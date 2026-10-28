Спадът на чуждестранните посещения в България се задълбочава през септември

Посещенията на чужди граждани в България са намалели с 4.1% през септември 2026 г. спрямо същия месец на миналата година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Регистрирани са 1 251.9 хил. посещения.
Спадът се задълбочава в сравнение с предходните два месеца. През август посещенията са били с 2.1% по-малко на годишна база, а през юли намалението е 1.2%.„Регистрирано е намаление с 6.3% на пътуванията с други цели и с 3.1% - с цел почивка и екскурзия“, посочва НСИ.
Най-силен спад при посещенията с други цели
Посещенията с други цели, в които влизат пътувания извън почивка, служебни ангажименти и транзит, намаляват с 6.3%. Пътуванията с цел почивка и екскурзия са с 3.1% по-малко. Единствено посещенията със служебна цел отчитат ръст - с 0.3%.
Почивките и екскурзиите формират 47.4% от всички посещения на чужденци през месеца. Делът на пътуванията с други цели е 42.2%, а на служебните посещения - 10.4%.
Транзитните преминавания през страната са 390.3 хил., или 31.2% от всички посещения. Това означава, че част от отчетения общ брой не представлява престой на туристи в България.
Турция и Румъния са водещите пазари
Гражданите на държави от Европейския съюз са реализирали 684.2 хил. посещения, което е 54.7% от общия брой. Най-голям е делът на посещенията от Румъния сред гражданите на ЕС.
От групата на другите европейски държави са отчетени 462.7 хил. посещения, или 37.0% от всички. Най-много са посещенията от Турция - 207.3 хил.
В общата класация следват Румъния с 201.4 хил. посещения, Украйна със 104.1 хил., Гърция със 101.0 хил., Германия с 92.6 хил. и Полша с 92.3 хил. посещения. Сред водещите пазари са още Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Чехия.
Българите пътуват повече зад граница
На фона на спада при входящите посещения пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават. През септември са отчетени 1 031.7 хил. пътувания, което е с 2.7% повече спрямо същия месец на 2025 г.
Най-предпочитаната дестинация е Турция с 297.4 хил. пътувания, следвана от Гърция с 286.2 хил. Най-голям дял от пътуванията на българите заемат почивките и екскурзиите - 47.6%, следвани от пътуванията с други цели - 38.4%, и служебните пътувания - 14.0%.
Източници: focus-news.net, news.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:49 28.10.2026
2 Сусу Манарата
12:49 28.10.2026
3 Ами
Коментиран от #8
12:50 28.10.2026
4 Съвсем
12:50 28.10.2026
5 Това само може да ме радва
12:51 28.10.2026
6 Шефчето
12:51 28.10.2026
7 Гост
ПС
А защо институциите не погнат всички хотелчета да ги питат как 1 бутилка вода от 80 цента в магазина струва 4 Евро при тях, м? Търгаши!!!
12:51 28.10.2026
8 Шефчето
До коментар #3 от "Ами":На тебе не ти трябват ама нали знаеш ,че черноморието и зимните курорти ще дадат фера ако ги няма чуждите туристи.
Коментиран от #9
12:53 28.10.2026
9 Гост
До коментар #8 от "Шефчето":Ами да дадат фира, щом са курорти за чужденци, ко! Да пишат там на ЕС и да искат помощи от тях! Когато станат достъпни за БГ нормален човек, тогава да видим дали няма да има туристи!
Коментиран от #10
12:58 28.10.2026
10 Шефчето
До коментар #9 от "Гост":Въпроса е когато качеството отговаря на цената няма проблем ,но във България алчността е много лошо нещо . Това лято гледах видеа от олинклузива по нашето море аз такава трагедия не съм виждал ..
13:07 28.10.2026
11 Някой
Обаче, от както се реши да влизаме в еврозоната, цените взеха да се вдигат, като от началото на годината запазиха номинлната си стойност, но се промени валутата. Т.е., двойно поскъпване на услугите и хранителните стоки.
Е, вече не е толкова евтина дестинация България, и веднага нискобюджетните туристи я замениха с други. А платежоспособните туристи ходят на доста по-хубави места.
Тъй че, благословете ПП-ДБ и ГЕРБ и за отлива на туристи.
13:14 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.