10 0 Отговор
    Какво да гледат разбитите улици и да ядат храни бъкани със Ета

    12:51 28.10.2026

  • 7 Гост

    12 0 Отговор
    Ми, то 4 Евро е бутилка вода по курортите и хотелите! Да им кажа ли къде да я използват?
    ПС
    А защо институциите не погнат всички хотелчета да ги питат как 1 бутилка вода от 80 цента в магазина струва 4 Евро при тях, м? Търгаши!!!

    12:51 28.10.2026

  • 8 Шефчето

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    На тебе не ти трябват ама нали знаеш ,че черноморието и зимните курорти ще дадат фера ако ги няма чуждите туристи.

    Коментиран от #9

    12:53 28.10.2026

  • 9 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шефчето":

    Ами да дадат фира, щом са курорти за чужденци, ко! Да пишат там на ЕС и да искат помощи от тях! Когато станат достъпни за БГ нормален човек, тогава да видим дали няма да има туристи!

    Коментиран от #10

    12:58 28.10.2026

  • 10 Шефчето

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Въпроса е когато качеството отговаря на цената няма проблем ,но във България алчността е много лошо нещо . Това лято гледах видеа от олинклузива по нашето море аз такава трагедия не съм виждал ..

    13:07 28.10.2026

  • 11 Някой

    4 3 Отговор
    До средата на миналата година България минаваше за много евтина дестинация за лоу кост туристи. За които е най-важно да спят, ядат и пият евтино.
    Обаче, от както се реши да влизаме в еврозоната, цените взеха да се вдигат, като от началото на годината запазиха номинлната си стойност, но се промени валутата. Т.е., двойно поскъпване на услугите и хранителните стоки.
    Е, вече не е толкова евтина дестинация България, и веднага нискобюджетните туристи я замениха с други. А платежоспособните туристи ходят на доста по-хубави места.
    Тъй че, благословете ПП-ДБ и ГЕРБ и за отлива на туристи.

    13:14 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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